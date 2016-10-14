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Rogue One: A Star Wars Story'nin yeni fragmanı yayınlandı

Bu yıl sonunda sinemaseverler ile buluşacak olan Rogue One: A Star Wars Story'den bir fragman daha yayınlandı. Yeni fragman filmin ana kahramanı hakkında önemli detayları paylaşıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,3b
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19
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıl vizyona giren Bölüm VII: Güç Uyanıyor ile başlayan yeni Star Wars üçlemesi, önümüzdeki yıl vizyona girecek Bölüm VIII ile devam edecek, ancak bu yıl da Star Wars açısından boş etmeyecek. Yeni Star Wars üçlemesine eşlik edecek antoloji filmlerinin ilki olan Rogue One: A Star Wars Story bu yılın sonunda sinemaseverler ile buluşacak.
Star Wars evreninde geçen, ana üçlemeden bağımsız hikayeler anlatacak antoloji filmlerinin ilk olan Rogue One; ilk üçlemede karşımıza çıkan Ölüm Yıldızı'nın planlarını çalmak için görevlendirilen direniş ekibinin maceralarını anlatacak. Filmin hikayesi, ikinci üçlemenin son filmi olan Sith'in İntikamı ile orijinal üçlemenin ilk filmi arasında geçen sürede geçiyor.
Disney tarafından yayınlanan yeni fragman, filmin ana karakteri olan Jyn Erso'nun Ölüm Yıldızı ile bağının ilk başta açıklanandan daha derine uzandığını gösteriyor. Ayrıca yeni fragmanda Darth Vader'ı bir kez daha görme şansı yakalıyoruz.
Monsters ve Godzilla gibi başarılı filmler ile adını duyuran Gareth Edwards'ın yönettiği Rogue One: A Star Wars Story'nin başrollerinde Felicity Jones, Diego Luna, Riz Ahmed, Forest Whitaker, Donnie Yen, Ben Mendelsohn ve Mads Mikkelsen yer alıyor. Film, 16 Aralık 2016'da vizyona girecek.

http://deadline.com/2016/10/the-latest-trailer-for-rogue-one-a-star-wars-story-1201835597/ Yorum Yaz
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StormLight 3 yıl
Sanırım jedi olmadığı ilk star wars filmi oluyor.
Güç uyanıyor filminin devamını beklerken yeni seri oluşmasını açıkçası kabul edemiyorum
Film vizyonda izlemem gidecek arkadaşlara mani olmak istemem ama gişe istenilen rekora ulasmazsa belki 3. Film de toparlayabilirler
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mgsfanboy 3 yıl
Fragmanı beğenmedim. Vader'ı saklamalarını yada ufaktan göstermelerini beklerdim. Zaten görüneceği 5 sahne varsa 3'ünü görmüş olduk. Bakalım film nasıl olacak, beklentim çok yok. Reshoot mevzusu falan da vardı.
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brshr 3 yıl
Koskoca bilim kurgu filmi nasıl Dram filmine dönüştü anlamak zor. Fragmana, müziklere bak hele!
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pUnduli 3 yıl
Yenisi çekilene kadar en kötü Star Wars filmi Force Awakens idi, bakalım skoru geliştirebilmişler mi?
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` quaD. 3 yıl
Star wars ortamini yine izleriz bu yeter. vaderda var zaten
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İl teber 3 yıl
İmparator'u görecek miyiz ?
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JavaSpecialist 3 yıl
darth vader ın bir sesini duysaydık bali
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Erwin 3 yıl
En iyi Star Wars filmi olacak bu film.
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WB 3 yıl
Film guzel olacaga benziyor, fragmana bakarak tahmin yurutmek gerekirse puani 7,5 ve uzerinde olacak..
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Barni Moloztaş 3 yıl
Vader'i görsek biraz
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mavizaman 3 yıl
bir siyahi elemanı tanıdım gerisini bilemedim star wars tadı vermeyebilir.
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kesbi 3 yıl mavizaman
mavizaman

bir siyahi elemanı tanıdım gerisini bilemedim star wars tadı vermeyebilir.

Ip man deki adam da var yahu
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Kroxos 3 yıl mavizaman
mavizaman

bir siyahi elemanı tanıdım gerisini bilemedim star wars tadı vermeyebilir.

Sen tanımadın ya o film film değildir zaten disney iyice bok ediyo herşeyi inşallah bu iyi olur ama dart vader varsa bende varım :)
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halfone 3 yıl mavizaman
mavizaman

bir siyahi elemanı tanıdım gerisini bilemedim star wars tadı vermeyebilir.

yaş kaç merak ettim :)
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MALTHAEL 3 yıl
Çok iyi :)
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