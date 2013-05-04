Tizen 2.1 işletim sistemli GT-I8800 ve GT-I8805 Samsung'un resmi sitesinde listelendi





Linux Vakfı bünyesinde geliştirilen Linux Mobile (LiMo) platformunun 2011'de yeniden adlandırılması ve Intel'in MeeGo projesini terk edip Samsung ve diğer Tizen topluluğu üyelerine katılması sonucu şekillenmeye başlayan açık kaynak kodlu Tizen işletim sistemi nihayet tüketicilerle buluşuyor. Şubat 2013'teki Mobil Dünya Kongresi'nde 2.0 numaralı son stabil versiyonu yayınlanan Tizen hakkında o tarihten bu yana resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Samsung'un resmi internet sitesinde listelenen resmiyet kazanmamış bir mobil cihaza ait User Agent profili, Güney Koreli üreticinin ilk Tizen telefonunu tanıtmaya hazırlandığını ortaya çıkardı. Henüz yayınlanmamış olan Tizen 2.1 sürümünü bünyesinde barındıran GT-I8800 model numaralı aygıt, Samsung ABD'ye ait site üzerindeki destek bölümünde görüntülendi. Bu modele GT-I8805 de eşlik ediyor.

http://www.sammobile.com/2013/05/03/gt-i8800-gt-i8805-first-tizen-devices-by-samsung/

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Google'nin Android işletim sisteminden gücünü alan Galaxy serisi akıllı telefon, tablet bilgisayar ve akıllı kamera çözümleriyle üst segmentte ekonomik anlamda gayet iyi işlere imza atan Samsung, Tizen platformunun öncü geliştirici ve üreticilerinden biri olarak bu ekosistem için de ciddi yatırımlarda bulunuyor. Tizen'i öncelikli olarak giriş ve orta seviye modellerle piyasaya sürmesi beklenen mobil pazarın lideri, sene sonuna kadar üst düzey bir telefon da satışa sunacak. GT-I8800 ve 4G LTE iletişim teknolojisini destekleyecek GT-I8805'in orta segmente mensup ürünler olacağı tahmin edilirken; cihazların başta ABD olmak üzere önemli pazarlarda çıkış yapma ihtimali yüksek görünüyor. Daha ekonomik olan GT-I8800 ve 4G LTE sürümünü takip eden dönemde Galaxy S4 ile benzer donanımsal özelliklerle donatılan Samsung'un da resmen doğruladığı Tizen'li amiral gemi modelinin dağıtımına başlanacağı bildiriliyor.