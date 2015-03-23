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Toshiba, Full HD çözünürlükte 240FPS kayıt yapabilen sensörünün üretimine başlıyor

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Toshiba, Full HD çözünürlükte 240FPS kayıt yapabilen sensörünün üretimine başlıyor
 
Teknoloji dünyasının yakından tanıdığı firmalardan Toshiba, akıllı telefonlar ve tabletler için geliştirdiği T4K82 model isimli CMOS görüntü sensörünün üretimine başladığını duyurdu.
13 megapiksel çözünürlüğünde ve 1/3.07-inç boyutundaki arka aydınlatmalı CMOS sensör T4K82, Full HD yani 1920 x 1080 piksel çözünürlükte saniyede 240 kare video çekimi yapabiliyor ve çözünürlük değeri 320 x 240 piksel seviyesinde çekildiği zamanda saniyede 900 kareye kadar çıkış yapabiliyor. Daha önce detaylarına burada yer verdiğimiz TK4B3'den teknik olarak daha güçlü bir alternatif oluşturan T4K82, yüksek kare hızındaki çekimlerin genelde karanlık olması (Kısa pozlama değerleri nedeniyle yüksek ışık ihtiyacı oluşuyor) sorununu da "Bright Mode" adı verilen teknolojisi sayesinde ortadan kaldırıyor. Sensör 3840 x 2160 piksel ve 4208 x 3120 piksel çözünürlüklerde ise saniyede 30 kare çekimler yaparak çağın ihtiyaçlarına ayak uydurabiliyor.
Bugün itibariyle ticari gönderimlerine başlanacak olan T4K82'nin hangi akıllı cihazlarda kullanılacağı hakkında ise açıklanmış bir bilgi henüz bulunmuyor.

http://www.businesswire.com/news/home/20150319005343/en/Toshiba-Starts-Commercial-Production-13-Megapixel-CMOS-Image#.VRA6Y5OsWcB Yorum Yaz
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Elefue 4 yıl
Akıllı telefon veya tabletten ziyade Aksiyon kameraları için de çok uygun bir algılayıcı gibi geldi bana.
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Tesla Nikola 4 yıl
Sensor boyutu milattan once kalma
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1BilimAdamı 4 yıl
iphone'un slow motion'nu bile eğlenceliyken bunun gibi sensörleri hayal edemiyorum :)
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OZKNaln 4 yıl
gayet iyi
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asdf_13 4 yıl
Oneplus One ve iPhone 5s de gördüğüm kadarıyla 120fps modunda çekimin karanlık çıkması gerçekten can sıkıcı. Hele Oneplus One'ın ağır çekim esnasında ses kaydedemiyor oluşu komedi.
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Fenomenon 4 yıl asdf_13
asdf_13
Oneplus One ve iPhone 5s de gördüğüm kadarıyla 120fps modunda çekimin karanlık çıkması gerçekten can sıkıcı. Hele Oneplus One'ın ağır çekim esnasında ses kaydedemiyor oluşu komedi.

Hocam ağır çekimde ses kaydetse frekans değişeceği için ses çok kalın çıkar. Kaydetmemesi daha iyi bence.
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Fenomenon 4 yıl
QWGA da olsa 900 fps iyiymiş :)
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mcebi001 4 yıl
Fotoğraftan haber ver Toshiba fotoğraftan ...sanki alayimiz slovmotion video ustasiyiz 3 inç sensorle birşey olmayacağını bildiği için o kadar hızlı yakalıyor bu kadar fazla aydınlatıyor...bla bla bla
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javaprof 4 yıl
gayet güzel bir sensör keşke sony de mp yarışına gireceğine böyle sensörler üretseydi 20.7 mp kamera var ama hala samsungla yarışamıyor adamlar mp belli bi boyuttan sonra zoom yapabilmekten başka bi işe yaramıyor sonra da başkasının 2 mb çektiği fotoğraf niye benim 7 mb lık fotografımdan iyi sonyden de bu yönde bişeyler bekliyoruz
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