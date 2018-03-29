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Tim Cook: Facebook önlem almakta gecikti

Facebook’un son dönemdeki en büyük problemi olan Cambridge Analytica sızıntısına eleştiri getiren Tim Cook, sosyal ağın tedbir almakta geç kaldığını dile getirdi.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Cambridge Analytica skandalı Facebook’u iyiden iyiye zora sokarken aslında diğer firmalar için kendisini temize çıkarma fırsatı oluyor. Tim Cook gizlilik konusundaki eleştirilerini biraz daha sertleştirdi.

Doğrudan eleştirdi

Geçtiğimiz günlerde düzenleyici kurumların gizlilik konusunda daha fazla düşünmesi gerektiğini dile getiren Tim Cook bu kez doğrudan Facebook’u hedef aldı. Bu derece fazla kullanıcı verisi toplayan bir platformun kendi düzenlemelerini yapması gerektiğini ancak Facebook’un bunda çok geç kaldığını ifade eden Tim Cook, sosyal ağın kullanıcıları bir ürün gibi gördüğünün altını çizdi.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Geçtiğimiz yıllarda da ünlü CEO rakibi Google ve Facebook’u kullanıcı verilerini reklam geliri elde etmek için kullandığına dair eleştirilerde bulunmuştu. Hatta Steve Jobs da 2010 yılında Google’ın hoyratça veri toplamasını eleştirmişti.

Apple gelirini donanım tarafından elde ettiği için reklam konusuna rakipleri kadar önem vermedi. Tim Cook buna değinerek kullanıcılarını hiçbir zaman gelir elde edilen ürün olarak görmediklerini dile getiriyor ve bu sayede Facebook gibi bir duruma düşmeyeceklerini vurguluyor.

Aslında her firma kendisini savunuyor olsa da gizlilik konusunda eleştirildikleri günler çok oldu. Apple’ın Çinli kullanıcıların verilerini yerel sunucularda saklaması ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği kararı halen büyük eleştiri alıyor.

 

https://www.recode.net/2018/3/28/17172212/apple-facebook-revolution-tim-cook-interview-privacy-data-mark-zuckerberg Yorum Yaz
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GetSomeRest 1 yıl en beğenilen
Düşene bir tekmede sen vur. Apple icloud skandalında az vurmadılar size de.
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GetSomeRest 1 yıl JQKER
Android dahil google playde bulunan binlerce ücretsiz uygulama nasıl kar ediyor sanıyorsun. Facebook un günahı tektaraflı çalışması, yani verileri diğer partiye de satsaydı bugün başı ağırmazdı.
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JQKER 1 yıl GetSomeRest
GetSomeRest
Android dahil google playde bulunan binlerce ücretsiz uygulama nasıl kar ediyor sanıyorsun. Facebook un günahı tektaraflı çalışması, yani verileri diğer partiye de satsaydı bugün başı ağırmazdı.

yani bunu savunmuyorsunuzdur diyecem ama ne bileyim belkide savunuyorsunuzdur
bahsettiğiniz uygulamaları tek tek bilemem ama benim bildiklerim sözleşmelerinde açık açık bilgilerinizi paylaşmamıza izin verin diyorlar. hatta bunu için konu bile açıldı siz izin vermeseniz bile izin verenlerin rehberinde numaranız var ise oradan paylaşılıyor. ,
lakin iş facebook a gelince sadece numara vs değil bütün bilgilerin mesajlaşmaların deneyimlerin herşeyini KORUYORUM diye sözleşme onaylatıyor. zaten bu yüzden ÖZÜR dilediler ve yine bu yüzden TEDBİRLER almaya başladılar. tim cook demişki GEÇ KALDILAR.
forum.donanimhaber.com/...
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serafon 1 yıl
hepsi aynı farketmez.
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Kerim5100 1 yıl
Bunu diyen adam da tablet parasına tablet aksesuarlarını satıyor. 500 liraya kalem nedir lan asfhkjgsfslkdslkj
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kotukoylu 1 yıl
it iti ısırmaz....
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AskN0More 1 yıl
Apple mı musterilerini gelir elde edilen ürün konumunda görmüyor? Hahahaha
Yahu kablo, dönüştürücü fiyatlarına bakın sonra macbooktan neden bütün portları çıkardığınızı açıklayın ve ardından tekrar yorum yapın. ipad pro nun kılıfı fiyatına tablet satılıyor....
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swat882 1 yıl
Arkandayız mark reyis, bu şımarık adama aldırış etme
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GetSomeRest 1 yıl en beğenilen
Düşene bir tekmede sen vur. Apple icloud skandalında az vurmadılar size de.
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JQKER 1 yıl GetSomeRest
GetSomeRest
Düşene bir tekmede sen vur. Apple icloud skandalında az vurmadılar size de.

düşen mi ? adamlar para için bilgilerini satmış ve bunun için özür dilemiş ne düşmesi ? beter olsunlar.
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