Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Star Wars: Episode IX'u yazıp yönetecek isim belli oldu

Colin Trevorrow'un ayrılmasının ardından yönetmensiz kalan Star Wars: Episode IX'u yazıp yönetecek isim belli oldu. Kamera arkasında bu değişiklik sonrası filmin vizyon tarihi de değişti.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
1,6b
1
2
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
2015 yılında gösterime giren The Force Awakens ile başlayan yeni Star Wars üçlemesi, bu yıl vizyona girecek The Last Jedi ile devam edecek. Yönetmenliğini Rian Johnson'ın üstlendiği The Last Jedi için meraklı bekleyiş sürerken, üçlemenin son filmi olacak Star Wars: Episode IX için de hazırlıklara başlandı.
Üçlemenin son filmini Jurassic World ile adını duyuran Colin Trevorrow'un yönetmesi planlanıyordu ancak geçtiğimiz hafta sürpriz bir gelişme yaşandı ve Lucasfilm yönetmen ile yollarını ayırdığını duyurdu. Lucasfilm başkanı Kathleen Kennedy ile anlaşamadığı için kovulan Trevorrow'un yerini alacak bir yönetmen için arayışta olan Lucasfilm, aradığı ismi kısa süre içinde buldu.
Star Wars: Episode IX'u The Force Awakens'ın da yönetmeni olan J.J. Abrams yazıp yönetecek. Abrams böylece başlattığı yeni Star Wars üçlemesini tamamlama şansı yakalayacak. Abrams filmin senaryosunu Oscar ödüllü senarist Chris Terrio (Argo, Batman v Superman) ile birlikte kaleme alacak.

Filmin vizyon tarihi ertelendi 

Trevorrow'un projeden ayrılmasından kısa bir süre sonra J.J. Abrams ile anlaşılmış olsa da kamera arkasında yaşanan bu değişiklik filmin ertelenmesini neden oldu. Daha önce 24 Mayıs 2019'da gösterime gireceği açıklanan Episode IX'un vizyon tarihi 20 Aralık 2019'a ertelendi.

http://deadline.com/2017/09/jj-abrams-star-wars-episode-9-director-colin-trevorrow-lucasfilm-disney-1202167681/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
strathmorea 2 yıl
Her yönetmenin rüyası olan bir seriyi getirdikleri hale bak. Sinemayı ticarethaneye tam anlamıyla dönüştürürsen vizyon sahibi yönetmen bulman böyle zorlaşır işte Disney.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 2 yıl
Çok iyi haber! :)
Bu sefer gelen gideni aratmadı, gelen sevindirdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Tesla'nın ölümlü kazasıyla ilgili soruşturma tamamlandı: Sürücü ve teknoloji kusurlu 2 yıl iPhone 7S ve iPhone 9’a ne oldu? 2 yıl iPhone X, Geekbench testinde Macbook Pro'dan daha yüksek skorlar aldı 2 yıl Samsung’dan 600km menzil sunan elektrikli araç bataryası 2 yıl Apple iPhone X'in ilk reklam filmi yayınlandı 2 yıl Audi'nin otonom elektrikli otomobil konsepti "Aicon" büyüledi 2 yıl Star Wars Battlefront'un Season Pass'i kısa bir süre için ücretsiz 2 yıl Face ID’nin çalışmamasının sebebi belli oldu 2 yıl Mercedes hidrojen yakıtlı yeni prizli hibrit bir GLC versiyonu duyurdu 2 yıl Rolls-Royce otonom devriye gemisini duyurdu 2 yıl Çin ilk ticari kuantum ağını tamamladı 2 yıl Apple'ın iTunes güncellemesi, masaüstü iOS uygulama mağazasını kaldırıyor 2 yıl ASRock akıllı cihazlar için yönlendirici geliştirdi 2 yıl Facebook anlık video özelliğini test ediyor 2 yıl AMD'nin ekran kartlarından sorumlu başkan yardımcısı uzun süreli tatile çıkıyor 2 yıl Facebook'un ''Bağış Yap'' butonu Avrupa'ya geliyor 2 yıl Apple'dan iPhone X ve iPhone 8 için özel kılıflar 2 yıl Toshiba bellek bölümü için kararını verdi 2 yıl iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus batarya kullanım süreleri 2 yıl Sonunda iPhone'lara hızlı şarj özelliği geldi 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Star Wars: Episode IX'u yazıp yönetecek isim belli oldu Sonraki iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın kamera çekim örnekleri 2 yıl Apple TV 4K resmen tanıtıldı 2 yıl Yeni iPhone'ların tanıtılmasıyla birlikte iPhone fiyatlarında indirime gidildi 2 yıl macOS High Sierra, 25 Eylül'de yayınlanacak 2 yıl iPhone 8 Plus vs iPhone 7 Plus karşılaştırması 2 yıl iPhone, Apple Watch ve AirPods'a kablosuz şarj desteği geldi 2 yıl iOS 11'in çıkış tarihi açıklandı 2 yıl iPhone X: Bir devrimin adı 2 yıl iPhone 8 ve 8 Plus tanıtıldı! 2 yıl Fifa 18 Demo çıktı 2 yıl LTE desteğine sahip Apple Watch Series 3 tanıtıldı 2 yıl Nintendo Switch dünya genelinde 5 milyon satış rakamına ulaştı 2 yıl Bakan açıkladı: Kırmızı ışık cezaları ağırlaştırılacak 2 yıl Intel WiGig projesinin odağını değiştiriyor 2 yıl Tesla'nın ilk ölümlü kazasında otopilot suçlanabilir 2 yıl Maymun selfiesi davası sonuçlandı 2 yıl Samsung yeni mali çeyrek rekoruna koşuyor 2 yıl Qualcomm'dan Apple'a gönderme: Birçok ilk Android telefonlarla geldi 2 yıl S-400 füze alımı için kapora verildi, sevkiyat kontratı imzalandı 2 yıl Okul dönemi boyunca ihtiyacınız olabilecek 15 ürün Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim