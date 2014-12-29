Toshiba mobil ekranlarda 2D/3D arasında geçiş yapacak bir teknoloji hazırlıyor





Geçtiğimiz yıllarda mobil cihaz ekranlarında kısa bir süre kendisine yer bulan 3D görüntüleme teknolojileri, televizyonlardaki kadar başarılı olamayınca rafa kaldırılmıştı. Ancak Toshiba bu akıma yeniden hayat vermek konusunda kararlı.





Firma hali hazırda 4K çözünürlüğündeki televizyonlara 3D teknolojilerini getirmek için çalışıyor. Ortaya çıkan son teknoloji ise hem televizyonlarda hem de mobil cihazlarda kullanılabilecek.





Toshiba'nın kullandığı teknoloji sayesinde 4K televizyonlar 2D ve 3D görüntüler arasında geçiş yapabilecek. Ancak ne 3D modunda parlaklıktak taviz verilecek ne de 2D modda görüntü kalitesinde düşüş yaşanacak. Ayrıca 3D görüntüler gözlüksüz olarak da izlenebilecek.





Toshiba bu teknolojide çakışma oranı daha az olan yüksek çözünürlükte LCD GRIN lensler kullanıyor. Bu lens 15 inçlik bir 4K LCD panel üzerine monte ediliyor. Lens aktif edildiği zaman görüntünün dağıtım yönünü değiştiriyor ve içerikler 3D modunda izlenebiliyor. Lens kapalı olduğunda ise izleyiciler standart 2D içerik görüntülemeye devam ediyor. Bu sayede geçiş yapabilmek için ekstra bir panele gerek kalmıyor. Toshiba bu teknoloji üzerinde yıllardır çalışıyor.





Firma bu geçiş teknolojisini herhangi bir boyuttaki panel üzerinde kullanılabileceğini belirtiyor. Çözünürlük konusunda bir bilgi vermese de Toshiba yüksek kaliteli 3D görüntüler ve yüksek çözünürlükte 2D görüntüler arasında geçiş yapabilen mobil cihaz ekranlarına talep olabileceğini düşünüyor. LCD GRIN lens barındıran bu yeni ekranlar gelecek hafta ki CES 2015 fuarında boy gösterecek.

http://www.digitaltrends.com/mobile/toshibas-new-3d-display-technology-may-let-mobile-users-switch-2d-3d/