TikTok, Çin karşıtı videoları sansürlüyor

Mobil dünyada en fazla kullanıcı ve etkileşim sayısına sahip uygulamalardan birisi şüphesiz TikTok. Bir milyardan fazla indirme sayısına sahip olan uygulama şimdiden kendi fenomenlerini çıkarmış durumda.

Belirli kriterler var

Ne var ki Çin kaynaklı olması bazı sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Gelen bilgilere göre TikTok uygulamasının politika sözleşmelerinde, moderatörlerin Çin aleyhindeki videoları veya kelimeler içeren videoları sansürlemesi isteniyor. Ayrıca farklı ülkelerde yaşanan protesto olaylarından da bahsedilmemesi gerekiyor.

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Sansürlü ifadeler arasında 1989 Tiananmen Meydanı’ndaki üzücü olaylar, Endonezya’daki 1998 protestoları, Kamboçya soykırımı gibi olaylar mevcut. Bu içeriklerin doğrudan silinmediği ancak yapay zekâ algoritmalarının da süzmesine izin verilmediği ifade ediliyor. Böylece videoların öne çıkması engelleniyor ve geri planda kalıyor. Diğer taraftan yüklenmesi engellenen videolar olduğu da belirtiliyor.

TikTok ise bahse konu sözleşmenin Mayıs ayında değiştirildiğini ve yerine daha yumuşak bir sözleşme konulduğunu ifade ediyor. Daha iyi filtreleme için bölgeye özel moderatörler de işe alınmaya başlanmış.

Aslında TikTok’un işleyiş şeklinde bakarak tamamen eğlence üzerine kurulu bir platform olduğunu söylemek mümkün. Hatta daha bir kaba saba dil kullanıldığı da görülüyor. Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlar bu konuda bir standart sağlamış durumda ve eğlenceli içerikler kadar farklı konularda itirazları dile getiren içeriklere de izin veriliyor.