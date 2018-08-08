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Tinder, bu yıl gelirini ikiye katlayacak

Popüler flört ve arkadaşlık uygulaması Tinder'ın, 2018'i 800 milyon dolarlık gelirle kapatması bekleniyor. Şirket abonelik gelirleri ile kazancını geçmiş yıla kıyasla ikiye katlayabilir.
9 ay
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Tinder, Match ve OkCupid gibi flört ve arkadaşlık uygulamalarının çatı şirketi olan Match Group, Tinder'ın bu yıl rekor seviyede gelire ulaşmasını bekliyor. Match Group CFO'su Gary Swidler tarafından yapılan açıklamaya göre Tinder 2018'i 800 milyon dolarlık gelirle kapatabilir. 2017'de 400 milyon dolar gelir elde eden şirket böylece hem gelirini ikiye katlamış hem de rakip sosyal ağları yakalamış olacak. Buna ek olarak 2018 yılında toplamda 1.7 milyar dolar gelire ulaşmayı hedefleyen Match Group'un gelirinin önemli bir kısmı da Tinder üzerinden sağlanacak.


Tinder Gold katkı sağladı 

Tabi flört ve arkadaşlık odaklı olduğu için Tinder'ı diğer Snapchat, Twitter veya Instagram gibi diğer sosyal ağlarla birlikte değerlendirmek oldukça zor zira Tinder'ın neredeyse tek gelir kaynağı premium hesaplar üzerinden geliyor. Halihazırda kullanıcılar Tinder'ı sınırlı özelliklerden faydalanarak ücretsiz bir şekilde kullanabildiği gibi Tinder Plus(1 aylık abonelik 53.99 TL) ve Tinder Gold(1 aylık abonelik 80.99 TL) olmak üzere iki farklı abonelik seçeneğiyle de kullanabiliyor.


Uygulamanın gelirlerini ikiye katlayacak olmasının en büyük destekçisi Tinder Gold paketi. Geçtiğimiz yıl haziran ayında duyurulan Tinder Gold paketiyle kullanıcılar, Tinder Plus paketindeki özelliklere ek olarak kendilerini beğenen kişileri de görüntüleyebiliyor. Rekor gelir beklentisinin bir diğer önemli destekçisi ise giderek artan abone sayısı. Bu yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık 300 bin aboneye daha ulaşan Tinder'a halihazırda 3.8 milyon kullanıcı premium özelliklerden faydalanmak için ödeme yapıyor.


Bu yıl 800 milyon dolarlık gelire ulaşması halinde gelir bazında Snapchat'i geride bırakacak olan Tinder; genç kullanıcılar tarafından sıkça kullanılan Twitter'a ise bir hayli yaklaşacak. Tinder'ın dikkat çeken bu başarısı, geçtiğimiz günlerde flörtleşme özelliğini test etmeye başlayan Facebook'un da gözünden kaçmamış. Tinder'a kıyasla çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine ve çok daha başarılı eşleştirme algoritmalarına sahip olan Facebook'un bu pazara girmesi halinde Tinder'ın ciddi bir rekabetle karşı karşıya kalması bekleniyor. 


https://www.recode.net/2018/8/8/17662746/tinder-revenue-match-group-q2-earnings Yorum Yaz
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There goes your life 9 ay en beğenilen
Eğer erkekseniz ve yaşadığınız şehir 15 milyonluk olanlardan değilse bu uygulama hamallık. 8/10 tiple anca 5/10 kızlarla eşleşiyorsunuz onlarda cevap vermiyor
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baycihan 9 ay
Birkaç ay kullanmıştım ve buradan tanışmak vs konuşma olasılığı baya düşük tek tük oldu niye böyle diyecektim taa ki tam bayan bir arkadaşımın telefonunda uygulamayı görene dek . Bu bayanın profil fotoğrafı yoktu ve bana beğenileri gösterdi 99+ olarak gözüküyor yani 99 dan sonrasını göstermiyor allah bilir kaç kişi ve profili dün açtım dedi ve her şey netliğe kavuştu kafamdaki:) Ayrıca profilinde amacı için kullanmıyorum vs. yazan kezbanlarıda anlaşmış değilim o zaman git Facebook da ara kısmetini mi artık gelecekteki eşini mi sevgilini mi ne diyeyim ne işin var tinder da? Çünkü bu kebap salonuna gidip ben kebap yemem hamburger istiyorum demek gibi birşey oluyor be kezo:) Neyse akabinde sonuç olarak o fotoğrafı olmayan profile gelen +99 beğeniyi gördükten sonra programıda sildim.
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muammer816 9 ay
türkiyede eskiden epey kötüydü ama şimdilerde kullanıcı kitlesi epey arttı(özellikle kadın popülasyonu) sanırım bu yüzden daha iyi sonuçlar alınabiliyor.elbette yurtdışında işler bambaşka diyorlar.yurtdışında çok daha iyi sonuçlar alındığından bahsediliyor her seferinde.
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General. 9 ay
Kezbanlar için bu paraları veren varmı cidden, bu nasıl bir yokluktur.
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There goes your life 9 ay en beğenilen
Eğer erkekseniz ve yaşadığınız şehir 15 milyonluk olanlardan değilse bu uygulama hamallık. 8/10 tiple anca 5/10 kızlarla eşleşiyorsunuz onlarda cevap vermiyor
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intel7mix 9 ay
Abazalar sağ olsun
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