Tomb Raider filminin yeni fragmanı yayınlandı

Oyun dünyasının en sevilen serileri arasında yer alan Tomb Raider bir kez daha beyaz perdeye geliyor. Daha önce başrolünü Angelina Jolie'nin üstlendiği iki film ile sinemaseverlerin karşısına çıkan Tomb Raider, bu kez yeni bir yıldızla ve yenilenmiş bir hikaye ile dönüyor. Mart ayında vizyona girecek olan yeni Tomb Raider filmi için tanıtım çalışmalarına hız veren Warner Bros, filmden bir fragman daha yayınladı.

Lara Croft'u genç oyuncu Alicia Vikander'ın canlandırdığı yeni Tomb Raider filmi; 2013 yılında yayınlanan Tomb Raider ile başlayan ve Rise of the Tomb Raider ile devam eden yeni oyun serisi ile benzerlikler taşıyor.

Babasının 5 yıl önce esrarengiz bir şekilde kaybolmasının ardından kendisine miras kalan dev şirketin başına geçmeyi reddeden ve Londra'da bisikletli kurye olarak çalışan Croft, yıllar sonra babasını bulmak için tehlikeli bir maceraya atılıyor.

The Wave ile adını duyuran Norveçli yönetmen Roar Uthaug'un yönetmenliğini üstlendiği Tomb Raider'ın başrollerinde Alicia Vikander'a Dominic West, Walton Goggins, Daniel Wu ve Hannah John-Kamen eşlik ediyor. Film, 16 Mart 2018'de gösterime girecek.