Toshiba, OCZ RD400 NVMe SSD serisini duyurdu

2014 yılında satın aldıktan sonra OCZ markasını yaşatmaya devam eden Toshiba, yavaş yavaş strateji değişiklikleri yapmaya başladı. OCZ ürünlerinin isimlerini kısaltan firma, resmi sayfasında da ürünleri sınıflara ayırdı. OCZ’nin üst seviyeye hitap eden RevoDrive SSD serisi de, RD ismi altında boy gösterecek.

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Firmanın yeni duyurusu, OCZ RD400 NVMe SSD serisi hakkında. RevoDrive 3 serisinin yerini alacak olan RD400 serisi, NVMe bağlantısı ile gecikmeleri ile en aza indiriyor ve yüksek veri transfer hızlarına ulaşıyor. Seride daha verimli ve daha düşük maliyetli Toshiba 15nm MLC NAND bellek modüllerine yer verilmiş.

OCZ RD400 NVMe SSD serisi, M.2 2280 slotuna göre tasarlanmış ancak bu slot bulunmayan tüketiciler için opsiyonel bir PCIe x4 M.2 adaptör kartı da sunuluyor. Kapasiteye göre sürekli yazma hızlarında 1600MB/s, sürekli okuma hızlarında 2600MB/s, 4K okuma hızlarında 210 000 IOPS ve 4K yazma hızlarında da 140 000 IOPS değerleri elde ediliyor. Kapasiteler ise şöyle:

Fiyatlara baktığımızda ise; 128GB kapasiteli model 140$, 256GB kapasiteli model 200$, 512GB kapasiteli model 330$, 1TB kapasiteli model de 790$ fiyat etiketine sahip. Adaptör olmadan alınırsa, fiyatlarda 20$ indirim oluyor.