Tizen işletim sistemli ZTE Geek, MWC 2014 etkinliğinde görücüye çıkacak





Uzun süredir Tizen açık kaynak işletim sistemi taşıyan akıllı telefonlarını piyasaya sürmesini beklediğimiz Samsung'dan halen resmi bir açıklama yapılmazken, ilk adım ZTE'den gelebilir.





Tizen konsorsiyumunun üyeleri arasında yer alan Çinli ZTE, gelen bilgilere göre Tizen işletim sistemli Geek akıllı telefonunu MWC 2014 etkinliğinde görücüye çıkarmayı planlıyor.





ZTE Geek U988S hatırlanacağı üzere geçen yıl ki MWC 2013 etkinliğinde Tegra 4 yongasetli ilk Android akıllı telefon olarak görücüye çıkmıştı. Model, Tizen Birliği tarafından MWC 2014 etkinliğinde gerçekleştirilecek atölye çalışmalarında yer alacak. Ancak bir son kullanıcı cihazı mı yoksa bir geliştirici cihazı mı olacağı bilinmiyor.





Ayrıca birlik bir uygulama yarışması başlatmayı da düşünüyor. Bunun yanında Samsung'un ne tür bir Tizen tanıtımı yapacağı ise belirsizliğini koruyor.





ZTE Geek modelinde 1.8GHz saat hızında çalışan Tegra 4 yongasetinin yanında 5 inçlik Full HD ekran, 2GB RAM, 8MP çözünürlükte arka kamera gibi özellikler yer almaktaydı.

https://www.tizen.org/events/2014/mobile-world-congress