Thunderbird, 2019'da yeni bir arayüzle güncellenecek

Teknoloji Editörü
Eğer e-posta istemcisi olarak Thunderbird kullanıyorsanız, yazılımla ilgili çeşitli sorunları biliyorsunuz demektir. Düşük performanslı kullanıcı deneyimi ve hantal bir arayüz sunan Thunderbird, 2019 yılı ile birlikte yepyeni bir görünüme kavuşmaya hazırlanıyor.
Performans iyileştirmeleri yapılacak
En son tasarım güncellemesi birkaç ay önce Thunderbird 60 sürümü ile gelmiş olsa da, şirketin köklü bir değişime hazırlandığı belirtiliyor. Firefox da olduğu gibi Mozilla'nın geliştirdiği Thunderbird "Photon Design" adı verilen bir tasarım şekliyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bu tasarım anlayışının Firefox tarayıcısında da kullanıldığı belirtilmiş.Gelen haberlere göre Thunderbird'ün 2019 güncellemesinde Gmail desteği ve entegrasyonu daha da iyileştirilecek ve elden geçirilecek. Gelişmiş şifreleme ayarları, arabirim ve genel performans iyileştirilmelerinin de yapılacağı güncellemenin ne zaman dağıtılacağı ise şimdilik belli değil.
http://lists.thunderbird.net/pipermail/maildev_lists.thunderbird.net/2018-October/001317.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Excelden Outlooka bir tabloyu kopyala yapıştır ile aktarabiliyorum. Tersini de yapabiliyorum. Ama özgür yazılımlarda burada sıkıntı yaşadım.
Umarım bu tür iyileştirmeleri yaparlar.