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Tizen işletim sistemli ZTE Geek, MWC 2014 etkinliğinde görücüye çıkacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Tizen işletim sistemli ZTE Geek, MWC 2014 etkinliğinde görücüye çıkacak

Uzun süredir Tizen açık kaynak işletim sistemi taşıyan akıllı telefonlarını piyasaya sürmesini beklediğimiz Samsung'dan halen resmi bir açıklama yapılmazken, ilk adım ZTE'den gelebilir.

Tizen konsorsiyumunun üyeleri arasında yer alan Çinli ZTE, gelen bilgilere göre Tizen işletim sistemli Geek akıllı telefonunu MWC 2014 etkinliğinde görücüye çıkarmayı planlıyor.

ZTE Geek U988S hatırlanacağı üzere geçen yıl ki MWC 2013 etkinliğinde Tegra 4 yongasetli ilk Android akıllı telefon olarak görücüye çıkmıştı. Model, Tizen Birliği tarafından MWC 2014 etkinliğinde gerçekleştirilecek atölye çalışmalarında yer alacak. Ancak bir son kullanıcı cihazı mı yoksa bir geliştirici cihazı mı olacağı bilinmiyor. 

Ayrıca birlik bir uygulama yarışması başlatmayı da düşünüyor. Bunun yanında Samsung'un ne tür bir Tizen tanıtımı yapacağı ise belirsizliğini koruyor.

ZTE Geek modelinde 1.8GHz saat hızında çalışan Tegra 4 yongasetinin yanında 5 inçlik Full HD ekran, 2GB RAM, 8MP çözünürlükte arka kamera gibi özellikler yer almaktaydı. 

https://www.tizen.org/events/2014/mobile-world-congress Yorum Yaz
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okan_cehapelioglu 5 yıl
donanım iyiymiş
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bytradm 5 yıl
samsung istese uçurur bunu öyle biekibi var.
bir ara ggle ile araları açıldı kendimiz yaparız resti
çektiler useada görüşmeler sonu vazgeçtiler .
iyi alternatif lazım ciddi uygulma merk. olan.
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free4200 5 yıl
Geek mi ? İsme gel..


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cosica 5 yıl
Şimdi bir sürü eksikliğiyle çıkarırlar bu teyzeni. sonra herkes şikayet etmeye başlayınca da derler kii ama daha yeni çıktı şans vermek lazım Android çıkalı şu kadar sene oldu o bile hala eksik vs. vs. maksat değişiklik olsun. pazar olsun. Alo kalmadı Omo verelim.
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cinemaker 5 yıl
"Annem göster ama elletme dedi"
-Neşeli Günler
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DraGonS 5 yıl
Tizen işletim sisteminin geliştirilmesinde samsung'unda desteği olduğu için, hala samsung'un kendi malı olduğunu sanan insanlar var ya pes doğrusu. Arkadaş geliştirilmesine yardım etmek başka, sahip olunması çok başka. İsteyen istediği zaman çeker işletim sistemini. Ne okumayı ne de araştırmayı seven bir milletiz.

tizen.org/...
2 Yanıt Yanıtla +2
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Lagionaire67 5 yıl DraGonS
DraGonS
Tizen işletim sisteminin geliştirilmesinde samsung'unda desteği olduğu için, hala samsung'un kendi malı olduğunu sanan insanlar var ya pes doğrusu. Arkadaş geliştirilmesine yardım etmek başka, sahip olunması çok başka. İsteyen istediği zaman çeker işletim sistemini. Ne okumayı ne de araştırmayı seven bir milletiz.

tizen.org/...

Aynı destegi bada icin veremedi ama
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chatirdek 5 yıl DraGonS
DraGonS
Tizen işletim sisteminin geliştirilmesinde samsung'unda desteği olduğu için, hala samsung'un kendi malı olduğunu sanan insanlar var ya pes doğrusu. Arkadaş geliştirilmesine yardım etmek başka, sahip olunması çok başka. İsteyen istediği zaman çeker işletim sistemini. Ne okumayı ne de araştırmayı seven bir milletiz.

tizen.org/...

Tizen Samsung'un kendi başına geliştirdiği bir işletim değil fakat Intel firması ile Samsung bu projede başı çeken iki firmadan birisi değil mi? Projeyi birçok marka destekliyor diye biliyorum.
1 Yanıt Yanıtla
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ucantcme 5 yıl
simdi isletim sisteminin cikip uygulama coplugu olmasini, kasmasini ve cop olusunu izleyeceksiniz. dh sundu
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General. 5 yıl
Ne Tizenmiş bi türlü çıkamadı sıfırdan sistemmi yapılıyor anlamadım.
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darkdiva 5 yıl
Samsung denemek için ZTE'yi sürmüş öne anlaşılan :) ZTE'de sonuç ne olacak görüp ona göre hareket edecek
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stalker(1979) 5 yıl
Tizen çok güzel bir sistem başarılı olacağına inanlar + versin olmayacak diyenler - versin
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