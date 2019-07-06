10 milyon Android kullanıcısı, sahte Samsung güncelleme uygulamasını yükledi

Teknoloji Editörü
Akıllı telefon kullanıcıları, cihazlarına yeni özellikler, performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri getiren güncellemeleri dört gözle beklediklerini söyleyebiliriz. Tabi bu durum, kullanıcıların zaaflarını kötüye kullanmak isteyen kişileri de harekete geçirmiş durumda.
Kredi kartı bilgilerini istiyor
Ortaya çıkan yeni bir rapora göre, 10 milyon Android kullanıcısı, Samsung cihazlarına son güncellemeleri yüklemeyi vaat eden bir uygulama indirdi. Updato tarafından geliştirildiği belirtilen bu "Updates for Samsung - Android Update Versions" isimli sözde güncelleme uygulaması, kullanıcılardan kredi kartı bilgilerini isteyerek 34.99 dolarlık yıllık güncelleme ücreti de talep ediyor.Ödemeyi yapan kullanıcılar, listeden istedikleri güncellemeyi indirirken sorunlarla karşılaştıklarını belirtiyorlar. Şimdiye kadar etkilenen 10 milyon kullanıcının ise ne kadar maddi zarara sokulduğu henüz tespit edilmiş değil. Google'ın bu sahte güncelleme uygulamasını uzun bir süre yayında tutması ise bir başka skandal olarak değerlendiriliyor.
https://medium.com/csis-techblog/updates-for-samsung-from-a-blog-to-an-android-advertisement-revenue-goldmine-of-10-000-000-166585e34ad0 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ama Play Store'da olunca sadece suçlu Google olmuş oluyor, kullanıcılara tabii ki bir şey denilmiyor. Bu tarz haberlerin iki taraflı yorumlarına dikkat edince anlayabilirsiniz. iPhone XI kamera tasarımına leş diyen biri Pixel 4 haberine kamerası muazzam olacak diye yorum atıyor
Google’ın uygulamadan haberi mi var ki markette niye tutuyor diye yorum yapılıyor? Saldım çayıra mevlam kayıra kafasında işletiliyor. Kim ne yüklemiş markete denetimden geçmiyor.
Belediye çöplüğü < google play
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