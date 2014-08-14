Tom Hanks'den iPad için klavye uygulaması





Ünlü Hollywood yıldızı Tom Hanks, Hincent Inc ile işbirliği yaparak iPad için bir klavye uygulaması geliştirdi.





Hanx Writer adlı uygulama diğer uygulamalar gibi kendi içerisinde notlar yazmanızı ve paylaşmanızı sağlıyor. Bir klasik daktilo tasarımında olan uygulama tuşlara bastığınızda da daktilo sesleri çıkarıyor. Her satır sonunda rulonun kayış sesi de unutulmamış. Uygulama Bluetooth üzerinden klavye aksesuarlarına da destek sunuyor.





Tom Hanks yaklaşık 200 klasik daktiloya sahip koleksiyonu ile biliniyor. iPad için böyle bir uygulama geliştirme fikrine sahip olması da son derece normal. Uygulama ücretsiz iken ekstra fontlar ve sesler için 3$'lık paketler satın almanız gerekiyor.







