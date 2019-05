Thor: Ragnarok'tan yeni görüntüler yayınlandı

Marvel çizgi romanlarının en sevilen kahramanlarından Thor, bu yıl üçüncü bireysel filmi beyaz perdeye geri dönecek. Ekim ayında sinemaseverler ile buluşacak Thor: Ragnarok'un çıkış tarihinin yaklaşması ile birlikte Marvel de filmin tanıtım çalışmalarına hız verdi. Geçtiğimiz günlerde filmden yeni bir fragman ve poster yayınlayan Marvel, dün de filmden yeni görüntüler paylaştı.

Yönetmenliğini What We Do in the Shadows ve Hunt for Wilderpeople gibi filmler ile adını duyuran Taika Waititi'nin üstlendiği Thor: Ragnarok, tarz olarak önceki Thor filmlerinden çok daha farklı görünüyor. Son derece renkli bir tasarıma sahip olan filmde hem Thor hem de Hulk yeni görünümleriyle karşımıza çıkacak.

Asgard'ın, ölüm tanrıçası Hela'nın gazabına uğrayacağı Ragnarok, hem Thor hem de tüm Marvel sinematik evreni için bir dönüm noktası olacak. Bu filmde olacakların Marvel sinematik evreni içerisinde ciddi etkileri olacağı söyleniyor.

Başrollerinde Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Jeff Goldblum, Karl Urban, Tessa Thompson ve Idris Elba'yı izleyeceğimiz Thor: Ragnarok, 27 Ekim'de vizyona girecek.