10 milyon Android kullanıcısı, sahte Samsung güncelleme uygulamasını yükledi

Akıllı telefon kullanıcıları, cihazlarına yeni özellikler, performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri getiren güncellemeleri dört gözle beklediklerini söyleyebiliriz. Tabi bu durum, kullanıcıların zaaflarını kötüye kullanmak isteyen kişileri de harekete geçirmiş durumda.

Kredi kartı bilgilerini istiyor

Ortaya çıkan yeni bir rapora göre, 10 milyon Android kullanıcısı, Samsung cihazlarına son güncellemeleri yüklemeyi vaat eden bir uygulama indirdi. Updato tarafından geliştirildiği belirtilen bu "Updates for Samsung - Android Update Versions" isimli sözde güncelleme uygulaması, kullanıcılardan kredi kartı bilgilerini isteyerek 34.99 dolarlık yıllık güncelleme ücreti de talep ediyor.

https://medium.com/csis-techblog/updates-for-samsung-from-a-blog-to-an-android-advertisement-revenue-goldmine-of-10-000-000-166585e34ad0

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Ödemeyi yapan kullanıcılar, listeden istedikleri güncellemeyi indirirkenkarşılaştıklarını belirtiyorlar. Şimdiye kadar etkilenen 10 milyon kullanıcının ise ne kadarsokulduğu henüz tespit edilmiş değil. Google'ın bu sahte güncelleme uygulamasını uzun bir süre yayında tutması ise bir başkaolarak değerlendiriliyor.