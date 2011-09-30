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Toyota Ku:Rin basınçlı hava hız rekorunu kırdı : 120,6 Km/s

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Otomotiv teknolojilerinde yenilenebilir enerji sınıfında sayılan basınçlı hava yaygın olarak kullanılmasa da firmaların üzerinde yaptıkları deneme sürüşleri devam ediyor. 

Enerji kaynağı olarak basınçlı hava kullanan araçlarda bir basınç tankı motoru basınçlı hava ile besliyor ve motor çalışıyor. Basınçlı hava kullanan araçların şimdiye kadar ölçülen maksimum hızı 110Km/s seviyesini geçemiyordu ancak Toyota yaptığı test sürüşlerinde maksimum 120Km/s hızını geçtiğini duyurdu.

Toyota hız denemelerini Ku:Rin - Hava Tekeri adını verdiği test aracıyla yapıyor. Ku:Rin 80cm ene sahip. Pilot haricinde hiç bir boş alan yok. Bu bakımdan hız anlamında biraz daha avantajlı. Son deneme sürüşünde ise 120Km/s hızını geçti.

Basınçlı hava motoru çalışmaları 1920'li yıllara dayanıyor. Bugüne kadar pek çok prototip şehir içi trafikte şansını denedi. Hintli Tata firması 2009 yılında aile kullanımına yönelik maksimum 110Km/s hız yapabilen basınçlı hava motorlu araçları piyasaya sürme kararı almıştı. 

Bu araçlar tek dolumla 300km kadar gidebiliyordu. Ancak basınçlı hava üretimi esnasında yaşanan enerji kaybı ve arızalar, hava kompresör istasyonlarının sadece evlere yönelik olarak kurulması, şehir kullanımı için yatırım yapılmaması gibi sebepler yüzünden Tata da seri üretimden vazgeçti. Elektrikli araçların giderek yayılması da bunun diğer bir sebebi.

Ku:Rin test aracı denemelerinde tankındaki yakıtla sadece 3km mesafe gidebiliyor. 

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umutarslan.com 8 yıl
OverClocK1ng
Şu Panasonic, pil olayına biraz ağırlık verse çok iyi olur. Zira Panasonicin geliştirdiği bir araç vardı. 1 adet Panasonic kalem pille 2 km mi ne yol gidebiliyordu. Bu konuya ağırlık verseler de şu pil teknolojisi gelişimi de biraz hız kazansa.

kimin kalemine göre ki o pil :D 1.5vla benim minik kumandalı bile o kadar gidemiyor da :D
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Fantastic Light 8 yıl umutarslan.com
umutarslan.com

OverClocK1ng

Şu Panasonic, pil olayına biraz ağırlık verse çok iyi olur. Zira Panasonicin geliştirdiği bir araç vardı. 1 adet Panasonic kalem pille 2 km mi ne yol gidebiliyordu. Bu konuya ağırlık verseler de şu pil teknolojisi gelişimi de biraz hız kazansa.


kimin kalemine göre ki o pil :D 1.5vla benim minik kumandalı bile o kadar gidemiyor da :D

Süper cevap.
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mehmetturk52 8 yıl
Neden alay ediyorsunuz ki? Hangi teknoloji ilk çıktığında mükemmeldi? Hatta hangisi şimdi mükemmel? Her türlü denemeyi takdir ederim ben. Zamanla gelişebilir. İnşallah sadece hava ile çalışan araba, sadece güneş enerjisiyle çalışan telefon, tüm ihtiyaçlarını (soğutma dahil) güneş enerjisiyle halleden bir ev... çıkar ve o zaman saygıyla eğiliriz önlerinde.
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devrimdoga 8 yıl
Anlamadığım bir şey var,şimdi buna yenilenebilir enerjili diyorlar.Peki bu hava basıncını elde ederken harcanan enerji elektrik enerjisi,yada sıvı yakıtla çalışan kompresör o zaman ne anlamı kaldı yenilenebilir enerjinin ?
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last_legant 8 yıl
3 km lik hava depolayabiliyo ve 120km hız yapıyo ve tek şöför sığıyo... Bu bir Devrim yahu DEVRİM...
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mert107 8 yıl
Tam bizim Türklere göre bir araç arabası ile hava atan tiplere...
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darkaura 8 yıl
basincli havayi kaza halinde dusunmek istemiyorum. bomba gibi patlar.
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OverClocK1ng 8 yıl
Şu Panasonic, pil olayına biraz ağırlık verse çok iyi olur. Zira Panasonic'in geliştirdiği bir araç vardı. 1 adet Panasonic kalem pille 2 km mi ne yol gidebiliyordu. Bu konuya ağırlık verseler de şu pil teknolojisi gelişimi de biraz hız kazansa.
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nazır 8 yıl
hava dolldurmak pilleri şarj etmekten daha pratik
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Jason Becker 8 yıl
OverClocK1ng

Şu Panasonic, pil olayına biraz ağırlık verse çok iyi olur. Zira Panasonic'in geliştirdiği bir araç vardı. 1 adet Panasonic kalem pille 2 km mi ne yol gidebiliyordu. Bu konuya ağırlık verseler de şu pil teknolojisi gelişimi de biraz hız kazansa.

Link var mı? 1 kalem pille 2 km. Şaka gibi.
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djxray 8 yıl
O tip bir araçla özel bir pistte o hıza ulaşmak normal ama bir anlam ifade etmiyor. Binek arabada normal şehir koşullarında o hıza ulaşamaz. Elektrikli araçlara ağırlık verseler daha iyi olur bence.
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techraven 8 yıl
Güzel bir teknoloji ama petrol kaynakları tükenmeden bu tip alternatifleri kolay kolay seri üretime geçirtmezler.
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