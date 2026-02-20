Giriş
    Oyuncak Hikâyesi 5'in yeni fragmanı yayınlandı; Bu yaz gösterime girecek

    Pixar'ın sevilen serisi Toy Story (Oyuncak Hikâyesi), yeni bir filmle beyaz perdeye geri dönüyor. Bu yaz sinemaseverlerle buluşacak olan Oyuncak Hikâyesi 5'in yeni fragmanı paylaşıldı.

    Oyuncak Hikayesi 5'in yeni fragmanı yayınlandı; Bu yaz gösterime girecek Tam Boyutta Gör
    Efsanevi animasyon stüdyosu Pixar'ın en sevilen serilerinden olan Oyuncak Hikâyesi (Toy Story), yeni bir filmle beyaz perdeye geri dönüyor. 19 Haziran'da vizyona girecek Oyuncak Hikâyesi 5 için heyecanlı bekleyiş sürerken, filmden yeni bir fragman daha paylaşıldı.

    Toy Story 5, Orijinal Ekibi Yeniden Bir Araya Getiriyor

    Oyuncak Hikâyesi 5; Woody (Tom Hanks), Buzz Lightyear (Tim Allen), Jessie (Joan Cusack), Forky (Tony Hale) gibi oyuncakların eğlenceli maceralarını anlatmaya devam ediyor. Bu karakterleri seslendiren Tom Hanks, Tim Miller, Joan Cusack gibi isimler, yeni film için tekrar bir araya geldi.

    Woody ve Buzz Lightyear'ın öncülük ettiği oyuncu ekibinin bu kez yeni bir rakibi var: Elektronik bir oyun tableti olan Lilypad. Bonnie'ye favori oyuncaklarını bir kenara attıracak bu tableti Greta Lee (Past Lives) seslendiriyor. Ünlü komedyen ve sunucu Conan O’Brien da bu filmin seslendirme kadrosunda yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Andrew Stanton (Wall-e, Finding Nemo) oturuyor.

    Pixar tarafından paylaşılan yeni fragmanın hem Türkçe dublajlı versiyonunu, hem de orijinal hâlini altta bulabilirsiniz.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    vay be gayet iyi

