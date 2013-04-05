Toshiba'dan mobil cihazlara özel 13 MP'lik kamera modülü: TCM9930MD

Haber Editörü
Toshiba, akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlara özel geliştirdiği yeni kamera modülünü duyurdu. TCM9930MD, 13 megapiksel çözünürlük sunan dünyanın en ince kamera modülü olarak lanse ediliyor.
Sadece 8.5 mm x 8.5 mm x 4.7 mm ebatlarında tasarlanan TCM9930MD, 13 megapiksel çözünürlüğünde - 1/3.07-inç büyüklüğünde BSI sensörü ve üst düzey performans için entegre sinyal işleme devresini beraberinde getiriyor. Piksel boyutu 1.12 mikron olarak açıklanan kamera modülünün ince olabilmesi için 4 adet plastik lens kullanılmış ve modülde flip chip mimarisi tercih edilmiş.
İnce tasarımlı mobil cihazlara göz kırpan TCM9930MD'nin, önümüzdeki aydan itibaren ilk örneklerinin 72$'dan sevkiyatına başlanması planlanıyor. Seri üretimin başlaması ise aralık ayını bulacak. Toshiba ayda bir milyon adet üretim hedefliyor.
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Teknoloji eskisi gibi değilki artık çok daha hızlı gelişiyor. Yıllarca kullanmıyorsun değiştirmek gereği duyuyorsun. 1 yıl sonra çıkacak kameralar neler yapacak kim bilir :) Ama şu kesin compact fotoğraf makinelerin devri bitiyor. geçen gün 2-3 yıl önce aldığımız nikon 10megapixel makine elime geldi. İphone'un kamerası daha iyi çekiyor. Yanımda ekstra bir ağırlık taşımama hiç gerek yok. Bende bu kameranın bu kadar pahalı olmadığını düşünüyorum. Yanlış haberdir. Ben daha büyük sensörlü kameralar görmek istiyorum telefonlarda, bu haber bu yüzden ilgimi çekti.
Galaxy S3 ün 8Mp + 1.9Mp kamerasının ikisinin maliyeti 19,
Galaxy S4 ün 13Mp + 2 Mp kamerasının ikisinin maliyeti de 20 Dolar.
75 Dolar neeee diyorsun sen Toshiba?
Bak sağ bacağımda da biraz tüy kaldı onları da alıver, vaaaak!!!
Bi Kaç Kişi Sana Komple Lens Değilde Lenslerin Ayaklarını Ve Bilimum Tutacaklarını Vermek İstiyoruz,İnşaallah Anlamışsıındır,Bir Daha Boş Konuşup Benide Sinirlendirmezsin Umarım.
adamı niye eksiliyorsunuz doğru demiş 72 dolara lens mi olur oda sadece üreticiye dagitimi son tüketiciye nasıl girer orasını siz düşünün