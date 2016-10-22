Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tom Cruise, unutulmaz rollerini 10 dakikada yeniden canlandırdı

Yıldız oyuncu Tom Cruise, 35 yıllık oyunculuk kariyerinde imza attığı unutulmaz rolleri, James Corden'ın sunuculuğunu üstlendiği Late Late Show'da yeniden canlandırdı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,9b
1
24
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Hollywood'un en büyük yıldızları arasında yer alan Tom Cruise, 35 yıllık oyunculuk kariyerinde birçok unutulmaz role imza attı. Johnny Depp, Will Smith ve Brad Pitt gibi yıldız oyuncuların gişede hüsranla karşılaştığı şu günlerde hala ismiyle filmlerini zirveye taşıyabilen belki de son isim olan Cruise, bu 35 yılda imza attığı unutulmaz rolleri, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir talk show'da yeniden canlandırdı.
Dün vizyona giren yeni filmi Jack Reacher: Never Go Back'in tanıtımı için çalışmalarını sürdüren Tom Cruise, geçtiğimiz günlerde James Corden'ın sunuculuğunu üstlendiği Late Late Show'a konuk oldu. Yıldız oyuncu, Late Late Show'un en popüler skeçlerinden biri olan Role Call'da Corden'a katıldı ve ikili birlikte Cruise'un unutulmaz rollerini 10 dakika gibi kısa bir sürede yeniden canlandırdılar.
2012 yılında vizyona giren Jack Reacher'ın devam filmi olan Jack Reacher: Never Go Back, İngiliz yazar Lee Child'ın popüler kitap serisinin kahramanı olan eski asker Jack Reacher'ın maceralarını anlatmaya devam ediyor. ABD'nin dört bir yanında davaları çözmek için Binbaşı Susan Turner ile birlikte çalışmakta olan Reacher, Binbaşı Turner'ın bir anda casusluk suçundan tutuklanması ile birlikte kendisini ölümcül bir komplonun içinde buluyor.
Başrollerinde Tom Cruise'e Cobie Smulders, Aldis Hodge, Patrick Heusinger, Holt McCallany ve Danika Yarosh'un eşlik ettiği filmin yönetmenliği Edward Zwick (Kanlı Elmas, Son Samuray) üstleniyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alpalp84 3 yıl en beğenilen
Adam yakışıklılığı sayesinde değil oynadığı filmlerle efsane olmuş. Adam kalitesiz hiçbir filmde oynamıyor. Her filmi kaliteli.
1 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Akone 3 yıl
Son Samuray, Oblivion filmi efsanedir.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eminsayin 3 yıl
Bilim kurgu ve aksiyon tarzı filmlerini kaçırmam
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ÇatlakMerlin 11 ay
Güzel olmuş. Zaten oyunculuğu ile ön planda olan yetenekli bir aktör olduğu için kendisi modası hiç geçmeyen kişilerden. Kaliteli işlere imza atanlar ağırlıklarını korurlar işte böyle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elllfbill 3 yıl
Vanilla sky


Nerdeyse tüm filmlerini izledim bayıla bayıla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 3 yıl
Les Grossman karakteriyle süperdi.o ne karizmadır kardeşim yaaa



[DHTUBE=https://vimeo.com/12404559]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 3 yıl
Uğraşılmış güzel olmuş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 3 yıl
Valkyrie i bekledim çıkmadı
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Andy Selva 3 yıl
Vanilla Sky idare eder ama Eyes Wide Shut'ı beğenmemiştim ben mesela
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FreeRun 3 yıl
Edge of Tomorrow , Oblivion , Minority Report , War of the Worlds efsane filmleridir bilim kurgu aksiyon herşey yakışıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DraGonS 3 yıl
mynettenbozmadonanimhaber.com
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Akone 3 yıl
Son Samuray, Oblivion filmi efsanedir.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eminsayin 3 yıl
Bilim kurgu ve aksiyon tarzı filmlerini kaçırmam
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 3 yıl
İyi yapmışlar
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spider_hip 3 yıl
10 numara olmuş :) Helal
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
obili 3 yıl
Risky Business neredeeeee ? diyecektim ki , en sona atmışlar
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6910 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sinema, tom cruise ve
8 etiket daha jack reacher jack reacher: never go back james corden Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Mac bilgisayarları uzun vadede daha ucuz 3 yıl Bu kamyonet oyuncular için: Çılgın oyun deneyimi! 3 yıl Android kullanıcıları dikkat: Fidye virüsü tüm dünyayı tehdit ediyor 3 yıl Doctor Strange ile ilgili ilk tepkiler gelmeye başladı 3 yıl Hyundai Assan yenilenen i10'un üretimine başladı 3 yıl Medya dünyasında tarihi an: Time Warner satılıyor 3 yıl Samsung'da yeniden yapılanma: 200 yönetici işinden olabilir 3 yıl Siber saldırılar neden bu kadar etkili oldu? 3 yıl AMD'den ve Nvidia'dan yeni sürücüler[GÜNCELLENDİ] 3 yıl Yeni MacBook Pro modelinin OLED paneli Magic Toolbar adını alabilir 3 yıl Weebly ve FourSquare veri tabanı hacklendi on milyonlarca veri sızdırıldı 3 yıl Toshiba OCZ RD 400 512GB NVMe SSD incelemesi "Küçük ve Hızlı" 3 yıl Avrupa başaramadı: Schiaparelli uzay aracı harap oldu 3 yıl Barack Obama’dan Galaxy Note 7′ye gönderme 3 yıl Dizel skandalı Audi'nin teknoloji projelerini de etkiledi 3 yıl AMD üçüncü çeyrekte beklentileri aştı 3 yıl Samsung kullanıcılarını kızdıracak patlamış Galaxy Note 7 görünümlü iPhone 7 kılıfı 3 yıl George R.R. Martin'den Game of Thrones ve Westworld'ü bir araya getirecek teklif 3 yıl PowerColor, harici ekran kartı kutusunu piyasaya sürüyor 3 yıl AMD Radeon RX 470D artık resmi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tom Cruise, unutulmaz rollerini 10 dakikada yeniden canlandırdı Sonraki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii için yeni bir dönem başlıyor 3 yıl DDoS saldırıları interneti kilitledi: Bağlantılarda büyük oranda yavaşlama var 3 yıl iPhone 7’deki Intel modem performans konusunda geride kalıyor 3 yıl 2si1 "Sıpidır" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl iPhone 7 satışları rekora gidiyor 3 yıl Yeni bir Radeon RX 470 ekran kartına hazır olun 3 yıl ASELSAN’dan gemileri torpidolardan koruyacak teknoloji: TORK 3 yıl General Mobile ile Android 7.0 Nougat gününe davetlisiniz 3 yıl Türkiye’nin en büyük kuluçka merkezi Yıldız Teknopark’ta açıldı 3 yıl Spotify, Samsung Smart TV’lerde ücretsiz müzik keyfi sunuyor 3 yıl Samsung Galaxy C9 Pro: Samsung’un ilk 6GB RAM’li telefonu ile tanışın 3 yıl Lamborghini ve MIT yeni hafif materyallerin üretimi için birlikte çalışıyor 3 yıl HP Z1 iş istasyonu güncellendi 3 yıl TP-Link’in şarj sorununu bitiren yeni powerbank’i Türkiye’de 3 yıl Performans canavarı yeni "Razer Blade Pro" oyuncu notebook'u duyuruldu 3 yıl Microsoft hisseleri tarihi rekor kırdı 3 yıl İstanbul’a havaray geliyor: İşte hizmete gireceği tarih ve güzergah 3 yıl Netgear, dünyanın en hızlı yönlendiricisini duyurdu 3 yıl iOS kodlarında gizli klavye bulundu 3 yıl Samsung ve Qualcomm arasında soğuk rüzgarlar esiyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim