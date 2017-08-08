Titanfall Assault Bu Hafta Mobil Cihazlar için Çıkıyor

Respawn Entertainment CEO'su Vince Zampella, mobil oyun Titanfall Assault'un çıkış tarihini Gamespot ile paylaştı.

Titanfall Assault 10 Ağustos'ta iOS ve Android cihazlar için çıkacak. Android cihazlar için ön kayıtlar başladı.

Ayrıca Bkz.

"Middle-earth: Shadow of War Mobile indirmeye sunuldu"

Gerçek zamanlı strateji türündeki oyun birden fazla haritada PvP oynanışa odaklanıyor. Titanfall Assault'ta oyuncular düşman takımını alaşağı etmek için Pilotlar ve Titanlar'dan oluşan bir ekip kurarak Sınır Savaşı'na katılırlar. Burn kartlar savaş sırasında stratejik bir avantaj sağlamak için toplanabilir ve yükseltilebilir.

Bu Respawn'ın ilk mobil Titanfall oyunu tecrübesi değil. Daha öncesinde de bağımsız kart oyunu Titanfall: Frontline geliştirilmiş ve beta aşamasındayken iptal edilmişti.

Respawn Entertainment CEO'su Vince Zampella geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada hem ana oyunlar ile hem de mobil oyunlar ile Titanfall evrenini genişleteceklerini açıkladı.

