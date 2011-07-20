Tim Cook : Apple Windows 7 PC’lerinden daha çok iPad sattı

Dünyanın en değerli şirketi Apple 2011 yılı üçüncü çeyrek mali raporlarını dün yayınladı. Rakiplerine adeta parmak ısırtan Apple, 28,57 milyar dolar gelir, 7,31 milyar dolar net kar, 20,34 milyon iPhone, 9.25 milyon iPad satışı gerçekleştirdi.





Mali raporların açıklandığı basın toplantısında Windows PC'lerden daha fazla iPad sattıklarını açıklayan Apple başkan yardımcısı Tim Cook Microsoft’a da göndermelerde bulundu.





Microsoft’un ayın ilk günleri yaptığı basın toplantısında Steve Ballmer 400 milyon Windows 7, 100 milyon Office 2011 lisansı sattıklarını duyurmuş, bazılarının halen 20 milyon barajını geçemediğini hatırlatarak Apple’ı üstü kapalı eleştirmişti. Ballmer bu zaman zarfında 350 milyon Windows 7 bilgisayarı satıldığının altını çizerek “350 20’den biraz fazla” şeklinde bir iğneleme yapmıştı.





Cook tablet pazarının tek hakimi olan iPad’in son çeyrekte 9.25 milyon satarak Mac bilgisayarlarını ikiye katladığını belirtti. iPad pazarının bir kısmının Mac pazarı tarafından eritildiğini söyleyen Cook buna rağmen PC pazarında Microsoft’a en büyük zararı iPad’in verdiğini vurguladı.





Müşteriler bir Mac bilgisayardan çok bir iPad almayı tercih ediyor. Ancak Cook’a göre daha da ilginç olanı her gün daha çok kullanıcı Windows PC yerine iPad almayı tercih ediyor. Steve Jobs iPad’in geçen yıl lanse edildiği toplantıda artık PC sonrası dönemin başladığını iddia etmişti.





Cook’un ısrarla altını çizdiği gibi iPad her gün PC pazarından daha çok pay çalıyor. Ancak şimdiye kadar satılan iPad sayısı 40 milyona yaklaşmış durumda. Sadece bir çeyrekte satılan Windows 7 bilgisayarı düşüş yaşanmış olmasına rağmen 70 milyon civarında. Bu durumda Cook’un sözleri biraz abartı sayılabilir. Tüm tablet pazarını ele aldığımızda önümüzdeki birkaç yılda PC pazarını geçebileceği tahminini yapmak yanlış olmaz.