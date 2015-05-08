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Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Time-Lapse çekimleri için hazırlanan Radian 2, Kickstarter'da destek arıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Time-Lapse çekimleri için hazırlanan Radian 2, Kickstarter'da destek arıyor
 
Birden fazla fotoğrafın belirli zaman aralıklarıyla çekilmesi ve video olarak birleştirilmesi anlamına gelebilecek Time-Lapse ya da Türkçe karşılığıyla zaman atlamalı çekimler için hazırlanan Radian 2, popüler bağış platformu Kickstarter'da destek aramaya başladı.
Site üzerinde Kris Cheng tarafından başlatılan Radian 2, üzerinde DSLR, akıllı cep telefonu ya da video kameraları taşıyabiliyor ve motorlu yapısıyla kameraları 360 derece hareket ettirerek Time Lapse çekimlerinde büyük bir kolaylık sağlıyor. Farklı aparatlar yardımıyla hem modüler bir yapı kazanabilen hem de farklı noktalara konumlandırılabilen ürün, bütün ayarlamaları Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisiyle iletişim kurduğu iOS ya da Android uygulamasından alıyor ve USB üzerinden bağlı cihazların çekim ayarlarını dahil değiştirebiliyor veya fotoğraf önizleme sunabiliyor.
Kickstarter'dan konan 150,000$ hedefin bitimine daha 28 gün kala 80,000$'lık bölümünü toplamayı başaran Radian 2, yapılacak en az 200$ bağış ile 2015 Eylül ayında elde edilebiliyor. Cihazın yapabildiklerini gösteren tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 

https://www.kickstarter.com/projects/alpinelabs/radian-2-bluetooth-time-lapse-motion-and-camera-co?ref=category_newest Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Allah aşkına niye 200$ ki bu?

Daha ucuzunu kendiniz yaparsınız evinizde, ha uygulamayla kontrol falan bir artı olabilir ama bu kadar para vermek istemeyen onuda göze alır bence, geçiniz bu ürünü, hoşuma gitmedi, daha ucuz olsa ne ala...
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