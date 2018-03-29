Tim Cook: Facebook önlem almakta gecikti

Cambridge Analytica skandalı Facebook’u iyiden iyiye zora sokarken aslında diğer firmalar için kendisini temize çıkarma fırsatı oluyor. Tim Cook gizlilik konusundaki eleştirilerini biraz daha sertleştirdi.

Doğrudan eleştirdi

Geçtiğimiz günlerde düzenleyici kurumların gizlilik konusunda daha fazla düşünmesi gerektiğini dile getiren Tim Cook bu kez doğrudan Facebook’u hedef aldı. Bu derece fazla kullanıcı verisi toplayan bir platformun kendi düzenlemelerini yapması gerektiğini ancak Facebook’un bunda çok geç kaldığını ifade eden Tim Cook, sosyal ağın kullanıcıları bir ürün gibi gördüğünün altını çizdi.

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Geçtiğimiz yıllarda da ünlü CEO rakibi Google ve Facebook’u kullanıcı verilerini reklam geliri elde etmek için kullandığına dair eleştirilerde bulunmuştu. Hatta Steve Jobs da 2010 yılında Google’ın hoyratça veri toplamasını eleştirmişti.

Apple gelirini donanım tarafından elde ettiği için reklam konusuna rakipleri kadar önem vermedi. Tim Cook buna değinerek kullanıcılarını hiçbir zaman gelir elde edilen ürün olarak görmediklerini dile getiriyor ve bu sayede Facebook gibi bir duruma düşmeyeceklerini vurguluyor.

Aslında her firma kendisini savunuyor olsa da gizlilik konusunda eleştirildikleri günler çok oldu. Apple’ın Çinli kullanıcıların verilerini yerel sunucularda saklaması ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği kararı halen büyük eleştiri alıyor.