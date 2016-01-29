Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toyota, 2015 dahil 4 senedir birinciliği kimseye bırakmıyor

Toyota, 2015 yılının en çok otomobil satan firması olmayı başardı. Geçen seneki başarı ile beraber Japon üretici geçtiğimiz 4 sene üst üste birinciliği elde etmiş oldu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,1b
1
23
Otomobil Teknolojileri
Serhat Çevik
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Toyota, 2015 dahil 4 senedir birinciliği kimseye bırakmıyor

2015'in ilk çeyreğindeki satış rakamları incelendiğinde, geçtiğimiz senenin en çok otomobil satan firmasının Volkswagen olacağına inanılıyordu. Patlak veren emisyon skandalı ile beraber gerek ABD’ de gerek ise Çin ve Rusya’da talepler birden düştü. Volkswagen’de ki bu düşüşün, Toyota’nın birinci kalmasında büyük payı olduğu düşünülüyor.
2014 yılında 10.23 milyon adet satış ile birinci olan Toyota, 2015 yılında 10.15 milyon adetlik satış rakamı ile birinciliği yine elinde tuttu. 2. sırada yer alan Volkswagen 9.93 milyon adet satış rakamına ulaştı. General Motors Company 9.83 milyon adet ile 2015 yılının en çok otomobil satan 3. üretici olmayı başardı. Renault Nissan 8.22 milyon adet, Hyundai Kia 8.01 milyon adetlik satış rakamları ile ilk 5’te yer alan diğer iki firma.
Toyota’ya ait toplam satış rakamlarında firma bünyesinde yer alan Scion, Lexus, Hino ve Daihatsu markaları da sayılıyor. Diğer üreticiler için de sahip oldukları diğer markalar toplam satış rakamının içinde yer alıyor.  
Toyota Daihatsu’nun yüzde 51 hissesine sahip durumda. Yakın zamanda yapılan açıklama ile firma, 3.2 milyar dolar değere ulaşan Daihatsu’nun geri kalan tüm hisselerini de alacağını duyurdu.

http://www.motorauthority.com/news/1102097_toyota-remains-worlds-biggest-automaker-with-10-15-million-sales-in-2015 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
OverClocK1ng 3 yıl en beğenilen
Yaw o nedir arkadaş. Scion diye marka mı olur.
İyi hoş arabasın ama Scion.
Ben olsam korkarım, almam yani. Sağı solu belli olmaz...

2 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bloodletting. 3 yıl
Biraz çağın gerisinde kalmış ve emeklilere hitap eden bir firma.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senersongur 3 yıl
VW kampanya yapsaydı 1.olurdu.


Passat alana Polo mesela çok rahat satışları yükseltirdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kevser27 3 yıl
Bence bu sıralamanın birincisi Hyundai helal olsun ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atilasat 3 yıl
geçen yıl ellili yaşlarında bir almanla otomobiller hakkında konuşmuşluğum vardı. ben alman arabaların ne kadar iyi olduğundan falan bahsettim. alman amcamız 15 yıldır Lexus kullanıyormuş ve bu 15 yıl içerisinde bir tane bile (ampül patlaması gibi en ufak bir arıza) arıza ile karşılaşmadığını söyledi.
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F30ED544B 3 yıl atilasat
atilasat

geçen yıl ellili yaşlarında bir almanla otomobiller hakkında konuşmuşluğum vardı. ben alman arabaların ne kadar iyi olduğundan falan bahsettim. alman amcamız 15 yıldır Lexus kullanıyormuş ve bu 15 yıl içerisinde bir tane bile (ampül patlaması gibi en ufak bir arıza) arıza ile karşılaşmadığını söyledi.

Bende 14 yıldır Mitsubishi kullanıyorum elektronik konusunda kesinlikle mükemmele yakınlar. Alman araçları elektronik konusunda sıkıntılı buna kaç kez şahit oldum. En basitinden ampül patlama olayı vw araçlarda çok oluyor. Almanya da yaşayan yakın akrabamın audi a6dada benzeri problemler oldu. Benim aracım 16 yaşında şimdiye kadar iç panel orta saat ampulü ve arka stop lambası ampül patladı. Onun dışında ampül değiştirmedim. Buna istinaden diğer elektronik aksamlar hiç arıza vermedi arıza lambasının yandığını bilmem.En sonki akümü Sivas gibi kışı sert bir ilde bile 8 yıl kullandım. Japon motorları konusuna değinmek gerekirse motordada almanlardan daha başarılılar. Zaten arıza yapma olasılıklari listesinde almanlar bayrak taşır. Fakat konfor ve ses yalıtımı konusunda almanlar kesinlikle daha iyi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
commandx 3 yıl atilasat
atilasat
geçen yıl ellili yaşlarında bir almanla otomobiller hakkında konuşmuşluğum vardı. ben alman arabaların ne kadar iyi olduğundan falan bahsettim. alman amcamız 15 yıldır Lexus kullanıyormuş ve bu 15 yıl içerisinde bir tane bile (ampül patlaması gibi en ufak bir arıza) arıza ile karşılaşmadığını söyledi.

Lexus sahibi olarak o kadar sorunsuz olacağına inanmıyorum. Almanlar kadar sorun çıkarmaz belki ama amca abartmis sanki biraz. Lexuslarda da kronik sorunlar mevcut.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 3 yıl en beğenilen
Yaw o nedir arkadaş. Scion diye marka mı olur.
İyi hoş arabasın ama Scion.
Ben olsam korkarım, almam yani. Sağı solu belli olmaz...

2 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trktlh 3 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Yaw o nedir arkadaş. Scion diye marka mı olur.
İyi hoş arabasın ama Scion.
Ben olsam korkarım, almam yani. Sağı solu belli olmaz...



Töbe töbe
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
commandx 3 yıl OverClocK1ng
Toyota yorumunuzu gördü herhalde, scion markasını bitirme kararı aldı :) Artık Toyota adıyla devam edecek.

1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
türkiyede birinci Renault ikinci yine Volkswagen olmuştur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
venomboy_85 3 yıl
yine bir Lexus haberi ))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 3 yıl
dayanıklı falan ama özel zevke hitap eden spor modellerde çok başarısız.en çok satacak ne varsa o tip üretim yapıyor.bana sıkıcı gelen bir marka.

gt86 demeyin çünkü çok kötü bir fiyatlandırma ile satılıyor.zaten o yüzden de satılamıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
toyota sevdiğim araba firmalarından bir tanesi ve başarılı işler yapıyorlar,hyundai ise son zamanlarda güzel işler yapan bir firma güney korenin araba devi helal olsun...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 3 yıl
Toyota'nın sahip olduğu bütün markaların sembolleri isimlerinin baş harfi ile başlıyor:) Lexus'un L'si, Daihatsu'nun D harfi, Scion'un S'si , Hino'nun H'si (Pek H'ye benzemiyor ancak idare edin :) Toyotanın T'si :)
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ussuz 3 yıl
Hyundai takdire şayan
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6121 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
toyota, 2015 ve
7 etiket daha Lexus scion hino daihatsu Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Apple, bazı priz adaptörleri için değişim programı başlatıyor 3 yıl Durgunluk, Sony'nin sensör birimini vurdu 3 yıl Microsoft, Surface serisini yamaladı ancak büyük sorunları gideremedi 3 yıl Casper, yeni akıllı telefonu VIA M1’le, teknoloji tutkunlarına 25. yıl sürprizi yaptı 3 yıl Google.com alan adına 1 dakikalığına sahip olan kişiye ne kadar ödendiği açıklandı 3 yıl Dünyada internet kullanımı ve Türkiye 3 yıl Windows Phone satışları dibe vuruyor 3 yıl Mitsubishi deniz suyundan yapılmış alternatif bir anten geliştirdi 3 yıl Apple, uzaktan kablosuz şarj teknolojisi geliştiriyor 3 yıl Apple'dan eğitim yatırımı 3 yıl Yerli geliştiriciden iOS uyumlu yeni uygulama: Not Defterim 3 yıl Facebook'un canlı yayın özelliği tüm Amerika'da kullanıma açıldı 3 yıl Teknolojinin modüler kahramanı Casper Nirvana N240 şimdi Turkcell avantajlarıyla 3 yıl Casper 25’inci Yılını Kutluyor! 3 yıl Tesla, iki yeni "uygun fiyatlı" elektrikli otomobil geliştiriyor 3 yıl Türkiye’deki üçüncü Apple Store’un yeri belli oldu 3 yıl Akıllı telefon üreticileri 2015 yılında 1.4 milyar cihaz sevkiyatıyla rekor kırdı 3 yıl Google, 5 milyon Cardboard gözlüğü sattı 3 yıl Yapay zekanın fendi, Go'yu yendi 3 yıl NASA, Challenger'da hayatını kaybeden astronotları anıyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Toyota, 2015 dahil 4 senedir birinciliği kimseye bırakmıyor Sonraki Güneş enerjisi ile 2 dakika içinde ısıtmayı başaran ceket 3 yıl Haftanın sinema haberleri ve 29 Ocak Cuma günü vizyona girecek filmler 3 yıl LG, Samsung'a Twitter üzerinden gönderme yaptı 3 yıl Komplo teorilerine matematiksel çözüm 3 yıl Google Dokümanlar yeni güncellemeyle mobil platformlara yorumlama desteği getiriyor 3 yıl Türk girişimcinin uzay aracına NASA'dan sonra Avrupa da yatırım yaptı 3 yıl Huawei, 4000mAh bataryalı Honor Holly 2 Plus'ı duyurdu 3 yıl AMD GPUOpen girişimi hayata geçiyor 3 yıl Yeni Rubik küp rekoru geliyor 3 yıl Tinder kullanıcıları en çok akşam saatlerinde eşleşiyor 3 yıl 1010!'un yapımcısı Gram Games'ten yepyeni bir oyun: Merged! 3 yıl MWC 2016'da tanıtılacak Xiaomi Mi 5 sızdırıldı 3 yıl SpaceX'in dörtlü paraşüt sistemi testleri başarıyla tamamladı 3 yıl Güvercinlerle Gerçekleştirilen Dünyanın İlk Işık İzi Fotoğraf Çekimi 3 yıl Tinder gif desteğine kavuştu 3 yıl Zyxel ile ağ ürünlerinde yeni trendleri ve şirketin 2016 planlarını konuştuk 3 yıl Google akıllı telefonlara derin öğrenme getirmek için Movidius ile ortaklık yapacak 3 yıl LG K10 ve K4 global pazarda satışa sunulacak 3 yıl Egzersiz odaklı yeni Android ve iOS uygulaması: Movesum 3 yıl Google'dan önemli "HTTP" adımı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2001 ve öncesi ile TÜRKİYE
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim