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Tim Cook : Apple Windows 7 PC’lerinden daha çok iPad sattı

7 yıl
4b
1
24
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en değerli şirketi Apple 2011 yılı üçüncü çeyrek mali raporlarını dün yayınladı. Rakiplerine adeta parmak ısırtan Apple, 28,57 milyar dolar gelir, 7,31 milyar dolar net kar, 20,34 milyon iPhone, 9.25 milyon iPad satışı gerçekleştirdi.

Mali raporların açıklandığı basın toplantısında Windows PC'lerden daha fazla iPad sattıklarını açıklayan Apple başkan yardımcısı Tim Cook Microsoft’a da göndermelerde bulundu.

Microsoft’un ayın ilk günleri yaptığı basın toplantısında Steve Ballmer 400 milyon Windows 7, 100 milyon Office 2011 lisansı sattıklarını duyurmuş, bazılarının halen 20 milyon barajını geçemediğini hatırlatarak Apple’ı üstü kapalı eleştirmişti. Ballmer bu zaman zarfında 350 milyon Windows 7 bilgisayarı satıldığının altını çizerek “350 20’den biraz fazla” şeklinde bir iğneleme yapmıştı.

Cook tablet pazarının tek hakimi olan iPad’in son çeyrekte 9.25 milyon satarak Mac bilgisayarlarını ikiye katladığını belirtti. iPad pazarının bir kısmının Mac pazarı tarafından eritildiğini söyleyen Cook buna rağmen PC pazarında Microsoft’a en büyük zararı iPad’in verdiğini vurguladı.

Müşteriler bir Mac bilgisayardan çok bir iPad almayı tercih ediyor. Ancak Cook’a göre daha da ilginç olanı her gün daha çok kullanıcı Windows PC yerine iPad almayı tercih ediyor. Steve Jobs iPad’in geçen yıl lanse edildiği toplantıda artık PC sonrası dönemin başladığını iddia etmişti.

Cook’un ısrarla altını çizdiği gibi iPad her gün PC pazarından daha çok pay çalıyor. Ancak şimdiye kadar satılan iPad sayısı 40 milyona yaklaşmış durumda. Sadece bir çeyrekte satılan Windows 7 bilgisayarı düşüş yaşanmış olmasına rağmen 70 milyon civarında. Bu durumda Cook’un sözleri biraz abartı sayılabilir. Tüm tablet pazarını ele aldığımızda önümüzdeki birkaç yılda PC pazarını geçebileceği tahminini yapmak yanlış olmaz.

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CodeMachine 7 yıl en beğenilen
Ipad güzel bir cihaz ona lafımız yok, ancak ipad yeni bir ürün ama pc yılların ürünü, ipad i olanların hemen hemen hepsi mac,windows veya linux bir pc ye sahip. Bu kullanıcılar yeni pc alacaklarına paralarını ipad e yatırdı bu sebeple pc satışı azalma ipad satışı patlama yaptı, ancak bundan sonraki süreçte bu insanların pc leri eskiyeceği ve insanların asıl işlerini pc de yaptıklarını göz önünde bulundurursak pc satışı yine artmaya devam edecek ama ipad satışlarıda ivmelenerek satışı artacak, yani iki firmada kazanıyor, sonuçta iki ürün birbirinin muadili değil. Karşılaştırma yapmak yanlış.
Ipad güzel bir cihaz ona lafımız yok, ancak ipad yeni bir ürün ama pc yılların ürünü, ipad i olanların hemen hemen hepsi mac,windows veya linux bir pc ye sahip....
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umutarslan.com 7 yıl

panelci

Hep aynı hikaye aynı son..iphonda Flash yok,ipadde hdmi,USB yok kim alıyor ozaman bu aleti 40milyon enayimi,Flash olmadan 5para etmez diyen ainstainmı?


enayilikle yada einstein'lıkla pek alakası yok.Dünya 41 milyon değil. 6milyar 775milyon insan var.sadece ABD nüfusu 307milyon.İnsanların tercihleri olabilir flasa ihtiyaç vardı ama başka şeyler için vazgeçiyorlar.Çeviriyorlar.. dört dörtlük hiçbir şey yok bir tercih yapmalı insanlar.ipad alanların çoğunun o cihaza ihtiyacı yok.İphoneden gelen merak var.Ben iphone kullanıyorum ve ipadı merak etmiyorum.biliyorum eksiklerini.telefondan yapamadığım neyi yapabilirim diyorum bir şey bulamıyorum.üstelik sürekli yanımda bile taşıyamam,çantayla gezmeyi seven birisi olmadığım için.Hatta laptopu bile kullanamıyorum aldım evde balkona çıkarıyorum bazen :) Dışarıda ne işi olabilir ki normal bir insanın(starbucks) Film-Müzik arşivliyorum hemde öyle böyle değil.Fotoğraf çekiyorum.Şimdi oturup bunları dışarda birine göstermeye kalksan hangi arkadaş oturup 2 saat sokakta film izler üstelik o minik hoparlörden :) Size bir şey demiyorum ama usb ve hdmi benim için artık yeni telefon almamdaki en büyük faktör olacak.Çünkü benim ihtiyacım o yönde.
Komşuda var deyip bulaşık makinesi,aspiratör takıp hiç çalıştırmayan insanlar var unutmayın..Başkasına değil kendinize bakın.İnsanları tercihleri için yargılamayın(Fanboylar hariç)
panelciHep aynı hikaye aynı son..iphonda Flash yok,ipadde hdmi,USB yok kim alıyor ozaman bu aleti 40milyon enayimi,Fl...
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abjkli 7 yıl
Bizim şirketlere baksana
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DH Misafiri 7 yıl
hala vizyonsuz insanların anlayamadıkları bir şey var:
bu alet internete giriyor, fotoğraf çekip yüklenebiliyor, film izlenebiliyor...
yani basit anlamda her şeyi yapıyor.
annem ve arkadaşları eskiden "bana küçük bir laptop ne güzel olur" derken şimdi çoğu tablet istiyor.
bunun ipad'le alakası yok, son kullanıcıların çoğu photoshop tarzı programlar kullanmadığı için tablet yeterli geliyor.
en çok beğenilen yorum şu: pc yoksa ipad gereksiz.
fakat tam tersi: insanlar artık tablet aldıkça pc'lere gerek duymayacaklar.
neden gerek duysunlar ki? yapabildikleri her şey var, şık, hantal değil, taşıması kolay, pili uzun gidiyor ve kullanmak çok kolay.
şimdi muhtemelen biri çıkar ben almam çünkü bunlar benim işlerime yetersiz der.
e zaten sen alma; ama geri kalan çoğu kullanıcı artık pc yerine tablet alıyor.
2-3 yıl sora görüşmek üzere...
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redplay 7 yıl
dagalin gencler petrol sirketleri varken nereye apple nereye google. sirket degeri ile marka degerini karistirmayiniz.
ekonomy.net/dunyanin-en-buyuk-500-sirketi-aciklandi-2011/
ŞİRKET GELİR (MİLYAR DOLAR)
1 WAL-MART (ABD) 421.849
2 ROYAL DUTCH SHELL (HOLLANDA) 378.152
3 EXXON MOBİL (ABD) 354.674
4 BP (İNGİLTERE) 308.928
5 SINOPEC (ÇİN) 273.422
6 CHINA NATIONAL PETROLEUM (ÇİN) 240.192
7 STATE GRİD (ÇİN) 226.294
8 TOYOTA MOTOR (JAPONYA) 221.760
9 JAPAN POST HOLDİNGS (JAPONYA) 203.958
10 CHEVRON (ABD) 196.337
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Batuist 7 yıl

redplay

dagalin gencler petrol sirketleri varken nereye apple nereye google. sirket degeri ile marka degerini karistirmayiniz.



ekonomy.net/dunyanin-en-buyuk-500-sirketi-aciklandi-2011/





ŞİRKET GELİR (MİLYAR DOLAR)

1 WAL-MART (ABD) 421.849

2 ROYAL DUTCH SHELL (HOLLANDA) 378.152

3 EXXON MOBİL (ABD) 354.674

4 BP (İNGİLTERE) 308.928

5 SINOPEC (ÇİN) 273.422

6 CHINA NATIONAL PETROLEUM (ÇİN) 240.192

7 STATE GRİD (ÇİN) 226.294

8 TOYOTA MOTOR (JAPONYA) 221.760

9 JAPAN POST HOLDİNGS (JAPONYA) 203.958

10 CHEVRON (ABD) 196.337


bunu sen bide sözde haber yazarına anlat hala haberdeki cümle aynı duruyor.. basma kalıp ifadelerle haber yazarlığı mı olurmuş...
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Erasmus78 7 yıl redplay
redplay

dagalin gencler petrol sirketleri varken nereye apple nereye google. sirket degeri ile marka degerini karistirmayiniz.



ekonomy.net/dunyanin-en-buyuk-500-sirketi-aciklandi-2011/



Türkçe yazıyoruz değil mi?

Senin verdiğin liste şirket değeri listesi mi? Alıntı yapıp koyuyorsun ama bi zahmet edip okumuyorsun.
O liste "Ciro" bakımından dünyanın en büyük şirketlerini gösteren listedir.
Şirket değerinin ölçülmesinde bir çok kıstas var ama en basit yolu benim bildiğim şu şekilde;

Şirket Değeri = Borsa Değeri + Marka Değeri. (Bize hava parası olarak geçer)

En azından hiç bir şirketi Borsa değerinin altında satın alamazsın. Hele hele bu şirket bir çeyrekte 7 milyar dolar kar eden bir şirketse ve sırf marka değeri 130 milyar dolar civarında ise mümkümatı yok Borsa değerinden bile alamazsın.

Şu anda borsada işlem gören şirketler arasında dünyanın en değerli şirketi Exxon Mobile'dir. İkincisi ise Apple'dır.
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panelci 7 yıl
Yukardaki liste yanlis dostum,en büyük şirket sıralamasında walmart,opet herzman 1ve 2. Olur.Apple en degerli markadır şirket değildir..
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Erasmus78 7 yıl panelci
panelci

Yukardaki liste yanlis dostum,en büyük şirket sıralamasında walmart,opet herzman 1ve 2. Olur.Apple en degerli markadır şirket değildir..


OPET ??? Wallmart ise asla piyasa değeri bakımın en değerli şirket konumuna gelemedi. Wallmart hep ciro bakımından en büyük şirket olmuştur.

@Batuist

Şu anda Apple'ın piyasa değeri 348,5 milyar dolar.
wolframalpha.com/...

Ancak Apple hiç bir şekilde dünyanın en değerli şirketi değil. Exxon Mobil 421 milyar dolar ile borsada işlem gören şirketler arasında en değerli şirket olarak görünüyor. Ancak eğer değerliden kası "Marka Değeri" ise o zaman en değerli şirket Apple'dır.
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Batuist 7 yıl
"Dünyanın en değerli şirketi Apple"
sanırım burada bir yanlışlık oldu. Ezbere yazılmış bir yazı..
28 Haziran 2011 Salı tarihli aksam.com.tr'deki "Dünyanın en büyük şirketleri arasında iki Türk" başlıklı yazısında ilgili yeri buraya kopyalayıp yapıştırmak istiyorum. Tamam apple'ı seviyor olsanız bile basma kalıp cümleler kurarak haber de yapmayın yani..

İŞTE DÜNYANIN DEV ŞİRKETLERİ
Piyasa değeri (milyon dolar) ------------ Çalışan sayısı
1 Exxon Mobil 417,166 -------- 83,600
2 PetroChina 326,199 -------- 552,698
3 Apple 321,072 -------- 49,400
4 ICBC 251,078 -------- 389,827
5 Petrobras 247,417.6 -------- 80,492
6 BHP Billiton 247,079 -------- 39,570
7 China Construction Bank 232,608 -------- 301,537
8 Royal Dutch Shell 228,128 -------- 97,000
9 Chevron 215,780.6 -------- 62,000
10 Microsoft 213,336.4 -------- 89,000
11 General Electric 212,917.8 -------- 287,000
12 Berkshire Hathaway 206,671.3 -------- 260,000
13 Nestle 199,406.6 -------- 281,000
14 IBM 198,869.8 -------- 399,409
15 Gazprom 190,829.1 -------- 393,000
16 China Mobile 184,842.3 -------- 164,336
17 JP Morgan Chase 183,639.7 -------- 239,831
18 HSBC 181,936.9 -------- 295,061
19 Wal-Mart 181,716.7 -------- 2,100,000
20 AT&T 180,948.8 -------- 265,410
21 Procter & Gamble 172,528.2 -------- 127,000
22 Oracle 169,185.6 -------- 105,000
23 Vale 168,232.1 -------- 70,785
24 Wells Fargo 167,415.9 -------- 272,200
25 Johnson & Johnson 162,361.8 -------- 114,000
26 Pfizer 162,301. -------- 110,600
27 Coca-Cola 152,258.8 -------- 139,600
28 Google 147,199.8 -------- 24,400
29 Bank of China 145,977.9 -------- 279,301
30 Vodafone 145,923.3 -------- 84,990
31 Rio Tinto 144,447.4 -------- 69,002
32 Novartis 143,633.0 -------- 119,418
33 Total 143,227.1 -------- 92,855
34 Agricultural Bank of China 141,363.1 -------- 444,447
35 Toyota 139,367.4 -------- 320,590
36 Samsung 138,159.2 -------- 85,085
37 BP 136,848.0 -------- 79,700
38 Bank of America 134,914.9 -------- 288,000
39 Citigroup 128,703.9 -------- 260,000
40 Roche 127,055.6 -------- 80,653
41 Schlumberger 126,818.6 -------- 108,000
42 Siemens 125,465.5 -------- 405,000
43 Philip Morris 117,945.6 -------- 78,300
44 Telefonica 114,411.3 -------- 257,426
45 ConocoPhillips 114,171.6 -------- 29,700
46 CNOOC ucers 112,560.2 -------- 4,650
47 Intel 110,747.8 -------- 82,500
48 Verizon 107,911.9 -------- 194,400
49 Sinopec 107,906.8 -------- 373,375
50 PepsiCo 103,085.3 -------- 294,000
51 Merck 101,772.4 -------- 94,000
52 Itau Unibanco 99,719.8 -------- 108,000
53 GlaxoSmithKline 98,600.1 -------- 96,461
54 Eni 98,502.9 -------- 78,830
55 Banco Santander 98,119.8 -------- 178,869
56 Rosneft 96,953.5 -------- 158,884
57 Cisco Systems 94,805.1 -------- 70,700
58 China Life 94,680.5 -------- 103,220
59 Sanofi-Aventis 92,044.4 -------- 101,575
60 GDF Suez 91,809.4 -------- 236,116
61 Anheuser-Busch InBev 91,560.1 -------- 114,313
62 Qualcomm 90,126.6 -------- 17,500
63 China Shenhua 89,270.6 -------- 65,154
64 Hewlett-Packard 88,656.2 -------- 324,600
65 Statoil 88,366.3 -------- 30,344
66 Royal Bank Canada 88,019.1 -------- 72,126
67 BNP Paribas 87,789.0 -------- 205,348
68 Unilever 87,303.4 -------- 165,000
69 Occidental Petroleum 84,936.8 -------- 11,000
70 BG Group 84,230.0 --------6,238
71 Saudi Basic Industries 84,196.6 -------- 33,000
72 Commonwealth Bank 83,936.7 -------- 45,025
73 Sberbank 83,576.6 -------- 257,046
74 Goldman Sachs 82,552.4 -------- 35,700
75 Walt Disney 81,830.8 -------- 149,000
76 AMX 81,595.4 -------- 55,627
77 Amazon.com 81,239.3 -------- 33,700
78 British American Tobacco 79,904.0 -------- 92,285
79 Ambev 79,604.2 -------- 44,900
80 Basf 79,546.8 -------- 103,449
81 McDonald's 79,384.6 -------- 400,000
82 United Technologies 77,979.0 -------- 208,200
83 Toronto-Dominion Bank 77,949.8 -------- 68,725
84 LVMH 77,612.9 -------- 83,542
85 NTT DoCoMo 76,998.4 -------- 22,297
86 Reliance Industries 76,909.0 -------- 23,365
87 EDF 76,664.7 -------- 158,764
88 Abbott Laboratories 75,908.8 -------- 90,000
89 Westpac 75,705.4 -------- 38,962
90 Daimler 75,385.2 -------- 260,100
91 SAP 75,209.9 -------- 53,513
92 Volkswagen 72,978.5 -------- 399,381
93 Bradesco 71,981.5 -------- 95,248
94 Caterpillar 71,132.8 -------- 104,490
95 Suncor Energy 70,234.1 -------- 12,076
96 L'Oreal 69,898.3 -------- 66,619
97 Xstrata 69,240.3 -------- 38,561
98 UBS 69,006.9 -------- 64,617
99 Honda Motor 68,300.1 -------- 176,815
100 Anglo American 67,950.0 -------- 100,000
İŞTE LİSTEDEKİ TÜRK ŞİRKETLERİ
Piyasa değeri (milyon dolar) ------------ Çalışan sayısı
482 Garanti 19,641.5 ------- 19,947
494 Akbank 19,431.7 ------- 15,550

AA
kaynak:
aksam.com.tr/...
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Erasmus78 7 yıl
Zaten arkadaş Apple HTML5 i buldu ve standartlaştırmaya çalışıyor demedi. Ya da onu kastetmedi. Apple Flash gibi ağır ve bilgisayarları yoran bir teknoloji yerine aynı işi yapabilen çok daha hafif olan HTML 5 i standartlaştırmaya çalışıyor demek istedi.
Bence de HTML5 den kaçış yok.
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Miasmus 7 yıl
iSafari
Apple bazıları gibi küçük düşünmüyor...cihazlarına flash getirmek yerine internete html 5 getiriyor...

HTML5 Apple tarafından geliştirilmiş bişey değil, HTML 5 bizzat interneti bulan bilim adamları (MIT ve CERN) tarafından geliştirilmiştir. Doğal olarak bu standardı tarayıcılarında görmek isteyen bütün firmalar (mozilla firefox, internet explorer, apple safari, opera, google chrome) geliştirilme sürecini bizzat yakından takip etmik zorundadır. Ama bu HTML5 Apple'ın veya başka bir firmanın malı yapmaz. HTML5 interneti bulan adamların internete update yapması gibi bişey...
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iSafari 7 yıl

Miasmus
iSafari
Apple bazıları gibi küçük düşünmüyor...cihazlarına flash getirmek yerine internete html 5 getiriyor...

HTML5 Apple tarafından geliştirilmiş bişey değil, HTML 5 bizzat interneti bulan bilim adamları (MIT ve CERN) tarafından geliştirilmiştir. Doğal olarak bu standardı tarayıcılarında görmek isteyen bütün firmalar (mozilla firefox, internet explorer, apple safari, opera, google chrome) geliştirilme sürecini bizzat yakından takip etmik zorundadır. Ama bu HTML5 Apple'ın veya başka bir firmanın malı yapmaz. HTML5 interneti bulan adamların internete update yapması gibi bişey...

Bilgiler için teşekkürler ancak benim bunu ne amaçla söylediğimi belliki anlamadımız...HTML 5 i apple keşfetmedi evet ancak HTML 5 HTML 5 yapan apple olacak...apple olmasaydı daha çok uzun yıllar flash a mahkum kalırdık...
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iSafari 7 yıl
Apple bazıları gibi küçük düşünmüyor...cihazlarına flash getirmek yerine internete html 5 getiriyor...
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TuffkiLLe 7 yıl
apple ın teknolojisi Türkiye'deki altyapı için fazla ilerici kalıyor.. daha internetimiz bile kesilip duruyor, hizmet olarak wi-fi ağı bulmak imkansız gibi.. 3g hızı operatörlerin elinde ve oda acınacak halde çoğu yerde.. ipad2 yi şimdi alın 4-5 yıl sonra kullanın diyeceğim ama o zamanda apple desteğini kesecek cihaza
aşşağı sakal, yukarı bıyık durumu.. apple en iyisi cüz-i bir yatırımla Türkiyede altyapı işine girsin
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panelci 7 yıl
Hep aynı hikaye aynı son..iphonda Flash yok,ipadde hdmi,USB yok kim alıyor ozaman bu aleti 40milyon enayimi,Flash olmadan 5para etmez diyen ainstainmı?
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umutarslan.com 7 yıl

panelci

Hep aynı hikaye aynı son..iphonda Flash yok,ipadde hdmi,USB yok kim alıyor ozaman bu aleti 40milyon enayimi,Flash olmadan 5para etmez diyen ainstainmı?


enayilikle yada einstein'lıkla pek alakası yok.Dünya 41 milyon değil. 6milyar 775milyon insan var.sadece ABD nüfusu 307milyon.İnsanların tercihleri olabilir flasa ihtiyaç vardı ama başka şeyler için vazgeçiyorlar.Çeviriyorlar.. dört dörtlük hiçbir şey yok bir tercih yapmalı insanlar.ipad alanların çoğunun o cihaza ihtiyacı yok.İphoneden gelen merak var.Ben iphone kullanıyorum ve ipadı merak etmiyorum.biliyorum eksiklerini.telefondan yapamadığım neyi yapabilirim diyorum bir şey bulamıyorum.üstelik sürekli yanımda bile taşıyamam,çantayla gezmeyi seven birisi olmadığım için.Hatta laptopu bile kullanamıyorum aldım evde balkona çıkarıyorum bazen :) Dışarıda ne işi olabilir ki normal bir insanın(starbucks) Film-Müzik arşivliyorum hemde öyle böyle değil.Fotoğraf çekiyorum.Şimdi oturup bunları dışarda birine göstermeye kalksan hangi arkadaş oturup 2 saat sokakta film izler üstelik o minik hoparlörden :) Size bir şey demiyorum ama usb ve hdmi benim için artık yeni telefon almamdaki en büyük faktör olacak.Çünkü benim ihtiyacım o yönde.
Komşuda var deyip bulaşık makinesi,aspiratör takıp hiç çalıştırmayan insanlar var unutmayın..Başkasına değil kendinize bakın.İnsanları tercihleri için yargılamayın(Fanboylar hariç)
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umutarslan.com 7 yıl
Haber başlığını göründe şaşırdım ta ki yalan haber olduğunu konunun sonunda okuyana kadar :) ikisi birbirinden alakasız ürünler adam neyle neyi kıyaslamış. KAYNAK:ZAYTUN HABER "patates satışları windowsu geçti.900 milyardan fazla patates satıldı.Haşlamalık patatesler windowsu tahtından indirebilir." Sırada hava durumu haberleri..

İpad anca 3. bir alet olabilir.insanlar bilgisayar olmadan yapamaz.Telefonun yerini de asla alamaz.Şimdi bir kaç kişi "ipad alınca bilgisayarın yüzünü görmez oldum" gibi bir klişe laf yazabilir.Aldırmayın zaman onların da ilacı.

Fanboylar haberi okumadan yorum yapacak.ama haberi okuyun yok öyle birşey!!!

Not: iphone3g kullanıcısı.
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techraven 7 yıl
Beklenen gelişme, süpriz değil.
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