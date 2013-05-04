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Tizen 2.1 işletim sistemli GT-I8800 ve GT-I8805 Samsung'un resmi sitesinde listelendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Tizen 2.1 işletim sistemli GT-I8800 ve GT-I8805 Samsung'un resmi sitesinde listelendi

Linux Vakfı bünyesinde geliştirilen Linux Mobile (LiMo) platformunun 2011'de yeniden adlandırılması ve Intel'in MeeGo projesini terk edip Samsung ve diğer Tizen topluluğu üyelerine katılması sonucu şekillenmeye başlayan açık kaynak kodlu Tizen işletim sistemi nihayet tüketicilerle buluşuyor. Şubat 2013'teki Mobil Dünya Kongresi'nde 2.0 numaralı son stabil versiyonu yayınlanan Tizen hakkında o tarihten bu yana resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Samsung'un resmi internet sitesinde listelenen resmiyet kazanmamış bir mobil cihaza ait User Agent profili, Güney Koreli üreticinin ilk Tizen telefonunu tanıtmaya hazırlandığını ortaya çıkardı. Henüz yayınlanmamış olan Tizen 2.1 sürümünü bünyesinde barındıran GT-I8800 model numaralı aygıt, Samsung ABD'ye ait site üzerindeki destek bölümünde görüntülendi. Bu modele GT-I8805 de eşlik ediyor.
Tizen 2.1 işletim sistemli GT-I8800 ve GT-I8805 Samsung'un resmi sitesinde listelendi
Google'nin Android işletim sisteminden gücünü alan Galaxy serisi akıllı telefon, tablet bilgisayar ve akıllı kamera çözümleriyle üst segmentte ekonomik anlamda gayet iyi işlere imza atan Samsung, Tizen platformunun öncü geliştirici ve üreticilerinden biri olarak bu ekosistem için de ciddi yatırımlarda bulunuyor. Tizen'i öncelikli olarak giriş ve orta seviye modellerle piyasaya sürmesi beklenen mobil pazarın lideri, sene sonuna kadar üst düzey bir telefon da satışa sunacak. GT-I8800 ve 4G LTE iletişim teknolojisini destekleyecek GT-I8805'in orta segmente mensup ürünler olacağı tahmin edilirken; cihazların başta ABD olmak üzere önemli pazarlarda çıkış yapma ihtimali yüksek görünüyor. Daha ekonomik olan GT-I8800 ve 4G LTE sürümünü takip eden dönemde Galaxy S4 ile benzer donanımsal özelliklerle donatılan Samsung'un da resmen doğruladığı Tizen'li amiral gemi modelinin dağıtımına başlanacağı bildiriliyor.
http://www.sammobile.com/2013/05/03/gt-i8800-gt-i8805-first-tizen-devices-by-samsung/ Yorum Yaz
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Miyamoto Musashi 6 yıl en beğenilen
Bada , MeeGo faciasından sonra yeni bir işletim sistemine güvenmek çok zor. Facia kısmı yanlış anlaşılmasın; kastettiğim cami avlusuna bırakılması...
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Surprise Mothafucka 6 yıl
Bada'dan Tizen'e mi geçiş yapsam


Samsung imzalı hiçbir ürünü almamaya çalışıyorum Bada öldüğünden bu yana. Tamamen metal kasa olan bu tasarım harikası telefonları, Wave serisini bitirdi ya ben ne diyeyim.
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bilgehan_de 6 yıl
Ne kadar anlamsız ve gereksiz konuşuyorsunuz.Android'de ilk çıktığında bundan daha kötüydü.Nasıl büyüdü ve gelişti? Kimler büyütttü ve geliştirdi? Bütün sorunların kullanıcılarda bittiğini unutmamak lazım.Bekleyelim ve görelim.Erken eleştiri yapmanızın anlamı yok.
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mert1907 6 yıl
Bada hezimetinden sonra anladim ki, bir daha asla yeni dogmus bi sisteme bulasmayacagim. Bada da yeterinde vakit kaybettim, en kisa surede ios veya Android e gececegim. Tizen mizen hikayelerle ugrasmak gereksiz ve zaman kaybi.
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based_1984 6 yıl
kesinlikle ilk once fiyat,
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Avorlair 6 yıl
arayüzü kötü gibi, görsellik açısından zengin ve düşük sistemlerde akıcı çalışır durumda olursa tutar.
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Yosunluel 6 yıl
Ubuntu Phone OS, Firefox OS, Sailfish OS, Tizen OS....Seneye mobil pazarda sıkı kavga var izleyelim.
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Yosunluel 6 yıl
Ubuntu Phone OS, Firefox OS, Sailfish OS, Tizen OS....Seneye mobil pazarda sıkı kavga var izleyelim.
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damn2u 6 yıl
Sonunda bir başlangıç yapıyorlar, merakla takip ediyorum Tizen işletim sistemini.
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nibbleArt 6 yıl
acaba google motorolayı satın aldıktan sonra diğer telefon üreticilerine,bundan sonra androidi ssadece motorola ya veriyorum.Herkes kendi yoluna der mi? Çok merek ediyorum :)
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muhamnet 6 yıl Bilal Akgündüz
Bilal Akgündüz


Linux Vakfı bünyesinde geliştirilen Linux Mobile (LiMo) platformunun 2011'de yeniden adlandırılması ve Intel'in MeeGo projesini terk edip Samsung ve diğer Tizen topluluğu üyelerine katılması sonucu şekillenmeye başlayan açık kaynak kodlu Tizen işletim sistemi nihayet tüketicilerle buluşuyor.

Acizane gazeteci lisansina sahip biri olarak onemli bir haber yazim kuralimizi hatirlatmak isterim Bilal beye.

Cümleniz azami 13 kelimeden oluşmalıdır. Bu kurala riayet ederseniz hem yazmak hem de okumak daha keyifli olacaktır. 36 kelimelik paragrafı okuması beklenen kişilerin hepsi iyi birer kitap okuyucusu olmayacaktır muhtemelen.

Emeğinize teşekkür ederiz. ..
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Bilal Akgündüz 6 yıl
Teşekkürler uyarınız için. Yazılarımı takip ediyorsanız yeni uyarılarınızı bekliyorum.
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Rouvax 6 yıl
Android de açık kaynak kod diye lanse edilip ne hale geldiği ortada. Üreticiler Android sürecinden faydalansalarda pekte memnun değiller. Adımı üreticiler atıp kaderine yazılım geliştiriciler sayesinde ulaşacak. Vezir de olabilir rezil de olabilir tizen.
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