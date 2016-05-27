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Toshiba, OCZ RD400 NVMe SSD serisini duyurdu

OCZ’nin profesyonellere hitap eden SSD serisi RevoDrive, yeniden yapılanma kapsamında RD olarak ismini değiştirdi ve yeni modelleriyle piyasada boy göstermeye başladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5b
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11
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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2014 yılında satın aldıktan sonra OCZ markasını yaşatmaya devam eden Toshiba, yavaş yavaş strateji değişiklikleri yapmaya başladı. OCZ ürünlerinin isimlerini kısaltan firma, resmi sayfasında da ürünleri sınıflara ayırdı. OCZ’nin üst seviyeye hitap eden RevoDrive SSD serisi de, RD ismi altında boy gösterecek.

Ayrıca Bkz. "Kingston, maliyet odaklı UV400 SSD serisini ülkemizde satışa sundu"

Firmanın yeni duyurusu, OCZ RD400 NVMe SSD serisi hakkında. RevoDrive 3 serisinin yerini alacak olan RD400 serisi, NVMe bağlantısı ile gecikmeleri ile en aza indiriyor ve yüksek veri transfer hızlarına ulaşıyor. Seride daha verimli ve daha düşük maliyetli Toshiba 15nm MLC NAND bellek modüllerine yer verilmiş.

OCZ RD400 NVMe SSD serisi, M.2 2280 slotuna göre tasarlanmış ancak bu slot bulunmayan tüketiciler için opsiyonel bir PCIe x4 M.2 adaptör kartı da sunuluyor. Kapasiteye göre sürekli yazma hızlarında 1600MB/s, sürekli okuma hızlarında 2600MB/s, 4K okuma hızlarında 210 000 IOPS ve 4K yazma hızlarında da 140 000 IOPS değerleri elde ediliyor. Kapasiteler ise şöyle:

Fiyatlara baktığımızda ise; 128GB kapasiteli model 140$, 256GB kapasiteli model 200$, 512GB kapasiteli model 330$, 1TB kapasiteli model de 790$ fiyat etiketine sahip. Adaptör olmadan alınırsa, fiyatlarda 20$ indirim oluyor. 

 

http://ocz.com/us/ssd/rd400-ssd#specs Yorum Yaz
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jamiryo87 3 yıl en beğenilen
toshiba markasının laptoplarını da biliriz muadili aynı özelliği 500 usd kendilerinde 800 900 usd ama ne oldu? Yavaş yavaş batışa doğru gidiyorlar, adam akıllı fiyat politikası izlemezsen böyle olur.
toshiba markasının laptoplarını da biliriz muadili aynı özelliği 500 usd kendilerinde 800 900 usd ama ne oldu? Yavaş yavaş batışa doğru gidiyorlar, adam akıllı ...
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Robot Doktoru 3 yıl
Şaşırtıcı Başarılı

intel in Samsung a karşı NVMe ürün çıkarmaması, rekabetin azalıp samsung un elinde kalıcağını düşünmüştüm. Toshiba yı ve zamanında çılgın revodrive ları ile OCZ yi komple unutmuşum. ama bu kadar yakın değerlerde beklemiyordum 3D-nand ile rekabet gerçekten zor.
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xdeliruzgar 3 yıl ekrem71
256 ve 512 gb lik modellerde fiyatlar ayni olmasina ragmen 1tb likta fiyat asiri yuksek. Bunuda rakibinde ayni urun olmamasina bagliyorum.
Eger burda kriter intel olacaksa hic ugrasmasinlar, intelin yarisi kadar etmez hicbiri.
Obur taraftan samsung 1tb lik modeli 500 dolar bandinda cikarirsa, daha once kalitesizlik yuzunden batan firma bu seferde yanlis fiyat politikasindan batacak.
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ozkn_s 3 yıl
Sorun cozuldumu garanti kapsaminda yoksa parami istediler
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tahir40 3 yıl
Uzun zamandır piyasada olan Samsung 950 Pro serisi hem daha performanslı hem de fiyatları daha uygun. Hadi performans olarak rakibini geçemiyorsun bari fiyat olarak avantajın olsun...
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darkexecuter 3 yıl
jamiryo87
toshiba markasının laptoplarını da biliriz muadili aynı özelliği 500 usd kendilerinde 800 900 usd ama ne oldu? Yavaş yavaş batışa doğru gidiyorlar, adam akıllı fiyat politikası izlemezsen böyle olur.

Bu fiyatlar Samsung'un muadil 950 pro suna çok yakın.
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Ömürcan 3 yıl darkexecuter
darkexecuter
jamiryo87
toshiba markasının laptoplarını da biliriz muadili aynı özelliği 500 usd kendilerinde 800 900 usd ama ne oldu? Yavaş yavaş batışa doğru gidiyorlar, adam akıllı fiyat politikası izlemezsen böyle olur.

Bu fiyatlar Samsung'un muadil 950 pro suna çok yakın.

Yavaş yavaş akıllanıyorlar işte
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jamiryo87 3 yıl en beğenilen
toshiba markasının laptoplarını da biliriz muadili aynı özelliği 500 usd kendilerinde 800 900 usd ama ne oldu? Yavaş yavaş batışa doğru gidiyorlar, adam akıllı fiyat politikası izlemezsen böyle olur.
1 Yanıt Yanıtla +8
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ozkn_s 3 yıl jamiryo87
jamiryo87
toshiba markasının laptoplarını da biliriz muadili aynı özelliği 500 usd kendilerinde 800 900 usd ama ne oldu? Yavaş yavaş batışa doğru gidiyorlar, adam akıllı fiyat politikası izlemezsen böyle olur.

Toshiba laptoplara sadece donanim bazinda bakarsak muadillerine gore pahali dogrudur.ancak malzeme kalitesi iscilik yonunden bakarsan cok iyidir.casper acer hp gibi makinan alev almaz anakartin yanmaz.ayriyetten yuksek akim karsisinda makinani digerlerinden daha fazla korur.
toshiba bana gore efsanedir.
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