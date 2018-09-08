Teknoloji Editörü
Hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesine sahip olan ve Tor Project'in geliştirdiği internet tarayıcısı Tor Browser'ın Android versiyonu yayınlandı. Hâlâ alfa aşamasında olan tarayıcı şimdiye kadar sunulan en yüksek gizlilik koruması sağlamayı vaat ediyor.
iOS versiyonu şimdilik planda yok
Geliştirme ekibi, mobil sürümün kullanıcılara sağladığı gizliliğin masaüstü versiyonu ile aynı olduğunu, ancak tüm özelliklerden yararlanabilmek için biraz daha fazla ayarlamanın gerekli olduğunu belirtiyorlar. Bunlardan biri de Android için Tor Browser'ı Tor ağına bağlamak için gerekli olan proxy uygulaması Orbot. Ancak Tor Project, gelecekte Android tarayıcısını tam özellikli bir uygulama haline getirmeyi planladıklarını ve bu nedenle proxy istemcisinin varsayılan olarak tarayıcıya ekleneceğini açıkladı.Tor Browser'ın Android versiyonunda web sitelerinde izlenmeyi engelleme, çok katmanlı şifreleme ve sayfalara dahil olan tam anonimleşme gibi özelliklerle birlikte geliyor. Eğer siz de Tor Browser'ı hemen Android cihazınıza yüklemek istiyorsanız buraya tıklayarak Google Play sayfasına gidebilirsiniz.
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Zamanında PC'ye az mı indirmiştim bu Tor/Onion'u
play.google.com/...
Vpn olarak.kullanamaz miyiz
6600’dan beri akıllı telefon hastasıyım 2012’ye kadar android kullandım. Ayrıca 1-2 aylık android tecrübelerim oldu aralarda (ki hepsi amiral gemisiydi) Mesajlarımın çoğu mobil bölümündedir, programlama biliyorum, donanımda keza öyle ama iPhone kullanıyorum.
Napcaz şimdi?