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Twitter'ın yeni tasarımı test edilmeye başlandı

Mikroblog sitesi Twitter uzun süredir masaüstü sitesinin tasarımını yenileme sürecine girmişti. Şirket yaptığı açıklama ile yeni tasarımın testlerinin başladığını bildirdi.
8 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın en büyük mikroblog sitesi olan Twitter'ın masaüstü web sitesi uzun bir süredir yenilenme sürecine girmişti. Şirket attığı tweetle tasarımın test aşamasına geçtiğini ve kısa süre sonra tüm kullanıcılara açılacağını duyurdu.

Kısa süre sonra kullanıma sunulması bekleniyor 

Tweette yer alan kısa animasyondan anladığımız kadarı ile, platformun web tarafı da uygulamaya benzer bir tasarıma bürünecek. Özellikle platformun mobil uygulamalarında yer alan veri tasarrufu ve gece modunun da masaüstü siteye gelmesi kullanıcıları memnun eden önemli gelişmeler diyebiliriz.
Şu anki tasarımda sol kısımda yer alan Gündem bölümünün "Kimi takip etmeli" tablosunun altına alınması ise radikal bir değişiklik olarak göze çarpıyor. Yıllardır sol kısımda görmeye alıştığımız trendler listesinin sağa alınmasına ne kadar sürede adapte olabiliriz şimdilik kestirmek zor. Ayrıca yeni tasarımla birlikte yer imleri özelliğinin de geleceğini belirtelim. Twitter yeni tasarıma ne zaman geçileceğine dair net bir tarih vermedi ancak bu sürenin çok da uzun olmayacağını düşünmek yanlış olmayacaktır.

https://twitter.com/Twitter/status/1037742693575733248 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ouzqan 8 ay
Kullanım deneyimini kötü etkilemesinde gerisi önemli değişik yenilik iyidir
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corpixx 8 ay
saçma birşey gelmez umarım
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MarlonJD 8 ay
Soldan sağa almışlar bu kadar
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