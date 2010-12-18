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Toyota, hybrid otomobillerinde NiMH batarya kullanmaya devam edeceğini açıkladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Toyota, hybrid otomobillerinde NiMH batarya kullanmaya devam edeceğini açıkladı
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NiMH ve Li-ion bataryaların avantajlarının ve dezavantajlarının tartışıldığı bu günlerde konu hakkında önemli bir açıklama da dünyada en fazla hybrid otomobil satışı yapan otomobil üreticisi Toyota'dan geldi.

Daha önceki haberimizde önemli hybrid modellere sahip Japon otomobil üreticisi Honda'nın gelecek hybrid modellerinde NiMH batarya yerine Li-ion batarya kullanacağını sizlerle paylaşmıştık. NiMH batarya kullandığı Civic Hybrid ve CR-Z gibi modellerde sürekli batarya problemleriyle uğraşan, müşterilerin menzil ve batarya ömrü konusunda şikayetlerini dile getirmesi nedeniyle zor durumlarda kalan Honda, bu önemli karara imza atmıştı.

Toyota ise beklenenin tam aksine gelecek geleneksel hybrid modellerinde de NiMH batarya kullanmaya devam edeceğini açıkladı. Geleneksel hybrid bir otomobilde; NiMH bataryaların sahip olduğu kısa şarj süresi ve daha iyi şarj boşalma kapasitesinin, Li-ion bataryaların sahip olduğu yüksek enerji yoğunluğundan daha önemli olduğunu savunan Toyota, prizden şarj edilebilen Prius Plug-in Hybrid modelinde ise li-ion batarya kullanıyor.

Toyota, hybrid otomobillerinde NiMH batarya kullanmaya devam edeceğini açıkladı
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sportifsan 8 yıl
Bencede Ni Batarya Sık kullanılan araçlar için daha iyi olur. Piyasada hergün kullanacağın arabaya Li takılmamalı.
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gun 8 yıl
Lityum iyon bataryaların en büyük artılarından biriside hafifliği böylece araçta daha az yakıt sarfiyatı ve daha çok pil koyabiliyorsunuz.
En güzel örnek gerek notebook gerek cep telefonlarında nikel pilden lityum pile geçtiğimizde ne müthiş fark yaratmıştı hatırlayanlar rahatça kavrayacaktır.
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oldcomputer 8 yıl
lityum iyon bataryaların bahsettiğiniz özellikleri nedeni le kullanılması daha mantıklı gelebilir ama öyle değil, çok önemli bir kaç dezavantajları var fiyatları, ısınınca patlamaya yol açmaları ve kullanım ömürlerinin üretildiği gün başlaması haliyle daha kısa ömürlü olabilmeleridir. En önemli dez avantajları özellikler bir araçta kullanılmasına engel olabilecek dez avantajları ısı sorunlarıdır
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