Tinder'da tanıştığı kızı 6 gün rehin alan gencin 32 yıl hapsi isteniyor

İnternetin yaygınlaşması ile birlikte, artık ilişkiler de sanallaşmaya başladı. İnsanlar sosyal ağ üzerinden birbiri ile tanışıyor ve bazen sonu evliliğe kadar giden birliktelikler olabiliyor. Bazen de çok tehlikeli ve üzücü hadiseler yaşanabiliyor.

İnsanlar genelde kağıt üzerinde yazan bilgilere inanmak zorunda olduğu için, gerçek hayatta karşısına kimin çıkacağını bilemiyor. Bunu öğrendiği zaman ise, çok geç olabiliyor. Ünlü arkadaşlık uygulaması Tinder üzerinde yaşanan bir olay, bunun en acı örneği.

Kansas Üniversitesi’nde okuyan bir kız öğrenci, Tinder üzerinden tanıştığı Shane Steven Allen isimli kullanıcı ile buluşmaya başladı. İlk günler ilişkileri iyi giderken, Allen kızın başka arkadaşları ile de çıktığını iddia ederek kaçırdı.

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6 gün boyunca bir evde kızı rehin alan Allen, bu esnada şiddet de uyguladı. Kızın vücudunda morluklar oluştu ve göz damarlarından birisi çatladı. Kız, şikayetçi olmayacağına söz verince, Allen da gitmesine izin verdi. Kız elbette soluğu polis merkezinde aldı ve Allen tutuklandı.

Halen tutuklu bulunan Allen hakkında 5 farklı suçlama bulunuyor. Mahkeme eğer Allen’ı suçlu bulursa, toplamda 32 yıl hapis cezası ortaya çıkacak. Allen’in 100 00$ kefaletle tutuksuz yargılanabileceği belirtiliyor.

Bu yaşananlar ne ilk ne de son olacak. İnsanlar, birbiri ile tanışmak ve iletişim kurmak için interneti daha çok tercih ediyor. Kişiliğini ve karakterini öğrenmeyi ise en son sıraya bırakıyor. Bu nedenle, sosyal ağ tabanlı şiddet olaylarının sayısı gün geçtikçe de artıyor.