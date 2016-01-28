Tinder kullanıcıları en çok akşam saatlerinde eşleşiyor

Akıllı telefon kullanıcılarının bir çoğu popüler hale gelmeye başlayan çöpçatanlık uygulamalarını duymuştur. Bilmeyenler için bu uygulamalar kullanıcıya farklı profiller sunarak beğendiklerini seçmesini istiyor. Aynı işlem karşı taraf için de yapılırken birbirinin profilini beğenen iki kullanıcının mesajlaşmasına imkan sunuluyor.

Peki kullanıcılar bu uygulamayı hangi zamanlarda kullanıyor ve ne kadar zaman harcıyor? Araştırma şirketi Nielsen'in yayınladığı rapora göre kullanıcıların en çok partner aradığı saat dilimi akşamlar. Tinder ve OKCupid uygulamarı göz önüne alınarak yapılan araştırmada akşam saat 6'dan 10'a kadar kullanıcı sayısının en üst seviyeye ulaştığı görülüyor. Yine benzer bir şekilde uygulamada harcanan ortalama süre de bu saatlerde tavan yapıyor.

Uygulamada geçirilen ortalama süre

Tinder'da ilk yükseliş sabah 10 civarında başlarken bu saatlerde kullanıcıların %45'lik bir dilimi uygulamayı kullanıyor. Akşam üzerinde kullanıcı oranı %50'yi yakalarken akşam olduğunda bu rakam %50'nin de üzerine çıkıyor. En çok zaman harcanan saatlere baktığımızda ise saat 9'da bu rakamın maksimuma ulaştığını görüyoruz. Bu saatlerde bir kullanıcı ortalama 8 dakikasını uygulamada harcıyor.

Her iki uygulama için yapılan analizlerin benzer sonuçlar ortaya koyması insanların genel davranışını da ortaya çıkarmış oluyor. Uygulamayı yoğun saatlerde kullanmak belki de eşleşme şansınızı arttırabilir.

Uygulamayı kullanan kitlenin saatlere göre erişim yüzdeleri

http://www.huffingtonpost.com/entry/how-to-get-tinder-matches_us_56a78f4be4b0172c659422da