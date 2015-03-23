Toshiba, Full HD çözünürlükte 240FPS kayıt yapabilen sensörünün üretimine başlıyor

Teknoloji dünyasının yakından tanıdığı firmalardan Toshiba, akıllı telefonlar ve tabletler için geliştirdiği T4K82 model isimli CMOS görüntü sensörünün üretimine başladığını duyurdu.

13 megapiksel çözünürlüğünde ve 1/3.07-inç boyutundaki arka aydınlatmalı CMOS sensör T4K82, Full HD yani 1920 x 1080 piksel çözünürlükte saniyede 240 kare video çekimi yapabiliyor ve çözünürlük değeri 320 x 240 piksel seviyesinde çekildiği zamanda saniyede 900 kareye kadar çıkış yapabiliyor. Daha önce detaylarına burada yer verdiğimiz TK4B3'den teknik olarak daha güçlü bir alternatif oluşturan T4K82, yüksek kare hızındaki çekimlerin genelde karanlık olması (Kısa pozlama değerleri nedeniyle yüksek ışık ihtiyacı oluşuyor) sorununu da "Bright Mode" adı verilen teknolojisi sayesinde ortadan kaldırıyor. Sensör 3840 x 2160 piksel ve 4208 x 3120 piksel çözünürlüklerde ise saniyede 30 kare çekimler yaparak çağın ihtiyaçlarına ayak uydurabiliyor.

Bugün itibariyle ticari gönderimlerine başlanacak olan T4K82'nin hangi akıllı cihazlarda kullanılacağı hakkında ise açıklanmış bir bilgi henüz bulunmuyor.

http://www.businesswire.com/news/home/20150319005343/en/Toshiba-Starts-Commercial-Production-13-Megapixel-CMOS-Image#.VRA6Y5OsWcB