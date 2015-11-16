Tim Cook: iPad - Mac hibriti gelmeyecek

Şu sıralar 12.9-inç ekrana sahip iPad Pro modeliyle gündemde yer alan Apple'ın iPad - Macbook hibriti ürünü kısa ya da uzun vadede gerçekleşmeyecek.

Apple'dan OS X işletim sistemli bir iPad modeli uzun zamandır isteniyor ancak iPad Pro bile bildiğiniz üzere iOS işletim sistemiyle geliyor. Bu konuda konuşan Apple CEO'su Tim Cook, şirketin Mac ile iPad hibriti bir model hazırlamayacağını çünkü müşterilerinin böyle bir ürün talep etmediklerini belirtiyor.

Dünyanın en iyi tableti ile dünyanın en iyi bilgisayarını yapmayı hedeflediklerini belirten Cook, bu ürünleri bir araya koymanın iki cihazın tek başında sunduğu kullanıcı deneyimini veremeyeceğini söyledi. iPad Pro'yu dizüstü ve masaüstü bilgisayarlara çok güçlü bir seçenek olarak gören CEO, ancak buna rağmen Mac'lerin "modası geçti" tarzı bir tehlike altında olmadığını sözlerine ekledi.

Tim Cook'un açıklamaları tabiki kapıları tamamen kapatmıyor. Steve Jobs'un ekran boyutu ve stylus kalem konusunda görüşleri bildiğiniz üzere şuan büyük ekranlı iPhone Plus serisi ve Pencil isimli stylus kaleme sahip iPad Pro ile kırılıyor. Yani Apple'ın iPad ile Mac ailesini birleştirmesi ilerleyen dönemde hiç de "imkansız" görünmüyor.

Tim Cook, geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamamayla PC ile Mac sistemleri aynı kefeye koymadığını, bu nedenle de kişilerin PC yerine iPad Pro almasını tavsiye etmişti.

http://www.techradar.com/news/mobile-computing/tablets/tim-cook-says-apple-s-not-planning-a-macbook-ipad-hybrid-1308989