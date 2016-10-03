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Toyota teknolojiyi kullanmadan önce otonom araçlarının 8.8 milyar mil test edilmesi gerektiğine inanıyor

Paris Otomobil Fuarı kapsamında Toyota'nın otonom teknolojisine bakışı hakkında demeç veren şirket CEO'su Akio Toyoda, teknolojinin kullanılmadan önce 14.2 milyar kilometre test edileceği söyledi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Otonom araçlarla ilgili çözülmesi gereken hala pek çok şey bulunuyor. Toyota yaptığı açıklamaya göre kullanıcıları güvende tutmak ve kontrolün araçtan sürücüye geçmesi durumu gibi şeylerle ilgili sessizce çalışmalar yaptığını ve otonom teknolojili araçlarının müşterilere ulaşmadan önce daha çok teste ihtiyacı olduğunu belirtti. Bu test rakamı ise 8.8 milyar mil yani 14.2 milyar kilometre.
Geçtiğimiz günlerde Paris Otomobil Fuarında konuşan Toyota başkan ve CEO'su Akio Toyoda geleceğe yönelik bazı açıklamalarda bulundu. Otonom güvenlik hedefinin yanında CEO, Microsoft'un Toyota Gazoo Racing WRC takımına destek sağlayacağını ve takımın analiz ve bilgi paylaşımı için kullanacağı bilgisayar sistemlerini geliştirmeye yardımcı olacağını açıkladı. Otonom sürüşün sağlayacağı kolaylıklardan da bahseden Toyoda, teknolojinin engelli, yaşlı ve normal bir şekilde araç kullanamayanlar için büyük bir yardım olacağını belirtti.
Toyota'nın otonom sürüş görüşleri hakkında konuşması esnasında bir diğer dikkat çeken detay ise Toyoda'nın kendi kendine sürüş yapan araçlar için şoför modu terimini kullanması oldu. Daha sonrasında ise Toyota'nın sürmesi eğlenceli araçlar üretmek üzerine taahhüt verdiğinin vurgusunu yapan CEO biraz daha ileri giderek "Eğer bir aracın sürüşü eğlenceli değilse, o zaman bunda amaç ne?" sorusunu yöneltti. Bu temanın 14.2 milyar kilometrelik test süreci sonrası otonom sürüş yeteneğine sahip Toyota modellerinde de taşınması bekleniyor.

http://www.autoblog.com/2016/09/29/toyota-autonomous-cars-need-8-8-billion-miles-testing/ Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
test konusunda bence haklı adamlar yüzlerce arabayla bu testler yapılabilir.
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yimmasabi 3 yıl
Burada 14.2 milyar km 14.2 milyon olmasın ? Bi aracı ortalama saatte 100km ile test etseler günde 8 saat test edilse 100x8x365 = 292000 km ediyor. 3.5 yılda anca 1 milyon km eder. 14.2 milyar km ye bunu bölerseniz. O da 48630 yıl geçmesi demek.
Diyelim ki birden fazla aracın toplamını kast etmiş olsun. 100 araç test edilse 486.3 yıl edio. Burada bir yanlışlık olmalı. Bir araç 2 yılda çıkar, zaten öncesinde bir çok aksam yıllarca denenmiş önceki uygulamaların yeni modifiyesi.
"Eğer bir aracın sürüşü eğlenceli değilse, o zaman bunda amaç ne?" sorusunun da cevabı "sürüşün amacı iki nokta arasında güvenli taşıma yapmak". Aracın içinde genelde dikkatli kullanılır, yolcular çoğunlukla uyurlar ya da dışarıdaki manzarayı seyreyler. Yoksa çalgı,zurna ile gezer, içerde çiğ köfte mangal yapar, her türlü içecek serbest, 4 adet desktop PC ile HL oynardık :D
C-HR modelini bekliyoruz bakam, fiyatının düşük olması önemli. Bin yıl sonra mı gelecek şimdi bu ?
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blackzeros 3 yıl
14-15 bin araç kullanırlarsa , 3-4 yılda test edebilirler. toyota 2015'te 10,5 milyon araç satmış, 14-15 bin araç test için çokta ekstrem bir rakam değil gibi satışlara bakınca.
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Ussuz 3 yıl
Testler tek bir araçla değil yüzlerce araçla yapılabilir. Mesele uzun ömürlüluk değil daha fazla olay yol hava vs görmek
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Fiasco 3 yıl
100 yıl sonra geçerler artık..
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ALBAY 3 yıl
Güneş ile dünya arasındaki mesafeyi bir adet f16 savaş uçağı 17 yılda alabiliyor. Saatte 1000km hızla gittiğini varsayarsak. Haberde bahsedilen mesafe güneş ile dünya arasındaki mesafenin 100 katı
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HeavyClocker 3 yıl
Toyota acaba bu ve c segmentinde turbo benzinli motorlara da 8.8 milyar mil test etmekle meşgul etmediği için mi geçmedi diye düşünmeye başladım.
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BarGoS 3 yıl HeavyClocker
HeavyClocker

Toyota acaba bu ve c segmentinde turbo benzinli motorlara da 8.8 milyar mil test etmekle meşgul etmediği için mi geçmedi diye düşünmeye başladım.

Toyota c segmentte turbo bernzine geçeli 1 sene oldu hocam, henuz ulkemizde yok sadece.

örnek video : youtube.com/...
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alper-tgn 3 yıl
O kadar test edilirse biz göremeyiz :)
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emre0102 3 yıl
küsürlü sayı vereyim inandırıcı olsun :D
ya böyle test edecekler ya da tesla gibi araçlara özellik koyup kullanmayın aman ha diyerek beta test yapacaklar :D
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