Toyota, lityum-iyon bataryaların üretimine sonbaharda başlayacak

Hybrid otomobil denildiğinde akla gelen ilk otomobil üreticilerinden biri olan Toyota'nın geleneksel hybrid modellerinde NiMH batarya kullanmaya devam edeceğini daha önceki haberimizde sizlerle paylaşmıştık.NiMH bataryaların sahip olduğu kısa şarj süresi ve daha iyi şarj boşalma kapasitesinin, Li-ion bataryaların sahip olduğu yüksek enerji yoğunluğundan daha önemli olduğunu savunan Toyota, Prius Plug-in Hybrid modelinde ise lityum-iyon batarya kullanacağını açıklamıştı.

Lityum-iyon bataryaları kendi üretecek olan Japon otomobil üreticisi, bu sayede maliyetleri kontrol altında tutacak. Toyota bu hamleyle Prius Plug-in Hybrid modelinin rakiplerinin karşısına iddialı bir fiyatla satışa çıkmasını hedefliyor. Japonya'daki Aichi Prefecture fabrikasında üretilmesi beklenen lityum-iyon bataryalardan yılda yaklaşık 100.000 adet üretileceği öngörülüyor.

Toyota'nın prizden şarj edilebilen hybrid modeli Prius Plug-in Hybrid, bataryaları tamamen doluyken sadece elektrik motoruyla 21 kilometre yol alabiliyor. Maksimum olarak 100 kilometre/saat hıza ulaşabilen otomobilin bataryaları 100 volt gerilimle 180 dakikada, 200 volt gerilimle ise 100 dakikada şarj olabiliyor.