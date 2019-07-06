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10 milyon Android kullanıcısı, sahte Samsung güncelleme uygulamasını yükledi

Google'ın uygulama marketi Play Store'da yayınlanan sahte bir Samsung güncelleme uygulaması, 10 milyon Android kullanıcısı tarafından indirildi. İşte konunun detayları.
1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
12,7b
6
17
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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10 milyon Android kullanıcısı, sahte Samsung güncelleme uygulamasını yükledi
Akıllı telefon kullanıcıları, cihazlarına yeni özellikler, performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri getiren güncellemeleri dört gözle beklediklerini söyleyebiliriz. Tabi bu durum, kullanıcıların zaaflarını kötüye kullanmak isteyen kişileri de harekete geçirmiş durumda.

Kredi kartı bilgilerini istiyor

Ortaya çıkan yeni bir rapora göre, 10 milyon Android kullanıcısı, Samsung cihazlarına son güncellemeleri yüklemeyi vaat eden bir uygulama indirdi. Updato tarafından geliştirildiği belirtilen bu "Updates for Samsung - Android Update Versions" isimli sözde güncelleme uygulaması, kullanıcılardan kredi kartı bilgilerini isteyerek 34.99 dolarlık yıllık güncelleme ücreti de talep ediyor.
Ödemeyi yapan kullanıcılar, listeden istedikleri güncellemeyi indirirken sorunlarla karşılaştıklarını belirtiyorlar. Şimdiye kadar etkilenen 10 milyon kullanıcının ise ne kadar maddi zarara sokulduğu henüz tespit edilmiş değil. Google'ın bu sahte güncelleme uygulamasını uzun bir süre yayında tutması ise bir başka skandal olarak değerlendiriliyor.

https://medium.com/csis-techblog/updates-for-samsung-from-a-blog-to-an-android-advertisement-revenue-goldmine-of-10-000-000-166585e34ad0 Yorum Yaz
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Virinom 1 gün en beğenilen
Ya bu işe bir çözüm bulunması lazım. Her önüne gelenin uygulama koyması çok saçma. Her yayınlanan uygulamanın insan kontrolünden geçmesi lazım. Ayrıca birbirinin klonu olan uygulamaları engelleyebilmek için her uygulamanın içeriği, ekran görüntüsünden falan oluşan bir ID oluşturulması lazım. Örneğin Youtube'a telif haklı bir video yüklemeye çalıştığınızda daha yükleme ekranında hata verip işlemi iptal ediyor.
Ya bu işe bir çözüm bulunması lazım. Her önüne gelenin uygulama koyması çok saçma. Her yayınlanan uygulamanın insan kontrolünden geçmesi lazım. Ayrıca birbirini...
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adroid 1 gün
Samsung güncelleme vermeyip kullanıcılara işkence edince adamlar ne yapsın işte denize düşen yılana sarılır misali vürisü yüklemişler
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The Red Devil 1 gün
Belediye çöplüğü > google play
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CWaRRioR 18 sa.
Yine de altınları poşetle camdan savcıya atmaktan daha mantıklı :) Zaten biraz bilgisi olan en başta böyle bir uygulamaya ihtiyaç duymaz.
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torenbolen 1 gün
Oha. Watch Dogs 2’de böyle bir şey vardı. Adamlar önceden görmüş bunun olacağını.
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adroid 1 gün
Samsung güncelleme vermeyip kullanıcılara işkence edince adamlar ne yapsın işte denize düşen yılana sarılır misali vürisü yüklemişler
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scorpion20 14 sa. adroid
aynen güncelleme gelmiş diye sevinmişlerdir bile
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TearsForFears 1 gün
“Ödemeyi yapan kullanıcılar, listeden istedikleri güncellemeyi indirirken sorunlarla karşılaştıklarını belirtiyorlar“


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esmerbuyucu 1 gün
Eğer App Store'da böyle bir olay olsaydı Apple kullanıcıları enayi olurdu.
Ama Play Store'da olunca sadece suçlu Google olmuş oluyor, kullanıcılara tabii ki bir şey denilmiyor. Bu tarz haberlerin iki taraflı yorumlarına dikkat edince anlayabilirsiniz. iPhone XI kamera tasarımına leş diyen biri Pixel 4 haberine kamerası muazzam olacak diye yorum atıyor
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Rachsuchtig 1 gün esmerbuyucu
Pixel telefonların kamera kalitesi hakkında bilgin yok herhalde
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RRalpha 1 gün
buradan samsung kullanıcılarının bazılarının keriz olduğu anlamı çıkmaz mı ? Bence çıkar. Telefona bildirim mi gelmiş mutlaka yükleyin diye hayır. Yazılımın geliştiricisini bile kontrol etmeden direkt yüklemişler sonra suçlu google xD
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Virinom 1 gün en beğenilen
Ya bu işe bir çözüm bulunması lazım. Her önüne gelenin uygulama koyması çok saçma. Her yayınlanan uygulamanın insan kontrolünden geçmesi lazım. Ayrıca birbirinin klonu olan uygulamaları engelleyebilmek için her uygulamanın içeriği, ekran görüntüsünden falan oluşan bir ID oluşturulması lazım. Örneğin Youtube'a telif haklı bir video yüklemeye çalıştığınızda daha yükleme ekranında hata verip işlemi iptal ediyor.
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Mr. Jingles 1 gün
Google'ın bu sahte güncelleme uygulamasını uzun bir süre yayında tutması ise bir başka skandal olarak değerlendiriliyor.

Google’ın uygulamadan haberi mi var ki markette niye tutuyor diye yorum yapılıyor? Saldım çayıra mevlam kayıra kafasında işletiliyor. Kim ne yüklemiş markete denetimden geçmiyor.
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jimhendrix 1 gün
Eşşekten adam olur çöp store adam olmaz.
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The Red Devil 1 gün
Belediye çöplüğü > google play
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scorpion20 14 sa. The Red Devil
belediye çöplüğünden bile fazla oldu playdaki çöpler

Belediye çöplüğü < google play
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