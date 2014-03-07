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Toshiba'dan kurumsal pazara yönelik yüksek dönüş hızları sunan sabit sürücüler

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Toshiba'dan kurumsal pazara yönelik yüksek dönüş hızları sunan sabit sürücüler

Kurumsal pazarda halen egemen unsur olarak dikkat çeken sabit disk sürücüleri teknoloji devlerinin yatırımını almaya devam ediyor. Toshiba kurumlara yönelik yüksek dönüş hızları sunan yeni sabit sürücülerini duyurdu.

AL13SX adı verilen yeni sabit sürücü serisi 15 000 devir/dakika dönüş hızı sunarak çok hızlı kurumsal sistemlerin de önünü açıyor. Kurumsal pazarda hızlarından dolayı SSD'lere olan ilgi artarken, Toshiba bu hamlesiyle tüketici ilgisini çekmeyi planlıyor.

HDD serisi 300GB, 450GB ve 600GB şeklinde kapasitelere sahip. Seri içerisinde iki model bulunuyor : AL13SXB ve AL13SXQ. Her iki model de 2.5 inç formatında ve 512n sektör uzunluklarını destekliyor. Tek fark AL13SXQ modelinin disk üzeri şifreleme teknolojisini destekliyor olması.

Toshiba, 15 000 devir/dakika hızındaki 3.5 inçlik sürücülerin yavaş yavaş pazardan çekiliyor olması nedeniyle AL13SX serisinin boşluğu doldurabileceğini düşünüyor. Fiyat ve çıkış bilgisi henüz açıklanmadı. 

http://vr-zone.com/articles/toshiba-launches-superfast-enterprise-grade-hdds/73378.html Yorum Yaz
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Godolphin 5 yıl
Birde kaç mb/s okuyup yazdıgı olsaymış haberde iyi olurmuş.
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Turkforce 5 yıl
Notebook için olduğunu kim söyledi size.

Haberin başlığında kullanım yeri olarak Kurumsal Pazar yazıyor zaten.
Bunlar sunucu için tasarlanan diskler. SAS arabirimine sahip çıkacaktır tabiiki.
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aziz77 5 yıl
çok ısınır ve ses yapar...
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Knisath 5 yıl
isterse 50.000 bin olsun onun yaydığı ısıyla kebap yapılır.
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CoreXXX 5 yıl
haklısın ouzhan laptoplara düşünülür ve ateş parçası olurlar:) laptopa ssd düşün bence
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ouzqan 5 yıl
2.5" ve 15000 rpm olması bayabi iyi notebook için bile düşünülebilir.
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Turkforce 5 yıl
2.5" ve 15.000rpm lik 146GB üstü disk bulmak imkansızdı.
Gayet güzel ürünler, fiyat olarakta uygun olursa süper.
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ghost recon advanced 5 yıl
fiat uygun olursa ve normal sata anakartlara uyarsa süper olur çünkü bu ssd lerin fiatları düşüceği yok
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Sebastian Shaw 5 yıl
ssd ler yaygınlaşmadan önce western digital 20000 rpm lik hard disk ler test ediyordu hatta piyasaya süreceği konuşuluyordu acaba onlar ne oldu
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