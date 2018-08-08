Tinder, bu yıl gelirini ikiye katlayacak

Tinder, Match ve OkCupid gibi flört ve arkadaşlık uygulamalarının çatı şirketi olan Match Group, Tinder'ın bu yıl rekor seviyede gelire ulaşmasını bekliyor. Match Group CFO'su Gary Swidler tarafından yapılan açıklamaya göre Tinder 2018'i 800 milyon dolarlık gelirle kapatabilir. 2017'de 400 milyon dolar gelir elde eden şirket böylece hem gelirini ikiye katlamış hem de rakip sosyal ağları yakalamış olacak. Buna ek olarak 2018 yılında toplamda 1.7 milyar dolar gelire ulaşmayı hedefleyen Match Group'un gelirinin önemli bir kısmı da Tinder üzerinden sağlanacak.





Tinder Gold katkı sağladı

Tabi flört ve arkadaşlık odaklı olduğu için Tinder'ı diğer Snapchat, Twitter veya Instagram gibi diğer sosyal ağlarla birlikte değerlendirmek oldukça zor zira Tinder'ın neredeyse tek gelir kaynağı premium hesaplar üzerinden geliyor. Halihazırda kullanıcılar Tinder'ı sınırlı özelliklerden faydalanarak ücretsiz bir şekilde kullanabildiği gibi Tinder Plus(1 aylık abonelik 53.99 TL) ve Tinder Gold(1 aylık abonelik 80.99 TL) olmak üzere iki farklı abonelik seçeneğiyle de kullanabiliyor.





Uygulamanın gelirlerini ikiye katlayacak olmasının en büyük destekçisi Tinder Gold paketi. Geçtiğimiz yıl haziran ayında duyurulan Tinder Gold paketiyle kullanıcılar, Tinder Plus paketindeki özelliklere ek olarak kendilerini beğenen kişileri de görüntüleyebiliyor. Rekor gelir beklentisinin bir diğer önemli destekçisi ise giderek artan abone sayısı. Bu yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık 300 bin aboneye daha ulaşan Tinder'a halihazırda 3.8 milyon kullanıcı premium özelliklerden faydalanmak için ödeme yapıyor.





Bu yıl 800 milyon dolarlık gelire ulaşması halinde gelir bazında Snapchat'i geride bırakacak olan Tinder; genç kullanıcılar tarafından sıkça kullanılan Twitter'a ise bir hayli yaklaşacak. Tinder'ın dikkat çeken bu başarısı, geçtiğimiz günlerde flörtleşme özelliğini test etmeye başlayan Facebook'un da gözünden kaçmamış. Tinder'a kıyasla çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine ve çok daha başarılı eşleştirme algoritmalarına sahip olan Facebook'un bu pazara girmesi halinde Tinder'ın ciddi bir rekabetle karşı karşıya kalması bekleniyor.