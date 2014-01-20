Tizen işletim sistemli ZTE Geek, MWC 2014 etkinliğinde görücüye çıkacak

Haber Editörü
Uzun süredir Tizen açık kaynak işletim sistemi taşıyan akıllı telefonlarını piyasaya sürmesini beklediğimiz Samsung'dan halen resmi bir açıklama yapılmazken, ilk adım ZTE'den gelebilir.
Tizen konsorsiyumunun üyeleri arasında yer alan Çinli ZTE, gelen bilgilere göre Tizen işletim sistemli Geek akıllı telefonunu MWC 2014 etkinliğinde görücüye çıkarmayı planlıyor.
ZTE Geek U988S hatırlanacağı üzere geçen yıl ki MWC 2013 etkinliğinde Tegra 4 yongasetli ilk Android akıllı telefon olarak görücüye çıkmıştı. Model, Tizen Birliği tarafından MWC 2014 etkinliğinde gerçekleştirilecek atölye çalışmalarında yer alacak. Ancak bir son kullanıcı cihazı mı yoksa bir geliştirici cihazı mı olacağı bilinmiyor.
Ayrıca birlik bir uygulama yarışması başlatmayı da düşünüyor. Bunun yanında Samsung'un ne tür bir Tizen tanıtımı yapacağı ise belirsizliğini koruyor.
ZTE Geek modelinde 1.8GHz saat hızında çalışan Tegra 4 yongasetinin yanında 5 inçlik Full HD ekran, 2GB RAM, 8MP çözünürlükte arka kamera gibi özellikler yer almaktaydı.
https://www.tizen.org/events/2014/mobile-world-congress Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bir ara ggle ile araları açıldı kendimiz yaparız resti
çektiler useada görüşmeler sonu vazgeçtiler .
iyi alternatif lazım ciddi uygulma merk. olan.
-Neşeli Günler
tizen.org/...
Aynı destegi bada icin veremedi ama
Tizen Samsung'un kendi başına geliştirdiği bir işletim değil fakat Intel firması ile Samsung bu projede başı çeken iki firmadan birisi değil mi? Projeyi birçok marka destekliyor diye biliyorum.