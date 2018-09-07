Twitter'ın yeni tasarımı test edilmeye başlandı

Dünyanın en büyük mikroblog sitesi olan Twitter'ın masaüstü web sitesi uzun bir süredir yenilenme sürecine girmişti. Şirket attığı tweetle tasarımın test aşamasına geçtiğini ve kısa süre sonra tüm kullanıcılara açılacağını duyurdu.

Kısa süre sonra kullanıma sunulması bekleniyor

Tweette yer alan kısa animasyondan anladığımız kadarı ile, platformun web tarafı da uygulamaya benzer bir tasarıma bürünecek. Özellikle platformun mobil uygulamalarında yer alan veri tasarrufu ve gece modunun da masaüstü siteye gelmesi kullanıcıları memnun eden önemli gelişmeler diyebiliriz.

Şu anki tasarımda sol kısımda yer alan Gündem bölümünün "Kimi takip etmeli" tablosunun altına alınması ise radikal bir değişiklik olarak göze çarpıyor. Yıllardır sol kısımda görmeye alıştığımız trendler listesinin sağa alınmasına ne kadar sürede adapte olabiliriz şimdilik kestirmek zor. Ayrıca yeni tasarımla birlikte yer imleri özelliğinin de geleceğini belirtelim. Twitter yeni tasarıma ne zaman geçileceğine dair net bir tarih vermedi ancak bu sürenin çok da uzun olmayacağını düşünmek yanlış olmayacaktır.

https://twitter.com/Twitter/status/1037742693575733248