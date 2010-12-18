Toyota, hybrid otomobillerinde NiMH batarya kullanmaya devam edeceğini açıkladı

NiMH ve Li-ion bataryaların avantajlarının ve dezavantajlarının tartışıldığı bu günlerde konu hakkında önemli bir açıklama da dünyada en fazla hybrid otomobil satışı yapan otomobil üreticisi Toyota'dan geldi.

Daha önceki haberimizde önemli hybrid modellere sahip Japon otomobil üreticisi Honda'nın gelecek hybrid modellerinde NiMH batarya yerine Li-ion batarya kullanacağını sizlerle paylaşmıştık. NiMH batarya kullandığı Civic Hybrid ve CR-Z gibi modellerde sürekli batarya problemleriyle uğraşan, müşterilerin menzil ve batarya ömrü konusunda şikayetlerini dile getirmesi nedeniyle zor durumlarda kalan Honda, bu önemli karara imza atmıştı.

Toyota ise beklenenin tam aksine gelecek geleneksel hybrid modellerinde de NiMH batarya kullanmaya devam edeceğini açıkladı. Geleneksel hybrid bir otomobilde; NiMH bataryaların sahip olduğu kısa şarj süresi ve daha iyi şarj boşalma kapasitesinin, Li-ion bataryaların sahip olduğu yüksek enerji yoğunluğundan daha önemli olduğunu savunan Toyota, prizden şarj edilebilen Prius Plug-in Hybrid modelinde ise li-ion batarya kullanıyor.