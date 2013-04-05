Toshiba'dan mobil cihazlara özel 13 MP'lik kamera modülü: TCM9930MD

Toshiba, akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlara özel geliştirdiği yeni kamera modülünü duyurdu. TCM9930MD, 13 megapiksel çözünürlük sunan dünyanın en ince kamera modülü olarak lanse ediliyor.



Sadece 8.5 mm x 8.5 mm x 4.7 mm ebatlarında tasarlanan TCM9930MD, 13 megapiksel çözünürlüğünde - 1/3.07-inç büyüklüğünde BSI sensörü ve üst düzey performans için entegre sinyal işleme devresini beraberinde getiriyor. Piksel boyutu 1.12 mikron olarak açıklanan kamera modülünün ince olabilmesi için 4 adet plastik lens kullanılmış ve modülde flip chip mimarisi tercih edilmiş.



İnce tasarımlı mobil cihazlara göz kırpan TCM9930MD'nin, önümüzdeki aydan itibaren ilk örneklerinin 72$'dan sevkiyatına başlanması planlanıyor. Seri üretimin başlaması ise aralık ayını bulacak. Toshiba ayda bir milyon adet üretim hedefliyor.

