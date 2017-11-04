Yüzüklerin Efendisi dizisi için hazırlıklar başladı

Haber Editörü
Tüm zamanların en sevilen fantastik serilerinden Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings), beyaz perdeden sonra şimdi de televizyona uyarlanıyor. J.R.R. Tolkien'ın unutulmaz serisinin film ve dizi haklarını elinde bulunduran Warner Bros, Yüzüklerin Efendisi kitaplarından uyarlanan bir dizi çekmek için Amazon Studios ile görüşmelere başladı.
Yüzüklerin Efendisi dizisi için bir süredir hazırlıklarını sürdüren Warner Bros'un geçtiğimiz günlerde projeyi HBO, Netflix ve Amazon gibi çeşitli kanal ve dijital platformlara sundu ve gelen teklifleri değerlendirdi. Henüz Warner Bros'tan resmi bir açıklama gelmese de bu teklif savaşında Amazon'un ön plana çıktığı ve televizyon tarihinin en büyük anlaşmalarından birinin imzalanmak üzere olduğu söyleniyor.
Diziyi almak isteyen kanal veya dijital platformun sadece haklar için 200 - 250 milyon dolar ödemesi gerekecek. Bir de buna hazırlık aşaması, ekip ve prodüksiyon için harcanacak 100 - 150 milyon dolar eklenince Yüzüklerin Efendisi, açık arayla tüm zamanların en pahalı dizisi olacak.
HBO'nun yüksek maliyeti yüzünden dizi için teklif sunmadığı fakat Amazon ve Netflix'in projeye bir hayli gösterdiği gelen bilgiler arasında. Netflix hala projenin peşinde olsa da bu noktada Amazon bir adım önde görünüyor. Bilim-kurgu ve fantastik eserlere hayranlığı ile tanınan Amazon CEO'su Jeff Bezos'un bu anlaşmayı tamamlamak için işe el attığı ve pazarlık sürecinde doğrudan yer aldığı söyleniyor.
variety.com/2017/tv/news/lord-of-the-rings-amazon-1202606519/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Orta Dünya bir değerdir. Bunu yazan adam şişman Martin gibi para için, popülarite için yazmadı. 9 farklı alfabe, onlarca farklı dil ve lehçe. Bakın bir dil yaratılmış, alfabesi, grameri, lehçeleri, betimlemeleri, imlası olan bir dil. 14 yaşında planlamaya, 17 yaşında yaratmaya başlamış bu dili. Ölene kadar da devam etmiş geliştirmeye. Hikayesinde Orc dili, Goblin dili, Cüce dili, Valar dili, Kara lisan gibi başka diller de mevcut. Ama eksik, kısıtlı geliştirilmiş. Elfçe ise Sindarin, Quanya, Nandorin vs 14 lehçeye de geliştirilmiş. 63 yıl boyunca geliştirilmiş bir dil. Ve bunu geliştiren adam da Oxford'da bir dil bilimci. Bakın hepsini geçin Elfçe tek başına bir dünya.
Bakın ortak lisan yani bizim anlamamız için kullanılan İngilizce ne İngiltere, ne Galler, ne İskoç, ne Amerikan İngilizcesi. Hiçbir yöre ve bölgeye ait olmayan bir İngilizce, gramerden ve lehçelerden sıyrılmış bir Ortak Lisan belirlemiş. Bunun amacı da gerçekten o dilin hikayede geçen Ortak Dil olduğunu göstermektir. Bu bir emektir, zekadır, mesaidir.
Şöyle örnekleyelim. Hodor nasıl kapıda beklerken Meeren ona bağıyor hold the door diye. O hold the door söylene söylene İngiliz aksanıyla sonunda Hodor oluyor. Bu aksan bir bölgeye ait. İngiliz aksanı. Yani Westeros Evreni'nde ki ortak lisan bildiğin İngliz aksanı.
Farkındayım sizin için izleyip eğlenilecek " çok da kasma abi ya izle işte beğenmezsen izleme " diyeceğiniz bir şey. Ama bu hikayeyi benimsemiş, bu hikayeyi sevmiş insanlar için öyle değil. Bazı değerler 11 oskar bile alsa eğer temelinden kopukluklar gösteriyorsa o değeri yozlaştırır.
Ve son bir not: Yüzüklerin Efendisi filmi çekilmeden önce dünyanın en çok satan kitabıydı. Bu yüzden filmi çekildi. GOT yani Buz ve Ateşin Şarkısı ise dizisi çok fazla izlendiği için satışları artmış, popüler olmuş bir hikayedir. Birisi edebi bir eser diğeri dizidir. Biri ilktir, yaratıcıdır, özgündür, diğeri popülisttir, esinlenmedir. Tolkien ile diğerlerini bir tutmayın. Yaratılmış bir evren var.
Dizisinin çekilmesi de bence çok iyi...
Beğenmezsem izlemem olur biter. Niye bu kadar tepki gösterip kafaya takıyorsunuz?