Tinder, bu yıl gelirini ikiye katlayacak

Tinder Gold katkı sağladı
Tabi flört ve arkadaşlık odaklı olduğu için Tinder'ı diğer Snapchat, Twitter veya Instagram gibi diğer sosyal ağlarla birlikte değerlendirmek oldukça zor zira Tinder'ın neredeyse tek gelir kaynağı premium hesaplar üzerinden geliyor. Halihazırda kullanıcılar Tinder'ı sınırlı özelliklerden faydalanarak ücretsiz bir şekilde kullanabildiği gibi Tinder Plus(1 aylık abonelik 53.99 TL) ve Tinder Gold(1 aylık abonelik 80.99 TL) olmak üzere iki farklı abonelik seçeneğiyle de kullanabiliyor.
Uygulamanın gelirlerini ikiye katlayacak olmasının en büyük destekçisi Tinder Gold paketi. Geçtiğimiz yıl haziran ayında duyurulan Tinder Gold paketiyle kullanıcılar, Tinder Plus paketindeki özelliklere ek olarak kendilerini beğenen kişileri de görüntüleyebiliyor. Rekor gelir beklentisinin bir diğer önemli destekçisi ise giderek artan abone sayısı. Bu yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık 300 bin aboneye daha ulaşan Tinder'a halihazırda 3.8 milyon kullanıcı premium özelliklerden faydalanmak için ödeme yapıyor.
Bu yıl 800 milyon dolarlık gelire ulaşması halinde gelir bazında Snapchat'i geride bırakacak olan Tinder; genç kullanıcılar tarafından sıkça kullanılan Twitter'a ise bir hayli yaklaşacak. Tinder'ın dikkat çeken bu başarısı, geçtiğimiz günlerde flörtleşme özelliğini test etmeye başlayan Facebook'un da gözünden kaçmamış. Tinder'a kıyasla çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine ve çok daha başarılı eşleştirme algoritmalarına sahip olan Facebook'un bu pazara girmesi halinde Tinder'ın ciddi bir rekabetle karşı karşıya kalması bekleniyor.
https://www.recode.net/2018/8/8/17662746/tinder-revenue-match-group-q2-earnings Yorum Yaz Paylaş Tweetle