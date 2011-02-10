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Toyota, lityum-iyon bataryaların üretimine sonbaharda başlayacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
23,9b
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Hybrid otomobil denildiğinde akla gelen ilk otomobil üreticilerinden biri olan Toyota'nın geleneksel hybrid modellerinde NiMH batarya kullanmaya devam edeceğini daha önceki haberimizde sizlerle paylaşmıştık.NiMH bataryaların sahip olduğu kısa şarj süresi ve daha iyi şarj boşalma kapasitesinin, Li-ion bataryaların sahip olduğu yüksek enerji yoğunluğundan daha önemli olduğunu savunan Toyota, Prius Plug-in Hybrid modelinde ise lityum-iyon batarya kullanacağını açıklamıştı.

Lityum-iyon bataryaları kendi üretecek olan Japon otomobil üreticisi, bu sayede maliyetleri kontrol altında tutacak. Toyota bu hamleyle Prius Plug-in Hybrid modelinin rakiplerinin karşısına iddialı bir fiyatla satışa çıkmasını hedefliyor. Japonya'daki Aichi Prefecture fabrikasında üretilmesi beklenen lityum-iyon bataryalardan yılda yaklaşık 100.000 adet üretileceği öngörülüyor.

Toyota'nın prizden şarj edilebilen hybrid modeli Prius Plug-in Hybrid, bataryaları tamamen doluyken sadece elektrik motoruyla 21 kilometre yol alabiliyor. Maksimum olarak 100 kilometre/saat hıza ulaşabilen otomobilin bataryaları 100 volt gerilimle 180 dakikada, 200 volt gerilimle ise 100 dakikada şarj olabiliyor.


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katzedie 8 yıl en beğenilen
İnce uçlu Toyota şarjı olan var mı?
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ugur_yavuz 8 yıl
Renault Fluence ZE nün menzili 160km... 21km ne ola ki?
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CoolnQuiet 8 yıl
geleceğin petrolü lityum olacak anlaşılan. Lityumu bol olan ülkeler yaşadı.
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Seleric 8 yıl
lityum-iyon bataryalar miladını tamamladı. Hem kütlesel olarak yüksek ağırlık ve hacime sahipler, hem zor şarj oluyorlar, hem de çabuk şarjları biyitor. Yeni nesil pilli konsept arabalar da hidrojen pilleri var. dolduruyorsun bir tanka hidrojeni, diğerine de oksijeni, yüzlerce kilometre gidiyorsun.. hidrojende çok ucuz, oksijende.. çok hızlı bir şekilde dolum yapılıyor, lityum-iyon piller gibi ağır değiller, egsozdan sadece su atıyorlar, yüksek hızlara çıkabiliyorlar..tek eksi yönleri henüz hidrojen gibi yanıcı/patlayıcı bir gaz ile oksijen gibi yakıcı bir gazı yanyana çok güvenli bir şekilde saklamanın yolunu bulamadılar
onu da merak ile yakın gelecekte bekliyorum...
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katzedie 8 yıl en beğenilen
İnce uçlu Toyota şarjı olan var mı?
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Volkanbaba 8 yıl
Gelişmesi lazım daha almayın şimdilik
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JasoNBuraK 8 yıl

katzedie
İnce uçlu Toyota şarjı olan var mı?


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Klasör.:X:. 8 yıl

katzedie

İnce uçlu Toyota şarjı olan var mı?

hahuhahuhahauhhahauhahahau





telefonumun ufacık pili orjinal 80lira olduğuna göre arabanın pilini değiştirmek istesek.....
ozon tabakasının delinmesine evet diyorum xD
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LORDTEK 8 yıl
100 dk şarj et 20 dk yol al.
Olmadı...
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fatihcanery 8 yıl
21 km biraz az değil mi? şehir içi bile için sanki km bazında yetersiz gözüküyor.Şu bataryayı(ceptelefonu,fotomakinesi vb..) bir türlü geliştiremediler
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