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Yüzüklerin Efendisi dizisi için hazırlıklar başladı

J.R.R. Tolkien'ın unutulmaz kitap serisi Yüzüklerin Efendisi dizi oluyor. Başta Netflix olmak üzere birçok kanal ve dijital platformun ilgi gösterdiği dizi için Amazon ile anlaşılmak üzere.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
18,2b
1
124
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Tüm zamanların en sevilen fantastik serilerinden Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings), beyaz perdeden sonra şimdi de televizyona uyarlanıyor. J.R.R. Tolkien'ın unutulmaz serisinin film ve dizi haklarını elinde bulunduran Warner Bros, Yüzüklerin Efendisi kitaplarından uyarlanan bir dizi çekmek için Amazon Studios ile görüşmelere başladı.
Yüzüklerin Efendisi dizisi için bir süredir hazırlıklarını sürdüren Warner Bros'un geçtiğimiz günlerde projeyi HBO, Netflix ve Amazon gibi çeşitli kanal ve dijital platformlara sundu ve gelen teklifleri değerlendirdi. Henüz Warner Bros'tan resmi bir açıklama gelmese de bu teklif savaşında Amazon'un ön plana çıktığı ve televizyon tarihinin en büyük anlaşmalarından birinin imzalanmak üzere olduğu söyleniyor.
Diziyi almak isteyen kanal veya dijital platformun sadece haklar için 200 - 250 milyon dolar ödemesi gerekecek. Bir de buna hazırlık aşaması, ekip ve prodüksiyon için harcanacak 100 - 150 milyon dolar eklenince Yüzüklerin Efendisi, açık arayla tüm zamanların en pahalı dizisi olacak.
HBO'nun yüksek maliyeti yüzünden dizi için teklif sunmadığı fakat Amazon ve Netflix'in projeye bir hayli gösterdiği gelen bilgiler arasında. Netflix hala projenin peşinde olsa da bu noktada Amazon bir adım önde görünüyor. Bilim-kurgu ve fantastik eserlere hayranlığı ile tanınan Amazon CEO'su Jeff Bezos'un bu anlaşmayı tamamlamak için işe el attığı ve pazarlık sürecinde doğrudan yer aldığı söyleniyor.

variety.com/2017/tv/news/lord-of-the-rings-amazon-1202606519/ Yorum Yaz
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___Lawyer___ 2 yıl en beğenilen
Ortada harika bir üçleme varken. Olayı dizi haline getirip magazinleştirmenin filmin yansıttığı ruha zarar verdiğini düşünüyorum.
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gcb1903 2 yıl
Bazı şeyler "değer" sıfatının bizzat kendisidir. Yüzüklerin Efendisi Orta Dünya serisinin bir parçasıdır. Yüzüklerin Efendisi, Hobbit, Silmarillion, Bitmemiş Öyküler ve Hurin'in Çocukları ( Silmarillion'da bir bölüm aslında ) kitaplarını en az üçer kez okudum. Kırmızı kitabı en son okuduğum için filmin hayranıydım. Emin olun 3 yıldır 1 kere bile izlemedim filmi. Çünkü kitapta anlatılan dünya ile PJ'in bize gösterdiği çok farklı.
Orta Dünya bir değerdir. Bunu yazan adam şişman Martin gibi para için, popülarite için yazmadı. 9 farklı alfabe, onlarca farklı dil ve lehçe. Bakın bir dil yaratılmış, alfabesi, grameri, lehçeleri, betimlemeleri, imlası olan bir dil. 14 yaşında planlamaya, 17 yaşında yaratmaya başlamış bu dili. Ölene kadar da devam etmiş geliştirmeye. Hikayesinde Orc dili, Goblin dili, Cüce dili, Valar dili, Kara lisan gibi başka diller de mevcut. Ama eksik, kısıtlı geliştirilmiş. Elfçe ise Sindarin, Quanya, Nandorin vs 14 lehçeye de geliştirilmiş. 63 yıl boyunca geliştirilmiş bir dil. Ve bunu geliştiren adam da Oxford'da bir dil bilimci. Bakın hepsini geçin Elfçe tek başına bir dünya.
Bakın ortak lisan yani bizim anlamamız için kullanılan İngilizce ne İngiltere, ne Galler, ne İskoç, ne Amerikan İngilizcesi. Hiçbir yöre ve bölgeye ait olmayan bir İngilizce, gramerden ve lehçelerden sıyrılmış bir Ortak Lisan belirlemiş. Bunun amacı da gerçekten o dilin hikayede geçen Ortak Dil olduğunu göstermektir. Bu bir emektir, zekadır, mesaidir.
Şöyle örnekleyelim. Hodor nasıl kapıda beklerken Meeren ona bağıyor hold the door diye. O hold the door söylene söylene İngiliz aksanıyla sonunda Hodor oluyor. Bu aksan bir bölgeye ait. İngiliz aksanı. Yani Westeros Evreni'nde ki ortak lisan bildiğin İngliz aksanı.
Farkındayım sizin için izleyip eğlenilecek " çok da kasma abi ya izle işte beğenmezsen izleme " diyeceğiniz bir şey. Ama bu hikayeyi benimsemiş, bu hikayeyi sevmiş insanlar için öyle değil. Bazı değerler 11 oskar bile alsa eğer temelinden kopukluklar gösteriyorsa o değeri yozlaştırır.
Ve son bir not: Yüzüklerin Efendisi filmi çekilmeden önce dünyanın en çok satan kitabıydı. Bu yüzden filmi çekildi. GOT yani Buz ve Ateşin Şarkısı ise dizisi çok fazla izlendiği için satışları artmış, popüler olmuş bir hikayedir. Birisi edebi bir eser diğeri dizidir. Biri ilktir, yaratıcıdır, özgündür, diğeri popülisttir, esinlenmedir. Tolkien ile diğerlerini bir tutmayın. Yaratılmış bir evren var.
Bazı şeyler "değer" sıfatının bizzat kendisidir. Yüzüklerin Efendisi Orta Dünya serisinin bir parçasıdır. Yüzüklerin Efendisi, Hobbit, Silmarillion, Bitmemiş Ö...
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3 Yanıt Yanıtla +44
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irish 2 yıl
Üçlemeyi senede 2 kere izlerim. Her izlediğimde de farklı bir keyif alırım.
Dizisinin çekilmesi de bence çok iyi...
Beğenmezsem izlemem olur biter. Niye bu kadar tepki gösterip kafaya takıyorsunuz?
Üçlemeyi senede 2 kere izlerim. Her izlediğimde de farklı bir keyif alırım.Dizisinin çekilmesi de bence çok iyi...Beğenmezsem izlemem olur biter. Niy...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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Mis Kokulu Yalanlar 1 yıl
Noldu bizim dizi işi amazon reis kaç ay oldu ses seda yok
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Mr. Vengeful 1 yıl
Orta dünya bir mittir, Tolkien tarafından yazılan bir İngiliz mitolojisi ve hem edebiyat hem de dilbilim için müthiş değerli bir çalışmadır. Para kazanmak için bu değerli çalışmayı çar çur etmek gerçekten rezilliktir, harry potter, got gibi tvde sinemada harcanacak bir şey değil orta dünya
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Mis Kokulu Yalanlar 1 yıl
Setten görüntüler gelmeye başladı:

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TEKINALP 1 yıl Mis Kokulu Yalanlar
Orijinalden alıntı: Mis Kokulu Yalanlar
Setten görüntüler gelmeye başladı:


Umarım inanan çıkmaz.
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nameofblood 1 yıl
evet belki dediklerininiz dogru fakat en azından tekrardan orta dünyanı görücez.
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Zafer Korkmaz 1 yıl
HBO almaması iyi olmuş seks sahneleri falan koyup içine ederdi serinin.
İnş netflix almaz death note gibi batırır seriyi.
amazon daha önce ne yaptı hiç bilmiyorum bile.
Kısa olarak bu dizi yapılmasın içine edilceği çok belli bu firmaların hiçbiri beceremez bu işi.
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Cnayqer 1 yıl
Bir yandan diyorum tekrar orta dünya izlemek ne kadar güzel olur diye bir yandan korkuyorum güzelim üçlemenin büyüsünü bozacaklar diye.Umarım güzel bi iş çıkar ortaya
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mertk1999 2 yıl
Umarım yapılmaz tolkien e yazık ulan bir başyapıtı maddiyata çevirmek için neler yaptınız?#$!$
Şimdi bu dizi çıkarsa eğer bu filmlerin ve kitapların yüzüne bile bakılmayacak ve dizi bittiğinde efsane yi sona erdirecekler. Eğer bu yapılırsa geçmiş olsun tüm hayranlar olarak başımız sağolsun.
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Guest-ACB5B9068 2 yıl
Şu seriden nefret etmişimdir. Özellikle fanlarını görünce hayattan soğuyorum.
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furandor 2 yıl Guest-ACB5B9068
Neden nefret ettin ?
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-RAUL 2 yıl
İğrenç bir şey yapılsa bile filmdeki değeri hiç gözümden düşmez,düşmemeli.
Bence dizisi yapılmalı yıllardır 3 filmi de izler dururum aynı keyfi vermez ama dizi olarak izlemek de heyecan verecektir.
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SeloTheCaptain 2 yıl
Allah Rahmet Eylesin. Güzel bir üçlemeydi....
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