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Topluluk fonlama platformları için yeni düzenleme gündemde

3 yıl
1,6b
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Topluluk fonlama platformları için yeni düzenleme gündemde

Teknoloji dünyasında gelişmelere yön veren platformlardan birisi hiç şüphesiz topluluk bağış sistemleri. Bir kişiden bir milyon liralık yatırım almak yerine bir milyon kişiden bir liralık yatırım alma şeklinde açıklayabileceğimiz sistemler ile pek çok ses getiren proje hayata geçti ve kendi sektörüne de yön verdi. 

Kickstarter, Indiegogo, GoFundMe gibi pek çok isim bu sisteme katıldı ve projelere milyarlarca dolar katkı sağladı. Analizlere göre dünya çapında 1250 bağış platformu mevcut ve bu platformlarda toplamda 16 milyar dolar fon toplandı. 

Ancak her zaman işler istendiği gibi gitmiyor. Bugüne kadar projelerin dörtte üçü söz verilen dağıtım zamanını geçirmiş. Bazıları ise bir yıldan fazla süre ertelenmiş. Hatta dolandırıcılığa konu olanlar bile var. 

Son olay ise ABD yetkililerini önlem almaya sevketmiş. Zira toplamda 120 bin dolar toplayan bir Kickstarter projesi 2013 Temmuz'unda bazı nedenlerden ötürü iptal edilmiş ve bağışlar da geri ödenmemiş. Ticaret Kurumu proje sahibinin bağışları geri vermesini istese de kişinin tüm paraları harcaması nedeniyle bu da mümkün olmamış. 

Yapılan araştırmalar neticesinde ise proje sahibinin toplanan bağışları başka bir firmasındaki başka bir ürün geliştirme sürecinde harcadığı ve aslında bağışçıları dolandırdığı tespit edilmiş. 

BU tür durumlarda Kickstarter aradan çekildiği ve bağışçı ile proje sahibini başbaşa bıraktığı için zararın tazmini tam olarak mümkün olmuyor. Sadece tamamlanan projelerden yüzde 4 pay alıyor. Ancak Güvenlik ve Değişim Komisyonu bağışçıları koruyacak bir düzenleme hazırladı. 

Yeni düzenlemede artık proje sahipleri elde ettikleri bağış miktarı yeterli olmazsa herhangi bir gecikme veya iptal karşısında firmasının hisselerini kullanıcılara önererek sermayesini artırma yoluna gidebilecek. Böylece bağışçılar ürün yanında firmanın belirli bir hissesine de sahip olabilecek. 

Düzenleme aslında 2012 yılında kabul edilen İş Kanunu kapsamında yer alıyordu. Ancak tam olarak hayata geçirilmesi zaman aldı. Topluluk bağış platformlarının bu düzenlemeden nasıl etkileneceği merak konusu.  

http://www.phonearena.com/news/Crowdfunding-for-gadgets-about-to-get-harder-FTC-settles-first-failed-campaign-case-SEC-looking-to-change-rules_id70418 Yorum Yaz
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