Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Thor: Ragnarok hakkında ilk yorumlar paylaşıldı

Bu ayın sonunda vizyona girecek Thor: Ragnarok'u erkenden izleme şansı yakalayan sinema eleştirmenleri film ile ilgili ilk yorumlarını paylaştı. İlk tepkiler oldukça olumlu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,1b
1
18
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Marvel çizgi romanlarının en sevilen kahramanlarından Thor, bu ay üçüncü bireysel filmi ile beyaz perdeye geri dönecek. Bu yılın en merakla beklenen filmlerinden Thor: Ragnarok, 27 Ekim'de vizyona girecek. Yeni Thor filmi için meraklı bekleyiş sürerken, Amerika'da bir grup sinema eleştirmeni düzenlenen özel gösterim sayesinde filmi erkenden izleme şansı yakaladı.
Filmi erkenden izleme şansı yakalayan eleştirmenler, Thor: Ragnarok hakkında ilk görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Gelen ilk tepkilere bakılırsa sinema eleştirmenleri genel olarak Thor: Ragnarok'u beğenmiş görünüyor.
Yönetmenliğini What We Do in the Shadows ve Hunt for Wilderpeople gibi filmler ile adını duyuran Taika Waititi'nin üstlendiği Thor: Ragnarok, tarz olarak önceki Thor filmlerinden çok daha farklı bir film. Waititi'nin önceki filmlerinde olduğu gibi Ragnarok da mizah unsurlarıyla dolu.
Eleştirmenler tarafından paylaşılan ilk yorumlar da filmin bu eğlenceli yanına dikkat çekiyor. Birçok eleştirmen Thor: Ragnarok'un bugüne kadar çıkan en komik Marvel filmi olduğuna dikkat çekiyor. Film, ilk dakikadan son dakikaya kadar hız kesmeyen temposu ve başarılı aksiyon sahneleri ile de eleştirmenleri etkilemeye başarmış görünüyor. Ayrıca filmin kadın oyuncuları Cate Blanchett ve Tessa Thompson da performansları ile övgü topluyor.
 
 
Başrollerinde Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Jeff Goldblum, Karl Urban, Tessa Thompson ve Idris Elba'yı izleyeceğimiz Thor: Ragnarok, 27 Ekim'de vizyona girecek.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MERNEPTAH 2 yıl en beğenilen
sen koskoca thoru maymuna çevir bravo marvel
thor lan bu gözümde değeri çizgi romanda vardı beyazperde'de maf etmişler bu karakteri..thor gibi karakter ilk avengers filminde orman sahnesinde tony starkla kavga etmesi hadi geçtim thor çekici bile vurdumu atomlarına kadar ayrılması lazımdı, halbuki ne ümitler beslenmişti bu karaktere benim hiç ümidim yok marvel thor'u beceremedi açık ve net.
sen koskoca thoru maymuna çevir bravo marvelthor lan bu gözümde değeri çizgi romanda vardı beyazperde'de maf etmişler bu karakteri..thor gibi karakt...
Devamını Gör
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ÖzdalDoğru 2 yıl
Marvel filmleri yaş düzeyini iyice düşürdü. Bu da Iron Man filmleri yüzünden sanırım. R.D. Jr. ile başlayan eğlenceli süper kahraman akımı oldukça tuttu ki diğer filmleri de bu çizgide devam ettirdiler.
Parasal anlamda eyvallah ama izle unut filmleri de bir yere kadar idare ediyor.
Marvel filmleri yaş düzeyini iyice düşürdü. Bu da Iron Man filmleri yüzünden sanırım. R.D. Jr. ile başlayan eğlenceli süper kahraman akımı oldukça tuttu ki di...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 2 yıl
marvel komedisinden bıkanların dc ciddiyetine sarılması gerek.zira komik diye marvel filmlerine yüksek yüksek puanlar veren eleştirmenler(!) dc'yi de o çukura çekmeye çalışıyor
marvel komedisinden bıkanların dc ciddiyetine sarılması gerek.zira komik diye marvel filmlerine yüksek yüksek puanlar veren eleştirmenler(!) dc'yi de o çukura ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alpalp84 2 yıl
Çizgi roman olarak thor çok sağlam, sert bir karakterdir. Bir noktada korkunçtur. Zaten sırf konuşma tarzı bile bir değişiktir. Helal olsun marvel e, o kadar sağlam karakteri maymuna çevirdi. Ragnarok hikayesinde thor a marvel evreninden yardım gelmiştir ama bu benim meselem diyip yardım tekliflerini reddetmiştir. Ne ekip toplaması, ne yardımı ?? Adam tek başına halletti bütün sorunları.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erhan850 2 yıl
soundtrack çok klas duruyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MROM 2 yıl
Yetti artık kusacam şu marvel süperkahraman filmlerinden. Hepsi aynı bok. Herkes de beğeniyor bu nasıl iş anlamadım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 2 yıl
Bugün de Thor için yakıyoruz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Glorfindel1907 2 yıl
Adamlar şaka gibi ya mitolojide kıyamet anlamına gelen Ragnarok adı ile film yapıyorsun ve bu film içinde komedi ve eğlence oluyor, Çocukların daha çok para kazandırdığını anladılar artık düzgün bir film gelmez kolay kolay
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yazamsar 2 yıl
Ragranok ve komedi? Thor desen şebeğe çevirdiler komedi filmi izleyecez ragranok adı altında bari thor ve arkadaşları uzay da olsaydı adı...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 2 yıl
marvel komedisinden bıkanların dc ciddiyetine sarılması gerek.zira komik diye marvel filmlerine yüksek yüksek puanlar veren eleştirmenler(!) dc'yi de o çukura çekmeye çalışıyor
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ÖzdalDoğru 2 yıl canguler917
canguler917
marvel komedisinden bıkanların dc ciddiyetine sarılması gerek.zira komik diye marvel filmlerine yüksek yüksek puanlar veren eleştirmenler(!) dc'yi de o çukura çekmeye çalışıyor

Hocam dark knight serisi kaletisinde film çıkaramadı DC. Onlar da bir ara Batman serisini batırmışlardı. Batman vs Superman, Wonderwoman zorlama filmler maalesef (kişisel görüşüm). JL evrenine bu şekilde girilmemeliydi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thanatos13 2 yıl
izlemeden söylüyorum en kötü mcu filmi olabilir, ismini ragnarok yapmamalıydılar hikayeyi bilen insanlar başka beklentilere girdi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zeqqqqq 2 yıl
Ragnarok gibi kasvet dolu bir hikayenin tamamiyle komedi unsurları ile donatılması üzücü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcebi001 2 yıl
Kaçırdığınız birşey var esprileri yerel değilde özenle hazırlayıp genel şekilde sunuyorlar, aksi halde almanyadaki espri türkiyede türkiyedeki amerikada güldürmez...inşallah bizim filmlerde yerelden çıkıp genele hitap eden espiriler olur o zaman zaten başarılı olan komedi filmlerimiz heryerde keyifle izlenir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6067 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sinema, çizgi roman ve
9 etiket daha marvel marvel sinematik evreni thor thor: ragnarok Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl DeepMind'ın yeni yapay zekası AlphaGo Zero: Her şeye sıfırdan başladı 2 yıl Saf Android’e en benzer arayüz Lawnchair Play Store’da 2 yıl Logitech, Alexa destekli iki yeni akıllı hoparlör duyurdu 2 yıl Apple'ın otonom sistemi ortaya çıktı 2 yıl Core i5 8600K nasıl işlemci? | MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC 2 yıl iOS 11'de yetkisiz kişiler telefonunuz kilitliyken fotoğraflarınıza erişebilir! 2 yıl Samsung, Linux PC deneyimini mobil cihazlara getiriyor 2 yıl Samsung Project Ambience ile eviniz akıllanıyor 2 yıl Samsung ve Qualcomm, 8nm üretim teknolojisi üzerinde çalışıyor 2 yıl Samsung, Galaxy telefonlara ARCore platformunu getiriyor 2 yıl HTC U11 Plus'ın render görüntüleri ortaya çıktı 2 yıl LED arka kapaklı Alcatel A5 LED Türkiye’de 2 yıl Nokia 7 tanıtıldı: 5.2 inç ekran, 3000 mAh batarya, Dual-Sight kamera 2 yıl Kaspersky, Adobe Flash temelli kötü amaçlı bir yazılım keşfetti 2 yıl Nokia 8 doğrudan Android 8 güncellemesi alacak 2 yıl Denuvo, oyunları bir gün dahi koruyamıyor 2 yıl Samsung Bixby 2.0 geliyor 2 yıl Dell’den ofislere yönelik 34 inçlik kavisli monitör 2 yıl AMD Raven Ridge APU’ları iddialı geliyor 2 yıl Yeni nesil HP Spectre 13 ve Spectre x360’ın Türkiye fiyatı belli oldu 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Thor: Ragnarok hakkında ilk yorumlar paylaşıldı Sonraki Samsung’dan içerik üreticilere 360 Round kamera 2 yıl Facebook Live'e ekran paylaşımı özelliği geldi 2 yıl Samsung ''nesnelerin internetine'' yoğunlaşıyor 2 yıl Oreo güncellemesinden sonra bazı Pixel telefonlar kısa mesaj almayı durdurdu 2 yıl Polestar 1 hibrit 600 beygir güç ile artık resmi 2 yıl Bu uygulama, gizlemek isteyebileceğiniz fotoğraflara sizin yerinize karar veriyor 2 yıl Huawei Mate 10 Pro mercek altında: Yapay zeka işlemcili telefon 2 yıl Hakkında onarım programı başlatılan telefonlardan para iadesi alabilirsiniz 2 yıl Google ilk mobil yongasını geliştirdi 2 yıl İçişleri Bakanlığı’ndan çakarlı araçlar için beklenen önlem geldi 2 yıl ARM işlemcili Windows 10 dizüstü bilgisayarlar pil ömrü konusunda çağ atlatacak 2 yıl Ne umduk? Ne bulduk? Xbox One X lansman notlarım 2 yıl Intel sinir ağı işlemcisi Nervana'yı duyurdu 2 yıl Robotların nesneleri hissetmesini sağlayan yapay cilt geliştirildi 2 yıl Google Maps ile Güneş Sistemini keşfedin 2 yıl Apple, Face ID hakkındaki endişelere yanıt verdi 2 yıl Foxconn'dan yenilikçi otomotiv teknolojilerine 1.5 milyar dolarlık destek 2 yıl WhatsApp’a canlı konum paylaşma özelliği geliyor 2 yıl Huawei Mate 10 Lite, Avrupa’ya geliyor 2 yıl Qualcomm dünyanın ilk mobil 5G veri bağlantısını gerçekleştirdi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim