Tomb Raider filmi yönetmenini buldu

2013 yılında yayınlanan yeni oyunuyla yeniden hayat bulan Tomb Raider serisi, bir yandan oyun dünyasındaki yolculuğuna devam ederken. bir yandan da yeniden beyaz perdeye taşınmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen Rise of the Tomb Raider'ın geçtiğimiz hafta oyunseverlerle buluşmasının ardından, bugün de yeni Tomb Raider filmini kimin yöneteceği açıklandı.

Beş yılı aşkın süredir hazırlık aşamasında olan yeni Tomb Raider filmini, Norveçli yönetmen Roar Uthaug yönetecek. Daha önce "Şeytanın Oteli" ve "Kaçış" gibi korku/gerilim filmlerini yöneten Uthaug, bu yıl vizyona giren yeni filmi The Wave ile adını duyurmayı başardı. Tsunamiden kaçmaya çalışan bir grup insanın hikayesini anlatan film, bu yıl Oscar yarışında Norveç'i temsil edecek.

Roar Uthaug ile anlaşılmadan önce, filmi yönetmesi için adı geçen yönetmenler arasında Joseph Kosinski (Oblivion), Kathryn Bigelow (Ölümcül Tuzak), Mimi Leder (Derin Darbe) ve Catherine Hardwicke (Alacakaranlık) gibi ünlü isimler yer alıyordu.

Tomb Raider filminin senaryosunu kaleme alması için ise Transformers 5'in de yazar kadrosunda yer alacak genç senarist Geneva Robertson-Dworet ile anlaşıldı. Dworet, daha önce Evan Daugherty (Pamuk Prenses ve Avcı, Ninja Kaplumbağalar) tarafından kaleme alınan senaryoyu yeniden yazacak.

Yeni bir film serisini başlatması umulan Tomb Raider filmi hakkında bilinenler şimdilik oldukça kısıtlı. Filmin konusu hakkında şu ana kadar açıklanan tek detay, 2013 yılında yayınlanan oyun gibi yeni filmin de Lara Croft'un ilk macerasını anlatacağı.

http://deadline.com/2015/11/director-behind-norways-oscar-submission-wave-to-helm-tomb-raider-reboot-1201627252/