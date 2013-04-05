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Toshiba'dan mobil cihazlara özel 13 MP'lik kamera modülü: TCM9930MD

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Toshiba'dan mobil cihazlara özel 13 MP'lik kamera modülü: TCM9930MD
Toshiba, akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlara özel geliştirdiği yeni kamera modülünü duyurdu. TCM9930MD, 13 megapiksel çözünürlük sunan dünyanın en ince kamera modülü olarak lanse ediliyor.
Sadece 8.5 mm x 8.5 mm x 4.7 mm ebatlarında tasarlanan TCM9930MD, 13 megapiksel çözünürlüğünde - 1/3.07-inç büyüklüğünde BSI sensörü ve üst düzey performans için entegre sinyal işleme devresini beraberinde getiriyor. Piksel boyutu 1.12 mikron olarak açıklanan kamera modülünün ince olabilmesi için 4 adet plastik lens kullanılmış ve modülde flip chip  mimarisi tercih edilmiş.
İnce tasarımlı mobil cihazlara göz kırpan TCM9930MD'nin, önümüzdeki aydan itibaren ilk örneklerinin 72$'dan sevkiyatına başlanması planlanıyor. Seri üretimin başlaması ise aralık ayını bulacak. Toshiba ayda bir milyon adet üretim hedefliyor.

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DH Misafiri 6 yıl
Abartılıyor ya Toshiba o kadar pahalı değil. En azından Toshiba'dan birşey aldığında paranın karşılığını alabiliyorsun, çatır çatır yıllarca kullanıyorsun. 100 lira fazla ver başın ağrımasın çok mu??
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tunaygs 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Abartılıyor ya Toshiba o kadar pahalı değil. En azından Toshiba'dan birşey aldığında paranın karşılığını alabiliyorsun, çatır çatır yıllarca kullanıyorsun. 100 lira fazla ver başın ağrımasın çok mu??

Teknoloji eskisi gibi değilki artık çok daha hızlı gelişiyor. Yıllarca kullanmıyorsun değiştirmek gereği duyuyorsun. 1 yıl sonra çıkacak kameralar neler yapacak kim bilir :) Ama şu kesin compact fotoğraf makinelerin devri bitiyor. geçen gün 2-3 yıl önce aldığımız nikon 10megapixel makine elime geldi. İphone'un kamerası daha iyi çekiyor. Yanımda ekstra bir ağırlık taşımama hiç gerek yok. Bende bu kameranın bu kadar pahalı olmadığını düşünüyorum. Yanlış haberdir. Ben daha büyük sensörlü kameralar görmek istiyorum telefonlarda, bu haber bu yüzden ilgimi çekti.
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OverClocK1ng 6 yıl
Valla o fiyat uçuk.
Galaxy S3 ün 8Mp + 1.9Mp kamerasının ikisinin maliyeti 19,
Galaxy S4 ün 13Mp + 2 Mp kamerasının ikisinin maliyeti de 20 Dolar.
75 Dolar neeee diyorsun sen Toshiba?
Bak sağ bacağımda da biraz tüy kaldı onları da alıver, vaaaak!!!
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ssbrutality 6 yıl
Salona

ayzınhaym
ssbrutality72 $ ile firmalara çıkacaksa son kullanıcıya 120$a Girer Demek Bu.Toplam Maliyet+Vergi+Distribütör Payı Vs.Derken Sadece Sensörü Hesap Edersek 150 $ Sadece Kamera Maliyeti Olan Bir Telefonuda Sanırım 3.500 Tlye Satarlar Artık.
adamı niye eksiliyorsunuz doğru demiş 72 dolara lens mi olur oda sadece üreticiye dagitimi son tüketiciye nasıl girer orasını siz düşünün
Siz aşağı yukarı kaç liradan veriyorsunuz lenslerinizi?


Bi Kaç Kişi Sana Komple Lens Değilde Lenslerin Ayaklarını Ve Bilimum Tutacaklarını Vermek İstiyoruz,İnşaallah Anlamışsıındır,Bir Daha Boş Konuşup Benide Sinirlendirmezsin Umarım.
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veleciraptor 6 yıl
Gerçekten pahalı. Çünkü iSuppli'nin iPhone5 maliyet analizinde hem ön hem arka kamera için 18 dolar gibi bir rakam çıkmıştı.
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suslu76 6 yıl
en incesi olduğu için pahalı satmak istemişler belli ki.
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haymatloshan 6 yıl
Diğer firmalar 20-40 arası tedarik ediyorken 72 dolardan sevkiyata başlaması çok düşündürücü.Telefonlar artık 1.200 dolar civarında olur yurt dışında.
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ssbrutality 6 yıl
72 $ ile firmalara çıkacaksa son kullanıcıya 120$'a Girer Demek Bu.Toplam Maliyet+Vergi+Distribütör Payı Vs.Derken Sadece Sensörü Hesap Edersek 150 $ Sadece Kamera Maliyeti Olan Bir Telefonuda Sanırım 3.500 Tl'ye Satarlar Artık.
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Guest-1A72C1774 6 yıl ssbrutality
ssbrutality
72 $ ile firmalara çıkacaksa son kullanıcıya 120$'a Girer Demek Bu.Toplam Maliyet+Vergi+Distribütör Payı Vs.Derken Sadece Sensörü Hesap Edersek 150 $ Sadece Kamera Maliyeti Olan Bir Telefonuda Sanırım 3.500 Tl'ye Satarlar Artık.

adamı niye eksiliyorsunuz doğru demiş 72 dolara lens mi olur oda sadece üreticiye dagitimi son tüketiciye nasıl girer orasını siz düşünün
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