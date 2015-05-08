Time-Lapse çekimleri için hazırlanan Radian 2, Kickstarter'da destek arıyor

Birden fazla fotoğrafın belirli zaman aralıklarıyla çekilmesi ve video olarak birleştirilmesi anlamına gelebilecek Time-Lapse ya da Türkçe karşılığıyla zaman atlamalı çekimler için hazırlanan Radian 2, popüler bağış platformu Kickstarter'da destek aramaya başladı.

Site üzerinde Kris Cheng tarafından başlatılan Radian 2, üzerinde DSLR, akıllı cep telefonu ya da video kameraları taşıyabiliyor ve motorlu yapısıyla kameraları 360 derece hareket ettirerek Time Lapse çekimlerinde büyük bir kolaylık sağlıyor. Farklı aparatlar yardımıyla hem modüler bir yapı kazanabilen hem de farklı noktalara konumlandırılabilen ürün, bütün ayarlamaları Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisiyle iletişim kurduğu iOS ya da Android uygulamasından alıyor ve USB üzerinden bağlı cihazların çekim ayarlarını dahil değiştirebiliyor veya fotoğraf önizleme sunabiliyor.

Kickstarter'dan konan 150,000$ hedefin bitimine daha 28 gün kala 80,000$'lık bölümünü toplamayı başaran Radian 2, yapılacak en az 200$ bağış ile 2015 Eylül ayında elde edilebiliyor. Cihazın yapabildiklerini gösteren tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/alpinelabs/radian-2-bluetooth-time-lapse-motion-and-camera-co?ref=category_newest