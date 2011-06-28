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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Thunderbolt'lu Raid depolama sürücüsü ve Apple'ın Thunderbolt kablosu Apple Store'dan satışa sunuldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,1b
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Thunderbolt'lu Raid depolama sürücüsü ve Apple'ın Thunderbolt kablosu Apple Store'dan satışa sunuldu
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Apple'ın yeni nesil Macbook Pro ve iMac'lerde yer verdiği, ilerleyen dönemlerde de kalan bilgisayarı Mac Pro, Macbook Air ve Macbook'da destek sunması beklenen Thunderbolt arayüzünü kullanan ürünler Apple Store'dan satışa sunulmaya başlandı. Bilindiği gibi Thunderbolt arayüzü saniyede 10Gbit'e kadar birbirinden bağımsız iki kanal üzerinden veri transferine imkan veriyor.

Apple Store'dan satışa sunulan ürünlerden ilki Promise'in hazırladığı Thunderbolt'lu Raid Depolama Sistemi. 500MB/s bant genişliği sunan R4 ve 800MB/s bant genişliği sunan R6 olmak üzere iki farklı ana model olarak satışa sunulan ürünlerin fiyatları şöyle;

  • 4x1 TB Promise Pegasus R4; 999 Dolar
  • 4x2 TB Promise Pegasus R4; 1499 Dolar
  • 6x1 TB Promise Pegasus R6; 1499 Dolar
  • 6x2 TB Promise Pegasus R6; 1999 Dolar

Apple Store'da yerini alan bir diğer ürün ise Apple imzası taşıyan Thunderbolt kablosu. 2 metre uzunluğunda olan kablo Thunderbolt destekli aksesuarların iMac ve Macbook Pro'lara bağlantısını sağlarken; Target Disk Mode'u ile iki farklı Mac'in birbirine bağlanmasını ya da iMac'in Macbook Pro'a bağlanarak ekran olarak kullanılmasına imkan veriyor. Apple'ın hazırladığı bu kablonun satış fiyatı ise 49 dolar olarak belirlenmiş.

Thunderbolt'lu Raid depolama sürücüsü ve Apple'ın Thunderbolt kablosu Apple Store'dan satışa sunuldu
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OBA INC 8 yıl
Sonunda USBden kurtulmaya başladık. En yakın zamanda diğer ürünlerde de aynı arayüzü görmek güzel olucak. Apple bundan yıllar önce Firewire standartını kendi kullanıcısına sunarken PiSi kullanıcıları izlemekle yetiniyordu şimdi ise Thunderbolt ile yine piyasaya yön veriyor.
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DH Misafiri 8 yıl
one öyle dalga geçer gibi 999 $ 1 dolar daha olsa vallaha almazdık
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Guest-5980C441C 8 yıl

DH Misafiri
one öyle dalga geçer gibi 999 $ 1 dolar daha olsa vallaha almazdık

Eskimedi mi bu espri?
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Rainbow6 8 yıl
evet oldukca hizli ama fiyata gel fiyata diyorum :)
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dreampowder 8 yıl
800mb/s hız gerçekten thunderbolt kablosuyla sağlanabiliyorsa işletim sistemini buraya kurarım :
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séquestre 8 yıl
Çok hızlıymış..
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