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Thor: Ragnarok'tan yeni görüntüler yayınlandı

Marvel bu yıl sinemaseverler ile buluşacak yeni filmi Thor: Ragnarok'tan yeni görüntüler yayınladı. Thor ve Hulk'u bir araya getiren film Marvel sinematik evreni için bir dönüm noktası olacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
10,2b
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12
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Marvel çizgi romanlarının en sevilen kahramanlarından Thor, bu yıl üçüncü bireysel filmi beyaz perdeye geri dönecek. Ekim ayında sinemaseverler ile buluşacak Thor: Ragnarok'un çıkış tarihinin yaklaşması ile birlikte Marvel de filmin tanıtım çalışmalarına hız verdi. Geçtiğimiz günlerde filmden yeni bir fragman ve poster yayınlayan Marvel, dün de filmden yeni görüntüler paylaştı.
Yönetmenliğini What We Do in the Shadows ve Hunt for Wilderpeople gibi filmler ile adını duyuran Taika Waititi'nin üstlendiği Thor: Ragnarok, tarz olarak önceki Thor filmlerinden çok daha farklı görünüyor. Son derece renkli bir tasarıma sahip olan filmde hem Thor hem de Hulk yeni görünümleriyle karşımıza çıkacak.
Asgard'ın, ölüm tanrıçası Hela'nın gazabına uğrayacağı Ragnarok, hem Thor hem de tüm Marvel sinematik evreni için bir dönüm noktası olacak. Bu filmde olacakların Marvel sinematik evreni içerisinde ciddi etkileri olacağı söyleniyor.
Başrollerinde Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Jeff Goldblum, Karl Urban, Tessa Thompson ve Idris Elba'yı izleyeceğimiz Thor: Ragnarok, 27 Ekim'de vizyona girecek.

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IhtiyarDelikanli 2 yıl en beğenilen
trailer varken boşa para verip izlemeyin. uzun sıkıcı dialoglarda yok filmin özeti
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smart1978 2 yıl
Ben bunu gecen ay izlemistim. Youtube trailer i 22 Temmuz diyor ...
Yeniymis gibi donanimhaberde bahsedilmesi dumurlugun daniskasinin detayi olmustur ..
Yanıtla +4
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incicibin 2 yıl
Çoluk çocuk şu bu izlesin diye iyice filmi yumuşatmışlar. Tamam fantastik dünya ama hiç gerçekçilik yok, bize bu dünyayı gerçek gibi yansıtması gerekiyordu.Maksat daha çok kişiye hitabedip daha çok para kazanmak. Bunun da sonu Valerian gibi olacak görürsünüz, belki biraz daha iyi.
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kırılanhayaller 2 yıl
Arkadaşlar bu yeni filmlerde özellikle animasyon sahneleri niye bu kadar kötü,
Bu teknolojinin daha iyi olması gerekirken renkleri bir tuhaf, parlak sanki bilgisayar oyunu tanıtımı izler gibi oluyorum, hatta bazı pc oyunlarının tanıtım videoları daha gerçekçi.
Bu filmi yapan firmanın anlaştığı animasyon firması ile ilgili mi?
2 Yanıt Yanıtla +2
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79elendil79 2 yıl kırılanhayaller
umix353

Arkadaşlar bu yeni filmlerde özellikle animasyon sahneleri niye bu kadar kötü,

Bu teknolojinin daha iyi olması gerekirken renkleri bir tuhaf, parlak sanki bilgisayar oyunu tanıtımı izler gibi oluyorum, hatta bazı pc oyunlarının tanıtım videoları daha gerçekçi.

Bu filmi yapan firmanın anlaştığı animasyon firması ile ilgili mi?

Kesinlikle katılıyorum birçok video oyununun introları bile daha heyecan verici ve etkileyici.
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Ripper Roo 2 yıl kırılanhayaller
umix353
Arkadaşlar bu yeni filmlerde özellikle animasyon sahneleri niye bu kadar kötü,
Bu teknolojinin daha iyi olması gerekirken renkleri bir tuhaf, parlak sanki bilgisayar oyunu tanıtımı izler gibi oluyorum, hatta bazı pc oyunlarının tanıtım videoları daha gerçekçi.
Bu filmi yapan firmanın anlaştığı animasyon firması ile ilgili mi?

Oyun grafikleri ve hatta oyunların sinematikleri için özel olarak yapılmış animasyonlar öyle bir hâl aldı ki görsel efektler artık tırt gelmeye başladı. Evet normalde görsel efektlerin çok daha ileride olması gerekir ama artık fark kapanmakla kalmadı bir de oyun animasyonları bunun ötesine geçti. Yeni TMNT filmlerinde ninja kaplumbağalar bayağı bayağı bilgisayar yapımı olduğunu aşırı derecede belli ediyordu. Hiç o ortamda bulunan bir yaratık gibi durmuyor. Günümüz sinemasına yakışmayan şeyler.
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79elendil79 2 yıl
Film Fazla mı rengarenk olmuş? gökkuşağı gibi renk scalası var filmde.
(bana mı öyle geldi) Çizgiroman havasına çekmek için mi ya da? ben beğenmedim
diğer Thor ve (Galaxy of Guardians dışında) diğer marvel filmlerinden çok daha canlı ve çocuksu olmuş. Tamam yeşil ekran ve stüdyo filmi ama Biraz daha karanlık olmalıydı.
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justaprogrammer 2 yıl
birileri kendi kulturune olmayan kahramanlarini boyle veriyor. bu bana daha cok insanlari antik roma havasina sokmak icin gibi geliyor.
acikcasi iskandinavlarin mitolojilerinin bu tarz yunandan araklama oldugunu bilmiyordum, genelde yunan araklardi.
thor mu zeus mu belli degil. Hera olmus helen. bir tane de zenci koymuslar olmasa olmazdi zaten. neyse fazla yazmaya gerek yok. sacma filmlerle doldu hollywood.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Exterminio 2 yıl justaprogrammer
justaprogrammer

birileri kendi kulturune olmayan kahramanlarini boyle veriyor. bu bana daha cok insanlari antik roma havasina sokmak icin gibi geliyor.

acikcasi iskandinavlarin mitolojilerinin bu tarz yunandan araklama oldugunu bilmiyordum, genelde yunan araklardi.

thor mu zeus mu belli degil. Hera olmus helen. bir tane de zenci koymuslar olmasa olmazdi zaten. neyse fazla yazmaya gerek yok. sacma filmlerle doldu hollywood.

Mitolojiyle mitolojiden esinlenilmiş çizgi romanı ayırt edemediğin için tebrik ederim. Dünya görüşün de epey aydınlık ve ileri görünüyor.
1 Yanıt Yanıtla +2
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smart1978 2 yıl
Ben bunu gecen ay izlemistim. Youtube trailer i 22 Temmuz diyor ...
Yeniymis gibi donanimhaberde bahsedilmesi dumurlugun daniskasinin detayi olmustur ..
Yanıtla +4
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kadirirdem 2 yıl
Güzel olacak gibi bakalım...
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IhtiyarDelikanli 2 yıl en beğenilen
trailer varken boşa para verip izlemeyin. uzun sıkıcı dialoglarda yok filmin özeti
Yanıtla +7
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sendemail 2 yıl
ulan bir Rocco'yu koymadılar şu marvel universaline.
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