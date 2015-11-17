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Tomb Raider filmi yönetmenini buldu

Oyun dünyasının en sevilen karakterlerinden biri olan Lara Croft, beyaz perdeye geri dönüyor. Yapım aşamasındaki yeni Tomb Raider filmini kimin yöneteceği açıklandı.
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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Tomb Raider filmi yönetmenini buldu
 2013 yılında yayınlanan yeni oyunuyla yeniden hayat bulan Tomb Raider serisi, bir yandan oyun dünyasındaki yolculuğuna devam ederken. bir yandan da yeniden beyaz perdeye taşınmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen Rise of the Tomb Raider'ın geçtiğimiz hafta oyunseverlerle buluşmasının ardından, bugün de yeni Tomb Raider filmini kimin yöneteceği açıklandı.
Beş yılı aşkın süredir hazırlık aşamasında olan yeni Tomb Raider filmini, Norveçli yönetmen Roar Uthaug yönetecek. Daha önce "Şeytanın Oteli" ve "Kaçış" gibi korku/gerilim filmlerini yöneten Uthaug, bu yıl vizyona giren yeni filmi The Wave ile adını duyurmayı başardı. Tsunamiden kaçmaya çalışan bir grup insanın hikayesini anlatan film, bu yıl Oscar yarışında Norveç'i temsil edecek.
 
Tomb Raider filmi yönetmenini buldu
Roar Uthaug ile anlaşılmadan önce, filmi yönetmesi için adı geçen yönetmenler arasında Joseph Kosinski (Oblivion), Kathryn Bigelow (Ölümcül Tuzak), Mimi Leder (Derin Darbe) ve Catherine Hardwicke (Alacakaranlık) gibi ünlü isimler yer alıyordu.
Tomb Raider filminin senaryosunu kaleme alması için ise Transformers 5'in de yazar kadrosunda yer alacak genç senarist Geneva Robertson-Dworet ile anlaşıldı. Dworet, daha önce Evan Daugherty (Pamuk Prenses ve Avcı, Ninja Kaplumbağalar) tarafından kaleme alınan senaryoyu yeniden yazacak.
Yeni bir film serisini başlatması umulan Tomb Raider filmi hakkında bilinenler şimdilik oldukça kısıtlı. Filmin konusu hakkında şu ana kadar açıklanan tek detay, 2013 yılında yayınlanan oyun gibi yeni filmin de Lara Croft'un ilk macerasını anlatacağı.

http://deadline.com/2015/11/director-behind-norways-oscar-submission-wave-to-helm-tomb-raider-reboot-1201627252/ Yorum Yaz
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alito 3 yıl en beğenilen
İlk film Lara Croft'un acemi zamanlarını anlatacak deniyor, siz Angelina Jolie diyorsunuz. Kadın yaşlandı artık, Lara'nın gençliğini oynaması imkansız. Umarım genç Lara Croft için uygun biri bulunur.
İlk film Lara Croft'un acemi zamanlarını anlatacak deniyor, siz Angelina Jolie diyorsunuz. Kadın yaşlandı artık, Lara'nın gençliğini oynaması imkansız. Umarım ...
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Mihrali Bey 3 yıl
Yvonne Strahovski, Lara olsun. Yanına da ver Adam Baldwin'i. Alamadıkları oskar kadar dişimi kırcam.
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Adventure. 3 yıl
Lara Croft karakterinin ilk zamanlarını anlatacak bir hikayede Angelina Jolie oynamalı demek çok anlamsız. Lara Croft yeni oyunlarıyla beraber artık çok daha farklı bir karakter haline gelmiş durumda ve Angelina Jolie bu karakter için en son tercih bile olamaz.
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EnemyDestroyeD 3 yıl
angel bacı yaşlı ya
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metekmete 3 yıl
senaryo efsane beklentim çok büyük .film in çok iyi olması yetmeyecek beklentiler ne kadar büyük olursa yapılan işin de o kadar çok iyi olması lazım.
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uzays1z 3 yıl
Aramaya gerek yok alın size lara croft :)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Rachsuchtig 3 yıl
Angelina bence hiç yakışmıyor o role (ciddiyim ama bir sürü eksi alacağım) daha genç biri olmalı
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ozkan_tpc 3 yıl
Ben ilk filmlerde de Angelina Jolie yi çok beğendiğim halde bu role yakıştırmamıştım zaten. Çünkü yüz hatlarıyla çok olgun duruyor. Oysa Lara daha bebeksi hatlara sahip. Açıkçası daha başarılı yönetmenlerin elinde serinin Batman gibi bir efsaneye dönüşmesini temenni ederdim. Bakalım nasıl oacak.
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esmerbuyucu 3 yıl ozkan_tpc
Jill de Jong'u görmedin herhalde sen
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casperfriendly 3 yıl
Angelina Jolie olmalı mutlak surette.
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Infinitum Nihil 3 yıl
Lara Craft bu filmde 20'li yaşlarında olacağı için Angelina Jolie'nin dönmesi söz konusu değil. Rol için bugüne kadar adı geçen isimlerin başında: Olivia Wilde, Gemma Arterton, Megan Fox, Jessica Biel, Anne Hathaway ve Elizabeth Olsen geliyor.
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TearsForFears 3 yıl
2008'deki lara beğendiğim bir bayan



2013'teki larayı canlandıran kızı pek beğenmedim





Yeni oyunda da aynı yüzü kullanıyorlar galiba.

Filmde Anne Hathaway oynayabilir baya popüler ben pek lara croft rolüne yakıştıramadım jessica alba gibi yüz hatları olan daha genç biri oynayabilir.
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alito 3 yıl en beğenilen
İlk film Lara Croft'un acemi zamanlarını anlatacak deniyor, siz Angelina Jolie diyorsunuz. Kadın yaşlandı artık, Lara'nın gençliğini oynaması imkansız. Umarım genç Lara Croft için uygun biri bulunur.
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Patren 3 yıl
ilk filmleri biraz çocukça dı ama yine Angelina Jolie oynamasını isterim
ilk filmlerden daha iyi olur bu sefer imdb.com/... imdb.com/...
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esmerbuyucu 3 yıl
Angeline Jolie yoksa çöpppppp
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Kartal Göz 3 yıl esmerbuyucu
esmerbuyucu
Angeline Jolie yoksa çöpppppp

İlk 2 filmde Angelina vardı yine çöptü.
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