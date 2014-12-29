Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba mobil ekranlarda 2D/3D arasında geçiş yapacak bir teknoloji hazırlıyor

4 yıl
302
1
1
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Toshiba mobil ekranlarda 2D/3D arasında geçiş yapacak bir teknoloji hazırlıyor

Geçtiğimiz yıllarda mobil cihaz ekranlarında kısa bir süre kendisine yer bulan 3D görüntüleme teknolojileri, televizyonlardaki kadar başarılı olamayınca rafa kaldırılmıştı. Ancak Toshiba bu akıma yeniden hayat vermek konusunda kararlı.

Firma hali hazırda 4K çözünürlüğündeki televizyonlara 3D teknolojilerini getirmek için çalışıyor. Ortaya çıkan son teknoloji ise hem televizyonlarda hem de mobil cihazlarda kullanılabilecek. 

Toshiba'nın kullandığı teknoloji sayesinde 4K televizyonlar 2D ve 3D görüntüler arasında geçiş yapabilecek. Ancak ne 3D modunda parlaklıktak taviz verilecek ne de 2D modda görüntü kalitesinde düşüş yaşanacak. Ayrıca 3D görüntüler gözlüksüz olarak da izlenebilecek.

Toshiba bu teknolojide çakışma oranı daha az olan yüksek çözünürlükte LCD GRIN lensler kullanıyor. Bu lens 15 inçlik bir 4K LCD panel üzerine monte ediliyor. Lens aktif edildiği zaman görüntünün dağıtım yönünü değiştiriyor ve içerikler 3D modunda izlenebiliyor. Lens kapalı olduğunda ise izleyiciler standart 2D içerik görüntülemeye devam ediyor. Bu sayede geçiş yapabilmek için ekstra bir panele gerek kalmıyor. Toshiba bu teknoloji üzerinde yıllardır çalışıyor. 

Firma bu geçiş teknolojisini herhangi bir boyuttaki panel üzerinde kullanılabileceğini belirtiyor. Çözünürlük konusunda bir bilgi vermese de Toshiba yüksek kaliteli 3D görüntüler ve yüksek çözünürlükte 2D görüntüler arasında geçiş yapabilen mobil cihaz ekranlarına talep olabileceğini düşünüyor. LCD GRIN lens barındıran bu yeni ekranlar gelecek hafta ki CES 2015 fuarında boy gösterecek.  

http://www.digitaltrends.com/mobile/toshibas-new-3d-display-technology-may-let-mobile-users-switch-2d-3d/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bodyman700 4 yıl
sharp ve nintendo 3ds te zaten ayarlanabilir gözlüksüz bir şekilde sunmamış mıydı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Kliksa'da haftanın indirimli ürünleri 2. bölüm 4 yıl Android cihazlarınızı hızlandırın 4 yıl Samsung ile yeni nesil televizyonları konuştuk "Oyun konsolu gücünde donanımlı TV'ler geliyor" 4 yıl Mobilite: "Telefonlara ek vergi geliyor" 4 yıl Donanım Haber: "Ooo, alırım bir dal" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim