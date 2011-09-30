Toyota Ku:Rin basınçlı hava hız rekorunu kırdı : 120,6 Km/s

Otomotiv teknolojilerinde yenilenebilir enerji sınıfında sayılan basınçlı hava yaygın olarak kullanılmasa da firmaların üzerinde yaptıkları deneme sürüşleri devam ediyor.





Enerji kaynağı olarak basınçlı hava kullanan araçlarda bir basınç tankı motoru basınçlı hava ile besliyor ve motor çalışıyor. Basınçlı hava kullanan araçların şimdiye kadar ölçülen maksimum hızı 110Km/s seviyesini geçemiyordu ancak Toyota yaptığı test sürüşlerinde maksimum 120Km/s hızını geçtiğini duyurdu.





Toyota hız denemelerini Ku:Rin - Hava Tekeri adını verdiği test aracıyla yapıyor. Ku:Rin 80cm ene sahip. Pilot haricinde hiç bir boş alan yok. Bu bakımdan hız anlamında biraz daha avantajlı. Son deneme sürüşünde ise 120Km/s hızını geçti.





Basınçlı hava motoru çalışmaları 1920'li yıllara dayanıyor. Bugüne kadar pek çok prototip şehir içi trafikte şansını denedi. Hintli Tata firması 2009 yılında aile kullanımına yönelik maksimum 110Km/s hız yapabilen basınçlı hava motorlu araçları piyasaya sürme kararı almıştı.





Bu araçlar tek dolumla 300km kadar gidebiliyordu. Ancak basınçlı hava üretimi esnasında yaşanan enerji kaybı ve arızalar, hava kompresör istasyonlarının sadece evlere yönelik olarak kurulması, şehir kullanımı için yatırım yapılmaması gibi sebepler yüzünden Tata da seri üretimden vazgeçti. Elektrikli araçların giderek yayılması da bunun diğer bir sebebi.





Ku:Rin test aracı denemelerinde tankındaki yakıtla sadece 3km mesafe gidebiliyor.