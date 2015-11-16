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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tim Cook: iPad - Mac hibriti gelmeyecek

Uzun süredir teknoloji devi Apple'ın CEO'luk koltuğunda oturan Tim Cook, şirketin olası iPad ve Mac hibriti gelecek ürünleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
3 yıl
1,7b
1
15
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tim Cook: iPad - Mac hibriti gelmeyecek

Şu sıralar 12.9-inç ekrana sahip iPad Pro modeliyle gündemde yer alan Apple'ın iPad - Macbook hibriti ürünü kısa ya da uzun vadede gerçekleşmeyecek.
Apple'dan OS X işletim sistemli bir iPad modeli uzun zamandır isteniyor ancak iPad Pro bile bildiğiniz üzere iOS işletim sistemiyle geliyor. Bu konuda konuşan Apple CEO'su Tim Cook, şirketin Mac ile iPad hibriti bir model hazırlamayacağını çünkü müşterilerinin böyle bir ürün talep etmediklerini belirtiyor. 
Dünyanın en iyi tableti ile dünyanın en iyi bilgisayarını yapmayı hedeflediklerini belirten Cook, bu ürünleri bir araya koymanın iki cihazın tek başında sunduğu kullanıcı deneyimini veremeyeceğini söyledi. iPad Pro'yu dizüstü ve masaüstü bilgisayarlara çok güçlü bir seçenek olarak gören CEO, ancak buna rağmen Mac'lerin "modası geçti" tarzı bir tehlike altında olmadığını sözlerine ekledi.
Tim Cook'un açıklamaları tabiki kapıları tamamen kapatmıyor. Steve Jobs'un ekran boyutu ve stylus kalem konusunda görüşleri bildiğiniz üzere şuan büyük ekranlı iPhone Plus serisi ve Pencil isimli stylus kaleme sahip iPad Pro ile kırılıyor. Yani Apple'ın iPad ile Mac ailesini birleştirmesi ilerleyen dönemde hiç de "imkansız" görünmüyor. 
Tim Cook, geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamamayla PC ile Mac sistemleri aynı kefeye koymadığını, bu nedenle de kişilerin PC yerine iPad Pro almasını tavsiye etmişti.

http://www.techradar.com/news/mobile-computing/tablets/tim-cook-says-apple-s-not-planning-a-macbook-ipad-hybrid-1308989 Yorum Yaz
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WB 3 yıl en beğenilen
Bence ipad pro da gereksiz..
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Tulû 3 yıl
"Never say never" demek geldi içimden...
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Desider Specialist 3 yıl
Steve Jobs diyorki "urunlerinizi musterilerinin istegine gore yapamassiniz, çünkü siz onlarin istediğini yaparken onlar baska bir sey isteyecektir.

bu adam diyorki"musteriler bunu talep etmiyor"
nerdesin Steve Jobs
Steve Jobs diyorki "urunlerinizi musterilerinin istegine gore yapamassiniz, çünkü siz onlarin istediğini yaparken onlar baska bir sey isteyecektir....
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2 Yanıt Yanıtla +4
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kadirirdem 3 yıl
Pro da gereksiz applein sadece ipadleri seviyorum gerisini kullanmam...
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Patren 3 yıl
paraciklar geliyor zaten
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Desider Specialist 3 yıl
Steve Jobs diyorki "urunlerinizi musterilerinin istegine gore yapamassiniz, çünkü siz onlarin istediğini yaparken onlar baska bir sey isteyecektir.

bu adam diyorki"musteriler bunu talep etmiyor"
nerdesin Steve Jobs
1 Yanıt Yanıtla +4
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Vipracing 3 yıl
Aynen iPhone 6 plus da olduğu gibi hani olur da! Apple müşterilermizin isteğini dinledik size hibrid bir cihaz yaptık dese : Acaba o cihaz klavye ile OS X kullanımı sunan tablet modunda otomatikman ios e geçen bir cihaz olabilirmi diye düşünmeden edemiyor insan.
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validatedev 3 yıl Desider Specialist
Desider Specialist
Steve Jobs diyorki "urunlerinizi musterilerinin istegine gore yapamassiniz, çünkü siz onlarin istediğini yaparken onlar baska bir sey isteyecektir.

bu adam diyorki"musteriler bunu talep etmiyor"
nerdesin Steve Jobs

Hocam tam da bunu yazacaktım :)
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Lazeran 3 yıl
en azından ios'a file manager gelene kadar profesyönellere asla hitap edemeyecek bir ürün olacak.
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MoTW 3 yıl
Yeni MacBooka dokunmatik desteği getirsinler ipade gerek kalmaz zaten. Süper ince bir alet. İsterlerse surface tarzı ayrılabilen bir klavye de koyabilirler -ki iyi bence.
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maximus8282 3 yıl
Büyük ekranlı iPhone'da çıkmayacaktı. Anlaşılan iPad Pro satışları beklendiği gibi gitmiyor. :-)
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Tulû 3 yıl
"Never say never" demek geldi içimden...
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St Batuhan 3 yıl
PC ile Mac leri aynı kefeye koymayıp PC kullanıcılarını iPad Pro'ya yönlendirmek nasıl bir mantıktır yahu? Bir de kalkıp iPad'i de Mac ile birleştirmeyeceğiz diyorlar, resmen Mac en üst seviye ulaşılan, sonra iPad Pro geliyor, PC ise ezik gibi görülüyor Tim'in gözünde. Öyle bir adamın böyle bir açıklama yapması üzücü! Phil'e bakarsak rakibi PS4'e yönelik bile olumlu cümleler kurabiliyor, insanın bir şeyleri aşması lazım sanırım!
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esmerbuyucu 3 yıl
iPad Air 3 seneye tanıtılır bu konferansta tanıtılmadığına göre wwdc 2016'da yani. İsmi de büyük ihtimal The new iPad Air olur.
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The Balance 3 yıl
iPad Air 3 Pro gibi 4 hoparlör ile duyurulur ise bende alacağım.
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tkblack 3 yıl
Nolur gelsin
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