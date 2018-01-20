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Tomb Raider filminin yeni fragmanı yayınlandı

Warner Bros, çok yakında sinemaseverler ile buluşacak yeni Tomb Raider filminden yeni bir fragman yayınladı. Filmde Lara Croft'u genç oyuncu Alicia Vikander canlandırıyor.
1 yıl
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Oyun dünyasının en sevilen serileri arasında yer alan Tomb Raider bir kez daha beyaz perdeye geliyor. Daha önce başrolünü Angelina Jolie'nin üstlendiği iki film ile sinemaseverlerin karşısına çıkan Tomb Raider, bu kez yeni bir yıldızla ve yenilenmiş bir hikaye ile dönüyor. Mart ayında vizyona girecek olan yeni Tomb Raider filmi için tanıtım çalışmalarına hız veren Warner Bros, filmden bir fragman daha yayınladı.
Lara Croft'u genç oyuncu Alicia Vikander'ın canlandırdığı yeni Tomb Raider filmi; 2013 yılında yayınlanan Tomb Raider ile başlayan ve Rise of the Tomb Raider ile devam eden yeni oyun serisi ile benzerlikler taşıyor.
Babasının 5 yıl önce esrarengiz bir şekilde kaybolmasının ardından kendisine miras kalan dev şirketin başına geçmeyi reddeden ve Londra'da bisikletli kurye olarak çalışan Croft, yıllar sonra babasını bulmak için tehlikeli bir maceraya atılıyor. 
The Wave ile adını duyuran Norveçli yönetmen Roar Uthaug'un yönetmenliğini üstlendiği Tomb Raider'ın başrollerinde Alicia Vikander'a Dominic West, Walton Goggins, Daniel Wu ve Hannah John-Kamen eşlik ediyor. Film, 16 Mart 2018'de gösterime girecek.


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tahir40 1 yıl en beğenilen
Böyle kuru kemik Lara Croft mu olur?

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Bence bu arkadaş bu rol için doğmuş, rolün altından kalkmakla kalmaz, çok iyi göğüsler...
Böyle kuru kemik Lara Croft mu olur?Bence bu arkadaş bu rol için doğmuş, rolün altından kalkmakla ka...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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mu5tafa 1 yıl
Şundan lara falan olmaz arkadaş. Tahta bu bildiğin. Güzel de değil ayrıca..
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veteriner69 1 yıl
Böyle bir şey lazımdı.
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Simplify 1 yıl
Hıımm hemen eleştirmem lazım !!
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Afyonteam 1 yıl
action ağırlıklı gibi görülüyor,
bunun yerine grafik ve güzel bi hikayesi olsa daha fena olurdu
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m-99 1 yıl
Oyuncu seçimi hatalı olayın memeler ile ilgisi yok. Böyle Lara Croft hiçbir oyunda yok. Ayrıca afişe baktıkça midem bulanıyor. Photoshop hatasının dibine vurmuşlar kızın boynu zürafa gibi uzun.
Nasıl böyle basit hatalarla işlere olur veriyorlar anlamak zor. Büyük ihtimal laf olsun torba dolsun biraz Lara adı dönsün diye yapılan film. Zorlama ötesi.
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muRTah 1 yıl
Genşlerin hepsi "Lara dediğin mm'li olur yanunakoyiin" modunda. Niyeyse? ????
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Piêr Dé Sans 1 yıl muRTah
Oyunda başından sonuna hep dolgun memeli ve geniş kalçalı hatun mevcuttu. insanların kafasında ister istemez o imaj çizildi. Ayrıca öncesinde oynayan hatun Angelina olunca çıta yükseliyor. Bu hatun Tomb Raider dan ziyade Açlık oyunları serisine giderdi.
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Melladin 1 yıl
Ne memeymiş arkadaş kimse senaryo,oyunculuk,görsel şölenle ilgilenmemiş varsa yoksa memeler
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intel7mix 1 yıl
Lara croft esmer değil ki oyuncu neden esmer ki ?
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MPT-76 1 yıl
Fragmanı izledim ama Lara falan görmedim ben. Lara neredeydi beyler. Benim bildiğim Lara böyle 2 paket un çuvalı taşır göğsünde.
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veteriner69 1 yıl
Böyle bir şey lazımdı.
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KaleyDeskop 1 yıl
angelina dan bin kat iyi, adamlar resmen oyundaki larayı bulmuş. gerçek lara budur, angelina ne öyle hollanda ineği gibi duruyordu.
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keremec 1 yıl
Oyuncuyu niye beğenmiyorsunuz anlamıyorum. Oyundaki Lara biraz daha tombul bir kızdı açıkçası fakat filmdeki ise daha asi ve savaşçı duruyor. Bence böylesi daha iyi olmuş.
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