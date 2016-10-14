Rogue One: A Star Wars Story'nin yeni fragmanı yayınlandı

Geçtiğimiz yıl vizyona giren Bölüm VII: Güç Uyanıyor ile başlayan yeni Star Wars üçlemesi, önümüzdeki yıl vizyona girecek Bölüm VIII ile devam edecek, ancak bu yıl da Star Wars açısından boş etmeyecek. Yeni Star Wars üçlemesine eşlik edecek antoloji filmlerinin ilki olan Rogue One: A Star Wars Story bu yılın sonunda sinemaseverler ile buluşacak.

Star Wars evreninde geçen, ana üçlemeden bağımsız hikayeler anlatacak antoloji filmlerinin ilk olan Rogue One; ilk üçlemede karşımıza çıkan Ölüm Yıldızı'nın planlarını çalmak için görevlendirilen direniş ekibinin maceralarını anlatacak. Filmin hikayesi, ikinci üçlemenin son filmi olan Sith'in İntikamı ile orijinal üçlemenin ilk filmi arasında geçen sürede geçiyor.

Disney tarafından yayınlanan yeni fragman, filmin ana karakteri olan Jyn Erso'nun Ölüm Yıldızı ile bağının ilk başta açıklanandan daha derine uzandığını gösteriyor. Ayrıca yeni fragmanda Darth Vader'ı bir kez daha görme şansı yakalıyoruz.

Monsters ve Godzilla gibi başarılı filmler ile adını duyuran Gareth Edwards'ın yönettiği Rogue One: A Star Wars Story'nin başrollerinde Felicity Jones, Diego Luna, Riz Ahmed, Forest Whitaker, Donnie Yen, Ben Mendelsohn ve Mads Mikkelsen yer alıyor. Film, 16 Aralık 2016'da vizyona girecek.

http://deadline.com/2016/10/the-latest-trailer-for-rogue-one-a-star-wars-story-1201835597/