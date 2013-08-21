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TomTom ve BlackBerry iş birliğine gitti: Anlık trafik bilgisi BB10'da

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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TomTom ve BlackBerry iş birliğine gitti: Anlık trafik bilgisi BB10'da

Araç içi konum ve navigasyon ürünleriyle alanının öncü firması olan TomTom ile akıllı telefon dünyasının köklü isimlerinden Blackberry, BB10 kullanıcılarına daha gelişmiş navigasyon deneyimi sunmak için iş birliğine gitti.

İş birliği çerçevesinden bundan böyle BB10 kullanıcıları, sistemdeki yerleşik haritalar uygulamasında TomTom tarafından sağlanan anında trafik bilgileriyle, çok daha kısa sürede, trafik stresi çekmeden yolculuk yapabilecekler. TomTom, ayrıca, servisten topladığı trafik verileriyle, dünya çapındaki trafik kapsamını ve kalitesini geliştirmek için çalışmalar yürütecek.

Blackberry’nin elle yazılım ürün yönetiminden sorumlu başkan yardımcısı Adrian Gould, anında trafik bilgisinin BB10’un haritalar uygulamasına entegre edilmesinin çok önemli bir özellik olduğuna dikkat çekerken, TomTom gibi önemli bir isimle ilişkilerini geliştirmekten dolayı da memnuniyetlerini dile getirdi.

TomTom Türkiye Genel Müdürü Enis Yücesan ise işbirliği çerçevesinde yaptığı açıklamada dünya çapındaki abonelerine gelişmiş konum tabanlı hizmetleriyle Blackberry’ye destek sunmaktan dolayı gurur duyduklarını söyledi.


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okan_cehapelioglu 6 yıl
blackberry pahalı olsada hic değil telefonları belli bi kalitede ve sağlam
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Çok Önemli Birisi 6 yıl
birara blackberry nin yeni ürün resmi diye bir şey dolanıyordu,empathy diyorlardı galiba,halk efsanesi miydi o
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cübbeli gandalf 6 yıl
artık bb yi tomtom bile kurtaramaz artık bence
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riprap 6 yıl
Eski seriler için haklısınız ancak BB 10 işletim sistemi çok farklı gayet stabil donma takılma yok.Uygulama eksiği kapatılırsa BB 10 çok iş yapar. Z10 kullanıyorum ilk defa blackberry aldım önceden anroid kullanıyodum androide göre çok stabil ve başarılı bir telefon
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Sirchade 6 yıl
yandex.maps'de gaziantep yok ya var mı böyle bir saçmalık
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kymelria 6 yıl
isterse kuş kondursun blackberry den bir cacık olmaz.
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DD252Admin 6 yıl
Blackberry önemli bir eksiğini kapatmış


Sonuçta Harita Firması, her cihaza data veya yazılım verir. Veriyor da...

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interwap 6 yıl
TomTom yeni yeni Türkiye sokaklarını karış karış gezerek panoramik fotoğrafları hazırlamaya başladı. Yandex yeni şehirler ekliyor. Google uyusun.
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DaOzy 6 yıl
Apple'da Tomtom ile işbirliğine gitmişti.Ondan sonra gördük Apple Maps'i...
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gps.navigation 6 yıl
DaOzy

Apple'da Tomtom ile işbirliğine gitmişti.Ondan sonra gördük Apple Maps'i...

Stratejik hata olmuş
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