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Tom Hanks'den iPad için klavye uygulaması

4 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Tom Hanks'den iPad için klavye uygulaması

Ünlü Hollywood yıldızı Tom Hanks, Hincent Inc ile işbirliği yaparak iPad için bir klavye uygulaması geliştirdi. 

Hanx Writer adlı uygulama diğer uygulamalar gibi kendi içerisinde notlar yazmanızı ve paylaşmanızı sağlıyor. Bir klasik daktilo tasarımında olan uygulama tuşlara bastığınızda da daktilo sesleri çıkarıyor. Her satır sonunda rulonun kayış sesi de unutulmamış. Uygulama Bluetooth üzerinden klavye aksesuarlarına da destek sunuyor. 

Tom Hanks yaklaşık 200 klasik daktiloya sahip koleksiyonu ile biliniyor. iPad için böyle bir uygulama geliştirme fikrine sahip olması da son derece normal. Uygulama ücretsiz iken ekstra fontlar ve sesler için 3$'lık paketler satın almanız gerekiyor. 



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Mr xXx 4 yıl
İpad alasım geldi valla
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ilhan_28 4 yıl
zamanında Teğmen Dan Taylor onun adına apple hissesi almıştı aslında tom hanks apple ın gizli ortaklarından

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ganja77 4 yıl
yaz forrest yaz
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doctor_bey 4 yıl
Adam kalitesini konuşturmuş be,çok güzel olmuş uygulama
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Virtual Reality 4 yıl
"iPad için böyle bir uygulama geliştirme fikrine sahip olması da son derece normal"
Ekrem arkadaşım, yukarıda ki cümlene istinaden yazıyorum. Yanlış anlama lütfen
Normal ne demek ya, her daktilo koleksiyonu olanın aklına bu fikir geliyor mu? Gelse de hayata geçirebiliyor mu?
Ülkemizde ve dünya da çok daha fazla daktilo koleksiyonu olan insanlar var. Onların neden aklına gelmedi acaba, sizce bu normal bir şey mi? Normal diyerek bu fikri, bu fikrin sahibini,yapım aşamasında ki bunca emeği basite indirgiyorsunuz ve Tom Hanks'i yok sayıyorsunuz.
Adam, zekasını ve imkanlarını konuşturmuş, kıskanmamak gerek
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turuncum 4 yıl
Türkçe de olsaymış..

Ayarlarda modern delete'i kapatıp deneyin. Daktilo budur.
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Master_Evil 4 yıl
güzel olmuş, kimin aklına geldiyse bravo
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SteveMeade 4 yıl
Daktilo teması hoş olmuş, swiftkey de yok mu böyle bişeyler
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jeuMaster 4 yıl
Vay be ilginç bir koleksiyon.
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TheMarjinaLs 4 yıl
Hayranı oldugum tek sanatçı .
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Slifer45 4 yıl
klavya mı ?
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Guest-A3D65071E 4 yıl
Ekrem sende bu haberi klavya ile yazdın dimi :)
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