Thor: Ragnarok hakkında ilk yorumlar paylaşıldı

Marvel çizgi romanlarının en sevilen kahramanlarından Thor, bu ay üçüncü bireysel filmi ile beyaz perdeye geri dönecek. Bu yılın en merakla beklenen filmlerinden Thor: Ragnarok, 27 Ekim'de vizyona girecek. Yeni Thor filmi için meraklı bekleyiş sürerken, Amerika'da bir grup sinema eleştirmeni düzenlenen özel gösterim sayesinde filmi erkenden izleme şansı yakaladı.

Filmi erkenden izleme şansı yakalayan eleştirmenler, Thor: Ragnarok hakkında ilk görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Gelen ilk tepkilere bakılırsa sinema eleştirmenleri genel olarak Thor: Ragnarok'u beğenmiş görünüyor.

Yönetmenliğini What We Do in the Shadows ve Hunt for Wilderpeople gibi filmler ile adını duyuran Taika Waititi'nin üstlendiği Thor: Ragnarok, tarz olarak önceki Thor filmlerinden çok daha farklı bir film. Waititi'nin önceki filmlerinde olduğu gibi Ragnarok da mizah unsurlarıyla dolu.

Eleştirmenler tarafından paylaşılan ilk yorumlar da filmin bu eğlenceli yanına dikkat çekiyor. Birçok eleştirmen Thor: Ragnarok'un bugüne kadar çıkan en komik Marvel filmi olduğuna dikkat çekiyor. Film, ilk dakikadan son dakikaya kadar hız kesmeyen temposu ve başarılı aksiyon sahneleri ile de eleştirmenleri etkilemeye başarmış görünüyor. Ayrıca filmin kadın oyuncuları Cate Blanchett ve Tessa Thompson da performansları ile övgü topluyor.

Başrollerinde Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Jeff Goldblum, Karl Urban, Tessa Thompson ve Idris Elba'yı izleyeceğimiz Thor: Ragnarok, 27 Ekim'de vizyona girecek.