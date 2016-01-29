Toyota, 2015 dahil 4 senedir birinciliği kimseye bırakmıyor





2015'in ilk çeyreğindeki satış rakamları incelendiğinde, geçtiğimiz senenin en çok otomobil satan firmasının Volkswagen olacağına inanılıyordu. Patlak veren emisyon skandalı ile beraber gerek ABD’ de gerek ise Çin ve Rusya’da talepler birden düştü. Volkswagen’de ki bu düşüşün, Toyota’nın birinci kalmasında büyük payı olduğu düşünülüyor.

2014 yılında 10.23 milyon adet satış ile birinci olan Toyota, 2015 yılında 10.15 milyon adetlik satış rakamı ile birinciliği yine elinde tuttu. 2. sırada yer alan Volkswagen 9.93 milyon adet satış rakamına ulaştı. General Motors Company 9.83 milyon adet ile 2015 yılının en çok otomobil satan 3. üretici olmayı başardı. Renault Nissan 8.22 milyon adet, Hyundai Kia 8.01 milyon adetlik satış rakamları ile ilk 5’te yer alan diğer iki firma.

Toyota’ya ait toplam satış rakamlarında firma bünyesinde yer alan Scion, Lexus, Hino ve Daihatsu markaları da sayılıyor. Diğer üreticiler için de sahip oldukları diğer markalar toplam satış rakamının içinde yer alıyor.

Toyota Daihatsu’nun yüzde 51 hissesine sahip durumda. Yakın zamanda yapılan açıklama ile firma, 3.2 milyar dolar değere ulaşan Daihatsu’nun geri kalan tüm hisselerini de alacağını duyurdu.

http://www.motorauthority.com/news/1102097_toyota-remains-worlds-biggest-automaker-with-10-15-million-sales-in-2015