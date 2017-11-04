Yüzüklerin Efendisi dizisi için hazırlıklar başladı

Tüm zamanların en sevilen fantastik serilerinden Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings), beyaz perdeden sonra şimdi de televizyona uyarlanıyor. J.R.R. Tolkien'ın unutulmaz serisinin film ve dizi haklarını elinde bulunduran Warner Bros, Yüzüklerin Efendisi kitaplarından uyarlanan bir dizi çekmek için Amazon Studios ile görüşmelere başladı.

Yüzüklerin Efendisi dizisi için bir süredir hazırlıklarını sürdüren Warner Bros'un geçtiğimiz günlerde projeyi HBO, Netflix ve Amazon gibi çeşitli kanal ve dijital platformlara sundu ve gelen teklifleri değerlendirdi. Henüz Warner Bros'tan resmi bir açıklama gelmese de bu teklif savaşında Amazon'un ön plana çıktığı ve televizyon tarihinin en büyük anlaşmalarından birinin imzalanmak üzere olduğu söyleniyor.

Diziyi almak isteyen kanal veya dijital platformun sadece haklar için 200 - 250 milyon dolar ödemesi gerekecek. Bir de buna hazırlık aşaması, ekip ve prodüksiyon için harcanacak 100 - 150 milyon dolar eklenince Yüzüklerin Efendisi, açık arayla tüm zamanların en pahalı dizisi olacak.

HBO'nun yüksek maliyeti yüzünden dizi için teklif sunmadığı fakat Amazon ve Netflix'in projeye bir hayli gösterdiği gelen bilgiler arasında. Netflix hala projenin peşinde olsa da bu noktada Amazon bir adım önde görünüyor. Bilim-kurgu ve fantastik eserlere hayranlığı ile tanınan Amazon CEO'su Jeff Bezos'un bu anlaşmayı tamamlamak için işe el attığı ve pazarlık sürecinde doğrudan yer aldığı söyleniyor.

variety.com/2017/tv/news/lord-of-the-rings-amazon-1202606519/