Oyuncak Hikâyesi 5'in yeni fragmanı yayınlandı; Bu yaz gösterime girecek

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Efsanevi animasyon stüdyosu Pixar'ın en sevilen serilerinden olan Oyuncak Hikâyesi (Toy Story), yeni bir filmle beyaz perdeye geri dönüyor. 19 Haziran'da vizyona girecek Oyuncak Hikâyesi 5 için heyecanlı bekleyiş sürerken, filmden yeni bir fragman daha paylaşıldı.

Toy Story 5, Orijinal Ekibi Yeniden Bir Araya Getiriyor

Oyuncak Hikâyesi 5; Woody (Tom Hanks), Buzz Lightyear (Tim Allen), Jessie (Joan Cusack), Forky (Tony Hale) gibi oyuncakların eğlenceli maceralarını anlatmaya devam ediyor. Bu karakterleri seslendiren Tom Hanks, Tim Miller, Joan Cusack gibi isimler, yeni film için tekrar bir araya geldi.

Bu ay izleyici ile buluşacak filmler: 16-28 Şubat 2026 3 gün önce eklendi

Woody ve Buzz Lightyear'ın öncülük ettiği oyuncu ekibinin bu kez yeni bir rakibi var: Elektronik bir oyun tableti olan Lilypad. Bonnie'ye favori oyuncaklarını bir kenara attıracak bu tableti Greta Lee (Past Lives) seslendiriyor. Ünlü komedyen ve sunucu Conan O’Brien da bu filmin seslendirme kadrosunda yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Andrew Stanton (Wall-e, Finding Nemo) oturuyor.

Pixar tarafından paylaşılan yeni fragmanın hem Türkçe dublajlı versiyonunu, hem de orijinal hâlini altta bulabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: