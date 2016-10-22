Tom Cruise, unutulmaz rollerini 10 dakikada yeniden canlandırdı

Hollywood'un en büyük yıldızları arasında yer alan Tom Cruise, 35 yıllık oyunculuk kariyerinde birçok unutulmaz role imza attı. Johnny Depp, Will Smith ve Brad Pitt gibi yıldız oyuncuların gişede hüsranla karşılaştığı şu günlerde hala ismiyle filmlerini zirveye taşıyabilen belki de son isim olan Cruise, bu 35 yılda imza attığı unutulmaz rolleri, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir talk show'da yeniden canlandırdı.

Dün vizyona giren yeni filmi Jack Reacher: Never Go Back'in tanıtımı için çalışmalarını sürdüren Tom Cruise, geçtiğimiz günlerde James Corden'ın sunuculuğunu üstlendiği Late Late Show'a konuk oldu. Yıldız oyuncu, Late Late Show'un en popüler skeçlerinden biri olan Role Call'da Corden'a katıldı ve ikili birlikte Cruise'un unutulmaz rollerini 10 dakika gibi kısa bir sürede yeniden canlandırdılar.

2012 yılında vizyona giren Jack Reacher'ın devam filmi olan Jack Reacher: Never Go Back, İngiliz yazar Lee Child'ın popüler kitap serisinin kahramanı olan eski asker Jack Reacher'ın maceralarını anlatmaya devam ediyor. ABD'nin dört bir yanında davaları çözmek için Binbaşı Susan Turner ile birlikte çalışmakta olan Reacher, Binbaşı Turner'ın bir anda casusluk suçundan tutuklanması ile birlikte kendisini ölümcül bir komplonun içinde buluyor.

Başrollerinde Tom Cruise'e Cobie Smulders, Aldis Hodge, Patrick Heusinger, Holt McCallany ve Danika Yarosh'un eşlik ettiği filmin yönetmenliği Edward Zwick (Kanlı Elmas, Son Samuray) üstleniyor.