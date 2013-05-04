Tizen 2.1 işletim sistemli GT-I8800 ve GT-I8805 Samsung'un resmi sitesinde listelendi

Haber Editörü
Linux Vakfı bünyesinde geliştirilen Linux Mobile (LiMo) platformunun 2011'de yeniden adlandırılması ve Intel'in MeeGo projesini terk edip Samsung ve diğer Tizen topluluğu üyelerine katılması sonucu şekillenmeye başlayan açık kaynak kodlu Tizen işletim sistemi nihayet tüketicilerle buluşuyor. Şubat 2013'teki Mobil Dünya Kongresi'nde 2.0 numaralı son stabil versiyonu yayınlanan Tizen hakkında o tarihten bu yana resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Samsung'un resmi internet sitesinde listelenen resmiyet kazanmamış bir mobil cihaza ait User Agent profili, Güney Koreli üreticinin ilk Tizen telefonunu tanıtmaya hazırlandığını ortaya çıkardı. Henüz yayınlanmamış olan Tizen 2.1 sürümünü bünyesinde barındıran GT-I8800 model numaralı aygıt, Samsung ABD'ye ait site üzerindeki destek bölümünde görüntülendi. Bu modele GT-I8805 de eşlik ediyor.
http://www.sammobile.com/2013/05/03/gt-i8800-gt-i8805-first-tizen-devices-by-samsung/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Samsung imzalı hiçbir ürünü almamaya çalışıyorum Bada öldüğünden bu yana. Tamamen metal kasa olan bu tasarım harikası telefonları, Wave serisini bitirdi ya ben ne diyeyim.
Acizane gazeteci lisansina sahip biri olarak onemli bir haber yazim kuralimizi hatirlatmak isterim Bilal beye.
Cümleniz azami 13 kelimeden oluşmalıdır. Bu kurala riayet ederseniz hem yazmak hem de okumak daha keyifli olacaktır. 36 kelimelik paragrafı okuması beklenen kişilerin hepsi iyi birer kitap okuyucusu olmayacaktır muhtemelen.
Emeğinize teşekkür ederiz. ..
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