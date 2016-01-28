Tinder gif desteğine kavuştu

Geçtiğimiz yıl büyük bir çıkış yakalayarak 2015'in en popüler uygulamalarından birisi olan Tinder yeniliklerle gelişmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce güncellenen uygulama bu kez hareketli görüntü formatı gif'e destek sunmaya başladı.

Kullanıcılar artık eşleştikleri partnerleriyle sohbet ederken gif dosyaları gönderebilecekler. Gif desteğinin kısa bir süre önce Facebook'a eklendiğini de görmüştük. Facebook profili üzerinden çalışan Tinder uygulaması da tabiri caizse abisinin izinden giderek yeniliği kabullenmiş gibi görünüyor.