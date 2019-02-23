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Thimbleweed Park, kısa süreliğine Epic Games Store'da ücretsiz oldu

Steam'de 31 TL'ye satılan macera oyunu Thimbleweed Park, Epic Games Store'da kısa bir süreliğine ücretsiz oldu. Aşağıdaki bağlantıdan hemen oyun edinebilir ve bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.
3 ay
2,8b
1
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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PC oyunculuğunda henüz yeni bir market olan Epic Games Store, her iki hafta bir sunduğu ücretsiz oyun teklifleriyle son zamanlarda oldukça başarılı işler çıkarıyor. Şimdi de Steam'de 31 TL'ye satılan popüler macera oyunu Thimbleweed Park ücretsiz oldu.

Thimbleweed Park, "point and click" türünde retro tasarıma sahip bir macera oyunu. Ron Gilbert ve Garry Winnick ikilisi tarafından geliştirilen oyun 2017 yılında yayınlanmış ve özellikle de türün hayranları tarafından epey olumlu yorumlar almayı başarmıştı. İlginç hikayesi, çizim tarzı, müzikleri ve mizahi yönüyle Thimbleweed Park keyifli bir oynanış vaadediyor.

Oyunu hemen şimdi Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 7 Mart'a kadar devam edecek.


Oyunun Epic Games Store'daki tanıtım yazısı:

Thimbleweed Park'a hoş geldiniz. Nüfus: 80 çatlak.

Hayaletli bir otel, terk edilmiş bir sirk, yanmış bir yastık fabrikası, köprünün altında buz tutmuş bir ceset, vakumlu tüplerle çalışan tuvaletler... hayatınızda böyle bir yer görmediniz.

Thimbleweed Park'ta en az dert edeceğiniz şey bir ceset. Monkey Island ve Maniac Mansion'ın geliştiricilerinin modern gizem macera oyununda sunulan beş karakterden birini seçin ve bu tuhaf kasabanın gerçeküstü sırlarını keşfedin. Ne kadar derine giderseniz işler o kadar tuhaflaşıyor. 

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