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Tinder'da tanıştığı kızı 6 gün rehin alan gencin 32 yıl hapsi isteniyor

İnsanlar, birbiri ile tanışmak ve iletişim kurmak için interneti daha çok tercih ediyor. Bu nedenle, sosyal ağ tabanlı şiddet olaylarının sayısı gün geçtikçe de artıyor.
3 yıl
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21
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternetin yaygınlaşması ile birlikte, artık ilişkiler de sanallaşmaya başladı. İnsanlar sosyal ağ üzerinden birbiri ile tanışıyor ve bazen sonu evliliğe kadar giden birliktelikler olabiliyor. Bazen de çok tehlikeli ve üzücü hadiseler yaşanabiliyor.

İnsanlar genelde kağıt üzerinde yazan bilgilere inanmak zorunda olduğu için, gerçek hayatta karşısına kimin çıkacağını bilemiyor. Bunu öğrendiği zaman ise, çok geç olabiliyor. Ünlü arkadaşlık uygulaması Tinder üzerinde yaşanan bir olay, bunun en acı örneği.

Kansas Üniversitesi’nde okuyan bir kız öğrenci, Tinder üzerinden tanıştığı Shane Steven Allen isimli kullanıcı ile buluşmaya başladı. İlk günler ilişkileri iyi giderken, Allen kızın başka arkadaşları ile de çıktığını iddia ederek kaçırdı.

Ayrıca Bkz. "Eğlenceli ve göz alıcı bulmaca oyunu: Maestria"

6 gün boyunca bir evde kızı rehin alan Allen, bu esnada şiddet de uyguladı. Kızın vücudunda morluklar oluştu ve göz damarlarından birisi çatladı. Kız, şikayetçi olmayacağına söz verince, Allen da gitmesine izin verdi. Kız elbette soluğu polis merkezinde aldı ve Allen tutuklandı.

Halen tutuklu bulunan Allen hakkında 5 farklı suçlama bulunuyor. Mahkeme eğer Allen’ı suçlu bulursa, toplamda 32 yıl hapis cezası ortaya çıkacak. Allen’in 100 00$ kefaletle tutuksuz yargılanabileceği belirtiliyor.

Bu yaşananlar ne ilk ne de son olacak. İnsanlar, birbiri ile tanışmak ve iletişim kurmak için interneti daha çok tercih ediyor. Kişiliğini ve karakterini öğrenmeyi ise en son sıraya bırakıyor. Bu nedenle, sosyal ağ tabanlı şiddet olaylarının sayısı gün geçtikçe de artıyor. 

 

http://www.nbcnews.com/news/us-news/kansas-man-accused-kidnapping-beating-woman-he-met-tinder-n573256? Yorum Yaz
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iboocum 3 yıl
S. Hawking
İyi olmuş, öyle saçma sapan uygulamalar kullanırsanız sonunuz bu olur.

tebrik ediyorum. kız suçlu zaten rehin alan çocuk suçsuz kullanmasaydı o da
S. Hawkingİyi olmuş, öyle saçma sapan uygulamalar kullanırsanız sonunuz bu olur.tebrik ediyorum. kız suçlu zaten rehin alan çocuk suç...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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N. Chomsky 3 yıl
İyi olmuş, öyle saçma sapan uygulamalar kullanırsanız sonunuz bu olur.
Yanıtla +9
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N. Chomsky 3 yıl

600 bin yıldır Tinder, Facebook vb. uygulamalar sayesinde insan ırkı soyunun devamını sağlıyor zaten. Bugüne dek doğru yoldan insanlar birbiriyle evlenip yuva kurmak için nasıl tanışmışsa ona devam etsinler. Gerçi şu kızın amacının da evlilikten ziyade başka bir şey olduğu da açık. Sanal alemde tanımadığın kişinin sözüne güvenerek buluşmak en baştan bir saçmalık. Bu kız bu kafayla da pek yaşamaz.
600 bin yıldır Tinder, Facebook vb. uygulamalar sayesinde insan ırkı soyunun devamını sağlıyor zaten. Bugüne dek doğru yoldan insanlar birbiriyle evlenip ...
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kavunyiyenrakun 3 yıl
O saatte etekle tinder'da napıyormuş?
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Nevfel 3 yıl
Sosyal medya dedikleri şuanda sapık tecavüzcü kadın satan ahlaksız organ mafyası her türlü insan müsveddesinin cirit attığı bir yer. Sen buradan bulduğun insanın kadın veya erkek seni nereye götürebileciğini nasıl bilip güveniyorsun.
Allah gençlerimize akıl fikir versin.
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Fenomenon 3 yıl
volkan_kolay
Bir kadın internetten tanıştığı birine ne kadar güvenir? Bu video aslında bizim kardeşimizin yakınımızın sevdiklerimizin başına neler gelebileceğinin kanıtıdır, cep telefonları ve uygulamaları toplumumuzun genel ahlak ve namus kavramını ciddi anlamda bozmuştur, hepimiz kullanıyoruz evet ama birde bunu kullanan sapık, pedofil, katil, tecavüzcü vs hepsi kullanabiliyor ve sahte profiller açılarak kimilerine şantaj yapılıyor kimilerine de görmek istemediğimiz sonuçlar getiriyor, bu video aslında herşeyi özetliyor..

Ailelerin tepkisi feci.
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arel.gr 3 yıl

rutbeli mesihler ve hemfikir izleri habere taht kurmuş.
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spenx01 3 yıl
S. Hawking
İyi olmuş, öyle saçma sapan uygulamalar kullanırsanız sonunuz bu olur.

ensarda da çocuklar suçlu mesela dimi sayın hayatın öfkesini mağdura kusan insan.
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canmrtcan 3 yıl
ikiside sapık bence ikiside cezaevinde olmalıydı acaba halka şekeremi aldandı.
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volkan_kolay 3 yıl
Bir kadın internetten tanıştığı birine ne kadar güvenir? Bu video aslında bizim kardeşimizin yakınımızın sevdiklerimizin başına neler gelebileceğinin kanıtıdır, cep telefonları ve uygulamaları toplumumuzun genel ahlak ve namus kavramını ciddi anlamda bozmuştur, hepimiz kullanıyoruz evet ama birde bunu kullanan sapık, pedofil, katil, tecavüzcü vs hepsi kullanabiliyor ve sahte profiller açılarak kimilerine şantaj yapılıyor kimilerine de görmek istemediğimiz sonuçlar getiriyor, bu video aslında herşeyi özetliyor..


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serselner_ 3 yıl
iboocum
S. Hawkingİyi olmuş, öyle saçma sapan uygulamalar kullanırsanız sonunuz bu olur.
tebrik ediyorum. kız suçlu zaten rehin alan çocuk suçsuz kullanmasaydı o da

olurmu hiç öyle ya, ne olursa olsun, ne hata yapılırsa yapılsın, isterse bilerek yapsın, isterse çırıl çıplak, sokaklarda en ücra yerlerde en ücra saatlerde gezsin, ister kız ister erkek olsun, ister hayvan ister bitki isterse cansız taş toprak bir yer olsun hiçbir zaman kimse kendisinde kötü bir şey yapma konusunda bir haklılık aramasın bence :((((
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a_y_k_u_t 3 yıl
Gerizekalı adam madem rehin alıyorsun neden şiddet uyguluyorsun :/
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gcb1903 3 yıl
Sen kapıyı pencereyi aç öyle yat eve hırsız girince de " hırsızın hiç mi suçu yok " de. Ahmaklık, anlık popülarite, ifşa çağımızın en büyük belası oldu çıktı. Orta çağda bu kadar salak yoktu.
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kadirirdem 3 yıl
Dikkat etmek lazım önüne gelen uygulamayida kullanmamak lazım
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