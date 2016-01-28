Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tinder gif desteğine kavuştu

Popüler partner bulma uygulaması Tinder artık gif formatındaki görüntüleri destekliyor. Yeni sürüm ile birlikte artık mesajlaşma sırasında hareketli görüntüler göndermek mümkün.
3 yıl
3,6b
1
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Tinder gif desteğine kavuştu
 
Geçtiğimiz yıl büyük bir çıkış yakalayarak 2015'in en popüler uygulamalarından birisi olan Tinder yeniliklerle gelişmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce güncellenen uygulama bu kez hareketli görüntü formatı gif'e destek sunmaya başladı.
Kullanıcılar artık eşleştikleri partnerleriyle sohbet ederken gif dosyaları gönderebilecekler. Gif desteğinin kısa bir süre önce Facebook'a eklendiğini de görmüştük. Facebook profili üzerinden çalışan Tinder uygulaması da tabiri caizse abisinin izinden giderek yeniliği kabullenmiş gibi görünüyor.

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Türkiye’deki üçüncü Apple Store’un yeri belli oldu 3 yıl Akıllı telefon üreticileri 2015 yılında 1.4 milyar cihaz sevkiyatıyla rekor kırdı 3 yıl Google, 5 milyon Cardboard gözlüğü sattı 3 yıl Yapay zekanın fendi, Go'yu yendi 3 yıl NASA, Challenger'da hayatını kaybeden astronotları anıyor 3 yıl Toyota, 2015 dahil 4 senedir birinciliği kimseye bırakmıyor 3 yıl Güneş enerjisi ile 2 dakika içinde ısıtmayı başaran ceket 3 yıl Haftanın sinema haberleri ve 29 Ocak Cuma günü vizyona girecek filmler 3 yıl LG, Samsung'a Twitter üzerinden gönderme yaptı 3 yıl Komplo teorilerine matematiksel çözüm 3 yıl Google Dokümanlar yeni güncellemeyle mobil platformlara yorumlama desteği getiriyor 3 yıl Türk girişimcinin uzay aracına NASA'dan sonra Avrupa da yatırım yaptı 3 yıl Huawei, 4000mAh bataryalı Honor Holly 2 Plus'ı duyurdu 3 yıl AMD GPUOpen girişimi hayata geçiyor 3 yıl Yeni Rubik küp rekoru geliyor 3 yıl Tinder kullanıcıları en çok akşam saatlerinde eşleşiyor 3 yıl 1010!'un yapımcısı Gram Games'ten yepyeni bir oyun: Merged! 3 yıl MWC 2016'da tanıtılacak Xiaomi Mi 5 sızdırıldı 3 yıl SpaceX'in dörtlü paraşüt sistemi testleri başarıyla tamamladı 3 yıl Güvercinlerle Gerçekleştirilen Dünyanın İlk Işık İzi Fotoğraf Çekimi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tinder gif desteğine kavuştu Sonraki Zyxel ile ağ ürünlerinde yeni trendleri ve şirketin 2016 planlarını konuştuk 3 yıl Google akıllı telefonlara derin öğrenme getirmek için Movidius ile ortaklık yapacak 3 yıl LG K10 ve K4 global pazarda satışa sunulacak 3 yıl Egzersiz odaklı yeni Android ve iOS uygulaması: Movesum 3 yıl Google'dan önemli "HTTP" adımı 3 yıl Samsung, akıllı telefon satışlarında düşüş yaşıyor 3 yıl iPad Air 3, "Apple Pencil" desteğiyle gelebilir 3 yıl 5000 mAh pili olan telefon mercek altında: Asus ZenFone Max incelemesi 3 yıl Office Mobile ve Office Online'a yeni bulut destekleri 3 yıl Chrome'un iOS sürümü artık çok daha hızlı ve kararlı 3 yıl Facebook, Çin nüfusunu geride bıraktı 3 yıl Gerçek kablosuz şarj yakın zamanda mümkün hale gelebilir 3 yıl Blade Runner 2 için hazırlıklara başlandı 3 yıl iPhone 7 Plus çift kamera teknolojisiyle gelebilir 3 yıl MediaTek, LTE destekli 3 yeni yonga seti duyurdu 3 yıl 2016 yılı itibariyle dünyanın en zengin 50 ismi açıklandı 3 yıl Ford, hava yastığı sorunu nedeniyle 400bin Ranger modelini geri çağırıyor 3 yıl Nvidia'dan entegre sistemlere yönelik GeForce GT 710 ekran kartı 3 yıl Spotify'ın video hizmeti Android kullanıcılarına sunulmaya başladı 3 yıl Facebook'un yeni ifadeleri önümüzdeki hafta kullanıma sunulacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim