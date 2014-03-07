Toshiba'dan kurumsal pazara yönelik yüksek dönüş hızları sunan sabit sürücüler





Kurumsal pazarda halen egemen unsur olarak dikkat çeken sabit disk sürücüleri teknoloji devlerinin yatırımını almaya devam ediyor. Toshiba kurumlara yönelik yüksek dönüş hızları sunan yeni sabit sürücülerini duyurdu.





AL13SX adı verilen yeni sabit sürücü serisi 15 000 devir/dakika dönüş hızı sunarak çok hızlı kurumsal sistemlerin de önünü açıyor. Kurumsal pazarda hızlarından dolayı SSD'lere olan ilgi artarken, Toshiba bu hamlesiyle tüketici ilgisini çekmeyi planlıyor.





HDD serisi 300GB, 450GB ve 600GB şeklinde kapasitelere sahip. Seri içerisinde iki model bulunuyor : AL13SXB ve AL13SXQ. Her iki model de 2.5 inç formatında ve 512n sektör uzunluklarını destekliyor. Tek fark AL13SXQ modelinin disk üzeri şifreleme teknolojisini destekliyor olması.





Toshiba, 15 000 devir/dakika hızındaki 3.5 inçlik sürücülerin yavaş yavaş pazardan çekiliyor olması nedeniyle AL13SX serisinin boşluğu doldurabileceğini düşünüyor. Fiyat ve çıkış bilgisi henüz açıklanmadı.

http://vr-zone.com/articles/toshiba-launches-superfast-enterprise-grade-hdds/73378.html