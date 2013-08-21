TomTom ve BlackBerry iş birliğine gitti: Anlık trafik bilgisi BB10'da

Araç içi konum ve navigasyon ürünleriyle alanının öncü firması olan TomTom ile akıllı telefon dünyasının köklü isimlerinden Blackberry, BB10 kullanıcılarına daha gelişmiş navigasyon deneyimi sunmak için iş birliğine gitti.

İş birliği çerçevesinden bundan böyle BB10 kullanıcıları, sistemdeki yerleşik haritalar uygulamasında TomTom tarafından sağlanan anında trafik bilgileriyle, çok daha kısa sürede, trafik stresi çekmeden yolculuk yapabilecekler. TomTom, ayrıca, servisten topladığı trafik verileriyle, dünya çapındaki trafik kapsamını ve kalitesini geliştirmek için çalışmalar yürütecek.

Blackberry’nin elle yazılım ürün yönetiminden sorumlu başkan yardımcısı Adrian Gould, anında trafik bilgisinin BB10’un haritalar uygulamasına entegre edilmesinin çok önemli bir özellik olduğuna dikkat çekerken, TomTom gibi önemli bir isimle ilişkilerini geliştirmekten dolayı da memnuniyetlerini dile getirdi.

TomTom Türkiye Genel Müdürü Enis Yücesan ise işbirliği çerçevesinde yaptığı açıklamada dünya çapındaki abonelerine gelişmiş konum tabanlı hizmetleriyle Blackberry’ye destek sunmaktan dolayı gurur duyduklarını söyledi.