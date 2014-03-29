Tim Cook'dan Nadella'ya teşekkür





Genelde Apple ile ezeli rakibi Google arasında soğuk rüzgarlar estiği herkes tarafından bilinir. Patent ihlali davalarından kaynaklanan bu soğukluk diğer firmalar için geçerli değil.





Microsoft'un iPad için Office paketini yayınlamasının ardından Tim Cook diğer bir ezeli rakibini Twitter üzerinden tebrik etti. Microsoft CEO'su Satya Nadella da Office uygulamasını iPad'e sunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.





Office yazılımının iPad için yayımlanmasının Microsoft'un Windows tabletlerine darbe vuracağı söylense de her iki firma için de bir kazan-kazan durumu söz konusu.





Apple tarafında Microsoft Office uygulaması olmadığı için iPad'den uzak duran tüketicileri kazanma şansı oluştu. Ayrıca uygulama üzerinden satın alınan her abonelik için yüzde 30 kar payı elde edecek. Microsoft da kümülatif olarak 250 milyon rakamını geçen ve daha da artması beklenen iPad kullanıcılarını potansiyel bir müşteri olarak kazanmış olacak. Bu açıdan her iki firma patronunun birbirini tebrik etmesi büyük bir anlam taşıyor.

http://microsoft-news.com/apple-ceo-tim-cook-congratulates-microsoft-ceo-satya-nadella-on-office-for-ipad-launch/