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Tizen 1.0 Larkspur için SDK ve kaynak kodları yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,4b
1
28
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel ve Nokia ortaklığında geliştirilen ve açık kaynak gönüllülerinin büyük beğenisini kazanan MeeGo işletim sistemi geliştirmelerinin ani bir kararla rafa kaldırılması hayal kırıklığına neden olmuştu. Ardından projenin Tizen adıyla devam etmesi kararlaştırılmış ve Intel'in başı çektiği, Samsung, Panasonic gibi devlerden oluşan bir konsorsiyum projeye el atmıştı. 

Bir süredir devam eden çalışmalar sonunda Tizen 1.0 Larkspur sürümü resmi olarak duyuruldu. Sürüm henüz bir mobil cihazda karşımıza çıkacak noktada değil. Ancak 1.0 sürümüne ulaşması ticari olarak dağıtıma başlaması adına oldukça önemli. Konsorsiyum beta olmayan ilk sürümün kaynak kodlarını ve yazılım geliştirme aracını dağıtmaya başladı.

SDK ve kaynak kodlar ile geliştiricilerin tecrübelerini artırması hedefleniyor. Kaynak kodu stabiliteyi ve performansı artırmaya odaklanırken, SDK ise daha hızlı bir emülatör, lokasyon için POI ve güzergah arama desteği, şemalarda ve hata ayıklama araçlarında iyileştirmeler, W3C/HTML5 spesifikasyonu için ek özellikler, WiFi Direct desteği gibi yeniliklere odaklanmış.

Tizen forumlarının stabilitesini de artıran konsorsiyum, hata takipçisi, wiki sayfası, altyapının ölçeklenebilmesi gibi yenilikleri de forum kullanıcılarına sunmuş durumda.

Boot to Gecko işletim sisteminin ardından Tizen işletim sisteminin de son aşamaya gelmiş olması rekabetin artması açısından sevindirici. BtG sadece Brezilya'da piyasaya çıkacakken konsorsiyumun desteğini arkasına alan Tizen, daha geniş bir kullanım alanına sahip olacaktır.

https://www.tizen.org/blogs/tsg/2012/tizen-1.0-larkspur Yorum Yaz
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playmaker10 7 yıl
Umarım üzerine gidilir de başarılı olur. Android'in en büyük eksikliği olan stabilite probleminin çözülmesi, üstüne üstlük bunun tıpkı Android gibi özgür bir sistemde yapılması, mobil dünyanın gidişatını değiştirecektir. Ama o zaman da üreticiler uçuk donanımlara ve fiyatlara sahip cepleri kime satacak o da ayrı bir konu
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mcebi001 7 yıl
ekran görüntüleri müzik ikonu falan m8 nin arayüzüne çok benziyor...
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mkykadir 7 yıl
Samsung abartti :) Bir suru isletim sistemi kullaniyor, cihaz sayisida fazla. Bu yuzden bazilarinda stabilite ve guncelleme sorunlar oluyor ne yazik ki, az ve öz olsun :) bada'nın sonu ne olacak bakalım, Türkiye için hala 2.0 güncellemesi yayınlayamadılar.
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mert1907 7 yıl
Tızen su ankı mevcut Wave 1 2 ve 3 un yanı sıra dıger Wave serılerınede gelmelı.Gelısmesı ve yaygınlasması acısından bu cok onemlı.Wave 1 2 3 donanım olarak Tızen e rahatca yetecek cıhazlar.Ayrıca Wave kullanan bır kıtle varken bunu goz ardı etmek mantıklı olmaz hem bu sayede sıfırdan baslanmak yerıne bada nın ıyı kotu sahıp oldugu pazar payından baslamak daha akıllıca olacaktır.Sonucta ben Tızen ın Androıd gıbı ac bır sıstem oldugunu dusunmuyorum.Hem MeeGo yuda gorduk ozellıkle Multıtaskıng gucu ortada hemde N9 un donanımıda bellı.Kısacası ben bu sefer Samsung'un Nokıa gıbı fırsatı tepecegını dusunmuyorum,hıc olmadı Intel ısın ıcındeyken bada kadar yavas gelısecegınıde sanmıyorum.
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sarjaleti 7 yıl
Alternatifler çoğalmalı.
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magandalar18 7 yıl
magandalar18
rap rap rap

ayak sesi efkti vermiştim +rep +rap filan değil eksiye çökmüşsünüz hemen
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NuKe_MaNia 7 yıl
çeşitlilik iyidir de sonu bada gibi olmasın devamı gelsin
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mert1907 7 yıl
WP bana gore bada kadar olamadan sılınecek pıyasadan.
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KayhanKaan 7 yıl
İnşallah geliştirebilirler alternatifimizin olması güzel bir olay.
Şu anda 2.5 sistem arasında gidip geliyoruz.
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BurayaNeYazıyoruz 7 yıl
eP_362
BurayaNeYazıyoruz sanırım Samsung Tizeni badayla birleştirip piyasaya sürecek bu arada badanın WP den bile daha zengin bir uygulama marketi var
Daha zengin derken daha kaliteli mi? Çünkü WP markette 80bini aşkın içerik var.

kalite kontrol cihazına mı benziyorum? google play app store'u geçince app storedaki uygulamalar daha kaliteli diye kendini avutan tiplerdensin galiba.
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eP_362 7 yıl BurayaNeYazıyoruz
BurayaNeYazıyoruz

eP_362



BurayaNeYazıyoruz sanırım Samsung Tizeni badayla birleştirip piyasaya sürecek bu arada badanın WP den bile daha zengin bir uygulama marketi var
Daha zengin derken daha kaliteli mi? Çünkü WP markette 80bini aşkın içerik var.




kalite kontrol cihazına mı benziyorum? google play app store'u geçince app storedaki uygulamalar daha kaliteli diye kendini avutan tiplerdensin galiba.

Kusura bakmayın ama bada'da 80bin uygulama yokki, bir de daha fazla iyi marketi var diyorsunuz.
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BurayaNeYazıyoruz 7 yıl
sanırım Samsung Tizeni badayla birleştirip piyasaya sürecek
bu arada badanın WP den bile daha zengin bir uygulama marketi var
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Nef'i 7 yıl
Rekabet her zaman tüketicinin kârınadır. Hiçbir marka bana para vermiyor sonuçta. Bu ürünün de piyasada olmasını isterim.
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eP_362 7 yıl
BurayaNeYazıyoruz

sanırım Samsung Tizeni badayla birleştirip piyasaya sürecek



bu arada badanın WP den bile daha zengin bir uygulama marketi var

Daha zengin derken daha kaliteli mi? Çünkü WP markette 80bini aşkın içerik var.
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Ibn Qudamah 7 yıl
mert1907
aziz77görsel olarak androide benziyor,bir gün herkes androidli olacak.
Boyle gıderse Google hela da bıle ne yaptıgınızı gorecek.

Dediğin kısmen doğru. Fakat aynısını Apple'da yapıyor. Kendiliğinden iphoneların fotoğraf çekme skandalını unutmayalım.
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sofd 7 yıl
androidi bi kullanan pişman bide kullanmayan
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