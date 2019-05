Star Wars: Episode IX'u yazıp yönetecek isim belli oldu

2015 yılında gösterime giren The Force Awakens ile başlayan yeni Star Wars üçlemesi, bu yıl vizyona girecek The Last Jedi ile devam edecek. Yönetmenliğini Rian Johnson'ın üstlendiği The Last Jedi için meraklı bekleyiş sürerken, üçlemenin son filmi olacak Star Wars: Episode IX için de hazırlıklara başlandı.

Üçlemenin son filmini Jurassic World ile adını duyuran Colin Trevorrow'un yönetmesi planlanıyordu ancak geçtiğimiz hafta sürpriz bir gelişme yaşandı ve Lucasfilm yönetmen ile yollarını ayırdığını duyurdu. Lucasfilm başkanı Kathleen Kennedy ile anlaşamadığı için kovulan Trevorrow'un yerini alacak bir yönetmen için arayışta olan Lucasfilm, aradığı ismi kısa süre içinde buldu.

Star Wars: Episode IX'u The Force Awakens'ın da yönetmeni olan J.J. Abrams yazıp yönetecek. Abrams böylece başlattığı yeni Star Wars üçlemesini tamamlama şansı yakalayacak. Abrams filmin senaryosunu Oscar ödüllü senarist Chris Terrio (Argo, Batman v Superman) ile birlikte kaleme alacak.

Filmin vizyon tarihi ertelendi

Trevorrow'un projeden ayrılmasından kısa bir süre sonra J.J. Abrams ile anlaşılmış olsa da kamera arkasında yaşanan bu değişiklik filmin ertelenmesini neden oldu. Daha önce 24 Mayıs 2019'da gösterime gireceği açıklanan Episode IX'un vizyon tarihi 20 Aralık 2019'a ertelendi.

