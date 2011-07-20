Tim Cook : Apple Windows 7 PC’lerinden daha çok iPad sattı

Haber Editörü
Dünyanın en değerli şirketi Apple 2011 yılı üçüncü çeyrek mali raporlarını dün yayınladı. Rakiplerine adeta parmak ısırtan Apple, 28,57 milyar dolar gelir, 7,31 milyar dolar net kar, 20,34 milyon iPhone, 9.25 milyon iPad satışı gerçekleştirdi.
Mali raporların açıklandığı basın toplantısında Windows PC'lerden daha fazla iPad sattıklarını açıklayan Apple başkan yardımcısı Tim Cook Microsoft’a da göndermelerde bulundu.
Microsoft’un ayın ilk günleri yaptığı basın toplantısında Steve Ballmer 400 milyon Windows 7, 100 milyon Office 2011 lisansı sattıklarını duyurmuş, bazılarının halen 20 milyon barajını geçemediğini hatırlatarak Apple’ı üstü kapalı eleştirmişti. Ballmer bu zaman zarfında 350 milyon Windows 7 bilgisayarı satıldığının altını çizerek “350 20’den biraz fazla” şeklinde bir iğneleme yapmıştı.
Cook tablet pazarının tek hakimi olan iPad’in son çeyrekte 9.25 milyon satarak Mac bilgisayarlarını ikiye katladığını belirtti. iPad pazarının bir kısmının Mac pazarı tarafından eritildiğini söyleyen Cook buna rağmen PC pazarında Microsoft’a en büyük zararı iPad’in verdiğini vurguladı.
Müşteriler bir Mac bilgisayardan çok bir iPad almayı tercih ediyor. Ancak Cook’a göre daha da ilginç olanı her gün daha çok kullanıcı Windows PC yerine iPad almayı tercih ediyor. Steve Jobs iPad’in geçen yıl lanse edildiği toplantıda artık PC sonrası dönemin başladığını iddia etmişti.
Cook’un ısrarla altını çizdiği gibi iPad her gün PC pazarından daha çok pay çalıyor. Ancak şimdiye kadar satılan iPad sayısı 40 milyona yaklaşmış durumda. Sadece bir çeyrekte satılan Windows 7 bilgisayarı düşüş yaşanmış olmasına rağmen 70 milyon civarında. Bu durumda Cook’un sözleri biraz abartı sayılabilir. Tüm tablet pazarını ele aldığımızda önümüzdeki birkaç yılda PC pazarını geçebileceği tahminini yapmak yanlış olmaz.
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enayilikle yada einstein'lıkla pek alakası yok.Dünya 41 milyon değil. 6milyar 775milyon insan var.sadece ABD nüfusu 307milyon.İnsanların tercihleri olabilir flasa ihtiyaç vardı ama başka şeyler için vazgeçiyorlar.Çeviriyorlar.. dört dörtlük hiçbir şey yok bir tercih yapmalı insanlar.ipad alanların çoğunun o cihaza ihtiyacı yok.İphoneden gelen merak var.Ben iphone kullanıyorum ve ipadı merak etmiyorum.biliyorum eksiklerini.telefondan yapamadığım neyi yapabilirim diyorum bir şey bulamıyorum.üstelik sürekli yanımda bile taşıyamam,çantayla gezmeyi seven birisi olmadığım için.Hatta laptopu bile kullanamıyorum aldım evde balkona çıkarıyorum bazen :) Dışarıda ne işi olabilir ki normal bir insanın(starbucks) Film-Müzik arşivliyorum hemde öyle böyle değil.Fotoğraf çekiyorum.Şimdi oturup bunları dışarda birine göstermeye kalksan hangi arkadaş oturup 2 saat sokakta film izler üstelik o minik hoparlörden :) Size bir şey demiyorum ama usb ve hdmi benim için artık yeni telefon almamdaki en büyük faktör olacak.Çünkü benim ihtiyacım o yönde.
Komşuda var deyip bulaşık makinesi,aspiratör takıp hiç çalıştırmayan insanlar var unutmayın..Başkasına değil kendinize bakın.İnsanları tercihleri için yargılamayın(Fanboylar hariç)