Toyota teknolojiyi kullanmadan önce otonom araçlarının 8.8 milyar mil test edilmesi gerektiğine inanıyor

Otonom araçlarla ilgili çözülmesi gereken hala pek çok şey bulunuyor. Toyota yaptığı açıklamaya göre kullanıcıları güvende tutmak ve kontrolün araçtan sürücüye geçmesi durumu gibi şeylerle ilgili sessizce çalışmalar yaptığını ve otonom teknolojili araçlarının müşterilere ulaşmadan önce daha çok teste ihtiyacı olduğunu belirtti. Bu test rakamı ise 8.8 milyar mil yani 14.2 milyar kilometre.

Geçtiğimiz günlerde Paris Otomobil Fuarında konuşan Toyota başkan ve CEO'su Akio Toyoda geleceğe yönelik bazı açıklamalarda bulundu. Otonom güvenlik hedefinin yanında CEO, Microsoft'un Toyota Gazoo Racing WRC takımına destek sağlayacağını ve takımın analiz ve bilgi paylaşımı için kullanacağı bilgisayar sistemlerini geliştirmeye yardımcı olacağını açıkladı. Otonom sürüşün sağlayacağı kolaylıklardan da bahseden Toyoda, teknolojinin engelli, yaşlı ve normal bir şekilde araç kullanamayanlar için büyük bir yardım olacağını belirtti.

Toyota'nın otonom sürüş görüşleri hakkında konuşması esnasında bir diğer dikkat çeken detay ise Toyoda'nın kendi kendine sürüş yapan araçlar için şoför modu terimini kullanması oldu. Daha sonrasında ise Toyota'nın sürmesi eğlenceli araçlar üretmek üzerine taahhüt verdiğinin vurgusunu yapan CEO biraz daha ileri giderek "Eğer bir aracın sürüşü eğlenceli değilse, o zaman bunda amaç ne?" sorusunu yöneltti. Bu temanın 14.2 milyar kilometrelik test süreci sonrası otonom sürüş yeteneğine sahip Toyota modellerinde de taşınması bekleniyor.

http://www.autoblog.com/2016/09/29/toyota-autonomous-cars-need-8-8-billion-miles-testing/