Tizen 1.0 Larkspur için SDK ve kaynak kodları yayınlandı

Intel ve Nokia ortaklığında geliştirilen ve açık kaynak gönüllülerinin büyük beğenisini kazanan MeeGo işletim sistemi geliştirmelerinin ani bir kararla rafa kaldırılması hayal kırıklığına neden olmuştu. Ardından projenin Tizen adıyla devam etmesi kararlaştırılmış ve Intel'in başı çektiği, Samsung, Panasonic gibi devlerden oluşan bir konsorsiyum projeye el atmıştı.





Bir süredir devam eden çalışmalar sonunda Tizen 1.0 Larkspur sürümü resmi olarak duyuruldu. Sürüm henüz bir mobil cihazda karşımıza çıkacak noktada değil. Ancak 1.0 sürümüne ulaşması ticari olarak dağıtıma başlaması adına oldukça önemli. Konsorsiyum beta olmayan ilk sürümün kaynak kodlarını ve yazılım geliştirme aracını dağıtmaya başladı.





SDK ve kaynak kodlar ile geliştiricilerin tecrübelerini artırması hedefleniyor. Kaynak kodu stabiliteyi ve performansı artırmaya odaklanırken, SDK ise daha hızlı bir emülatör, lokasyon için POI ve güzergah arama desteği, şemalarda ve hata ayıklama araçlarında iyileştirmeler, W3C/HTML5 spesifikasyonu için ek özellikler, WiFi Direct desteği gibi yeniliklere odaklanmış.





Tizen forumlarının stabilitesini de artıran konsorsiyum, hata takipçisi, wiki sayfası, altyapının ölçeklenebilmesi gibi yenilikleri de forum kullanıcılarına sunmuş durumda.





Boot to Gecko işletim sisteminin ardından Tizen işletim sisteminin de son aşamaya gelmiş olması rekabetin artması açısından sevindirici. BtG sadece Brezilya'da piyasaya çıkacakken konsorsiyumun desteğini arkasına alan Tizen, daha geniş bir kullanım alanına sahip olacaktır.