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Thunderbird, 2019'da yeni bir arayüzle güncellenecek

Mozilla'nın geliştirdiği e-posta istemcisi Thunderbird, uzun bir aranın ardından 2019 yılı ile beraber yeni bir arayüze ve gelişmiş Gmail desteğine kavuşacak. İşte gelecek detaylar...
4 ay
6,9b
1
5
Diğer Yazılım
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Eğer e-posta istemcisi olarak Thunderbird kullanıyorsanız, yazılımla ilgili çeşitli sorunları biliyorsunuz demektir. Düşük performanslı kullanıcı deneyimi ve hantal bir arayüz sunan Thunderbird, 2019 yılı ile birlikte yepyeni bir görünüme kavuşmaya hazırlanıyor.

Performans iyileştirmeleri yapılacak

En son tasarım güncellemesi birkaç ay önce Thunderbird 60 sürümü ile gelmiş olsa da, şirketin köklü bir değişime hazırlandığı belirtiliyor. Firefox da olduğu gibi Mozilla'nın geliştirdiği Thunderbird "Photon Design" adı verilen bir tasarım şekliyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bu tasarım anlayışının Firefox tarayıcısında da kullanıldığı belirtilmiş.
Gelen haberlere göre Thunderbird'ün 2019 güncellemesinde Gmail desteği ve entegrasyonu daha da iyileştirilecek ve elden geçirilecek. Gelişmiş şifreleme ayarları, arabirim ve genel performans iyileştirilmelerinin de yapılacağı güncellemenin ne zaman dağıtılacağı ise şimdilik belli değil.

http://lists.thunderbird.net/pipermail/maildev_lists.thunderbird.net/2018-October/001317.html Yorum Yaz
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interwap 4 ay en beğenilen
Bana tablo okuşturmak zor geliyor.
Excelden Outlooka bir tabloyu kopyala yapıştır ile aktarabiliyorum. Tersini de yapabiliyorum. Ama özgür yazılımlarda burada sıkıntı yaşadım.
Umarım bu tür iyileştirmeleri yaparlar.
Bana tablo okuşturmak zor geliyor.Excelden Outlooka bir tabloyu kopyala yapıştır ile aktarabiliyorum. Tersini de yapabiliyorum. Ama özgür yazılımlarda burad...
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DH Misafiri 4 ay
Bende çok da güzel engelliyor
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GLOCK-19 4 ay
En büyük eksikliği spam mailleri engellememesi.
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TetraYazilim 4 ay
Ailecek severek kullanıyoruz. Şaka bi yana en son ne zaman tarayıcı üzerinden mail hesaplarımı girdim hatırlamıyorum.
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Fenomenon 4 ay
Thunderbird çok seviyordum. Ofiste kullanıyorduk. Sonrasında outlook'a geçtik. Thunderbird'in yenilenmesi beni sevindirdi açıkçası.
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interwap 4 ay en beğenilen
Bana tablo okuşturmak zor geliyor.
Excelden Outlooka bir tabloyu kopyala yapıştır ile aktarabiliyorum. Tersini de yapabiliyorum. Ama özgür yazılımlarda burada sıkıntı yaşadım.
Umarım bu tür iyileştirmeleri yaparlar.
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