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Tinder kullanıcıları en çok akşam saatlerinde eşleşiyor

Geçtiğimiz yıl uygulama marketlerinin gözdesi çöpçatanlık uygulamaları oldu. Peki kullanıcılar bu uygulamaları en çok hangi saatlerde kullanıyor? Uygulamada kaç dakika harcıyor? Detaylar haberimizde.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,8b
1
11
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Tinder kullanıcıları en çok akşam saatlerinde eşleşiyor
Akıllı telefon kullanıcılarının bir çoğu popüler hale gelmeye başlayan çöpçatanlık uygulamalarını duymuştur. Bilmeyenler için bu uygulamalar kullanıcıya farklı profiller sunarak beğendiklerini seçmesini istiyor. Aynı işlem karşı taraf için de yapılırken birbirinin profilini beğenen iki kullanıcının mesajlaşmasına imkan sunuluyor.
Peki kullanıcılar bu uygulamayı hangi zamanlarda kullanıyor ve ne kadar zaman harcıyor? Araştırma şirketi Nielsen'in yayınladığı rapora göre kullanıcıların en çok partner aradığı saat dilimi akşamlar. Tinder ve OKCupid uygulamarı göz önüne alınarak yapılan araştırmada akşam saat 6'dan 10'a kadar kullanıcı sayısının en üst seviyeye ulaştığı görülüyor. Yine benzer bir şekilde uygulamada harcanan ortalama süre de bu saatlerde tavan yapıyor.
Tinder kullanıcıları en çok akşam saatlerinde eşleşiyor
 
Uygulamada geçirilen ortalama süre 
Tinder'da ilk yükseliş sabah 10 civarında başlarken bu saatlerde kullanıcıların %45'lik bir dilimi uygulamayı kullanıyor. Akşam üzerinde kullanıcı oranı %50'yi yakalarken akşam olduğunda bu rakam %50'nin de üzerine çıkıyor. En çok zaman harcanan saatlere baktığımızda ise saat 9'da bu rakamın maksimuma ulaştığını görüyoruz. Bu saatlerde bir kullanıcı ortalama 8 dakikasını uygulamada harcıyor.
Her iki uygulama için yapılan analizlerin benzer sonuçlar ortaya koyması insanların genel davranışını da ortaya çıkarmış oluyor. Uygulamayı yoğun saatlerde kullanmak belki de eşleşme şansınızı arttırabilir.
Tinder kullanıcıları en çok akşam saatlerinde eşleşiyor
 
Uygulamayı kullanan kitlenin saatlere göre erişim yüzdeleri 

http://www.huffingtonpost.com/entry/how-to-get-tinder-matches_us_56a78f4be4b0172c659422da Yorum Yaz
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kımyasal 3 yıl en beğenilen
Akşam saatlerinde ufaklığa söz geçirememek.
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BekirTemel 3 yıl
iyi işleşmeler demek düşer
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Afyonteam 3 yıl
Tinderden dh nin ağzına baya bal çalmış anlaşılan bir ara sdn de boş boş haberleri dönüyordu.simdi burda ver parayı yap reklami oh mis
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Patren 3 yıl
bunlar başka amaç için kullanıyor olabilirler
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shadowtr 3 yıl
Fakirin karnı doyunca
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FRAPS_TR 3 yıl
Bu program türkiyede işe yaramıyor. İstanbulun göbeğindeyim hiç eşleşme filan yok. Hesapların sahte olduğunu düşünüyorum.
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Rudy Fernandez 3 yıl FRAPS_TR
lumiafanx920
Bu program türkiyede işe yaramıyor. İstanbulun göbeğindeyim hiç eşleşme filan yok. Hesapların sahte olduğunu düşünüyorum.

Bende merak edip girmiştim bayaa kadınla eşleşmiştim


Ama kız degil kadındı çogu. Hepsinin amacı belli
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Yürüyen Ölü 3 yıl
Aç kurtlar avlanmaya akşam saatlerinde çıkıyorlar. Gündüz, iş/okuldan vakit olmuyor tabi.
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kımyasal 3 yıl en beğenilen
Akşam saatlerinde ufaklığa söz geçirememek.
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Umutcan 3 yıl
İş çıkışından sonraki saatler. Bu saatlerde online oyunlar, internet siteleri her şeyin kullanımı zirve noktasına ulaşıyor zaten. Çok da ilginç bir sonuç değil.
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uygulama haber, tinder ve
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