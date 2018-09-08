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Tor Browser'ın Android versiyonu yayınlandı

Tor Project tarafından geliştirilen internet tarayıcısı Tor Browser'ın Android versiyonu kullanıma sunuldu. Uygulamanın iOS versiyonu ise şimdilik planlamış değil. Uygulamanın detayları haberimizde.
8 ay
4,7b
3
9
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesine sahip olan ve Tor Project'in geliştirdiği internet tarayıcısı Tor Browser'ın Android versiyonu yayınlandı. Hâlâ alfa aşamasında olan tarayıcı şimdiye kadar sunulan en yüksek gizlilik koruması sağlamayı vaat ediyor.

iOS versiyonu şimdilik planda yok

Geliştirme ekibi, mobil sürümün kullanıcılara sağladığı gizliliğin masaüstü versiyonu ile aynı olduğunu, ancak tüm özelliklerden yararlanabilmek için biraz daha fazla ayarlamanın gerekli olduğunu belirtiyorlar. Bunlardan biri de Android için Tor Browser'ı Tor ağına bağlamak için gerekli olan proxy uygulaması Orbot. Ancak Tor Project, gelecekte Android tarayıcısını tam özellikli bir uygulama haline getirmeyi planladıklarını ve bu nedenle proxy istemcisinin varsayılan olarak tarayıcıya ekleneceğini açıkladı.
Tor Browser'ın Android versiyonunda web sitelerinde izlenmeyi engelleme, çok katmanlı şifreleme ve sayfalara dahil olan tam anonimleşme gibi özelliklerle birlikte geliyor. Eğer siz de Tor Browser'ı hemen Android cihazınıza yüklemek istiyorsanız buraya tıklayarak Google Play sayfasına gidebilirsiniz.

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Feyzuli 8 ay en beğenilen
iphone da tor kullanacak adam var mı yahu?
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The Ace of Spades 8 ay
Oo deep web keyfi .
Zamanında PC'ye az mı indirmiştim bu Tor/Onion'u
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Celonfix 8 ay
Hali hazırda zaten vardı Orfox adıyla. Sadece güncel değildi yeterince.
play.google.com/...
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ouzqan 8 ay
Gelsin yav birilerinin işine yarar belki
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Jon SNOW 37 8 ay
Bunu kullanmak sikintili mi
Vpn olarak.kullanamaz miyiz
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Celonfix 8 ay Jon SNOW 37
Sosyal medya,Bankacılık işlemleri gibi üyelik gerektiren yerlerde kullanmanızı önermem. Tor ağına direkt olarak bağlanmanızı da önermem,önce bir VPN daha sonra Tor ağına bağlanmanız daha sağlıklı olur çeşitli sebeplerden dolayı.
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Tommy Shelby 8 ay
Güzel haber
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Feyzuli 8 ay en beğenilen
iphone da tor kullanacak adam var mı yahu?
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Silent Guardian 8 ay Feyzuli
İnsanlar saçma sapan sınıflandıran zihniyetinizden ne zaman vazgeçeceksiniz çok merak ediyorum açıkçası.
6600’dan beri akıllı telefon hastasıyım 2012’ye kadar android kullandım. Ayrıca 1-2 aylık android tecrübelerim oldu aralarda (ki hepsi amiral gemisiydi) Mesajlarımın çoğu mobil bölümündedir, programlama biliyorum, donanımda keza öyle ama iPhone kullanıyorum.
Napcaz şimdi?
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korntable 6 ay Feyzuli
Oda nedemek şimdi var ve kullanıyoruz hali hazırda
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