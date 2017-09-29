Toyota ve Mazda elektrikli araç geliştirmek için yeni bir şirket kuruyor

Geçtiğimiz ay Mazda'nın %5 hissesini alan Toyota, ikilinin kurduğu ortaklık sonucunda elektrikli araç geliştirme çalışmalarında ortak stratejiler izleyeceklerini duyurmuştu. İkili yeni yaptıkları duyuruyla Denso Corporation'ın da katılımıyla elektrikli araç teknolojileri geliştirmesi için yeni bir şirket kuracaklarını duyurdu.

Şirketin EV Common Architecture Spirit Co Ltd. adına sahip olacağı belirtilirken, Toyota'nın bu şirketin %90'lık hissesine sahip olacağı, Mazda ve Denso'nun ise %5'er oranda hisse sahibi olacağı belirtiliyor. Yeni kurulan şirket tarafından üretilen araçlar Toyota'nın 2018 Camry ve Prius modellerinde de kullandığı modüler platform mimarisini kullanacak.

Kurulan ortaklık sonucu tamamen elektrikli ve hibrit alanında geride kalan Toyota'nın, rakiplerini tekrar yakalaması ön görülüyor. Yeni içten yanmalı motor teknolojisi SkyActiv-X ile benzinli motorlarında dizel motorlar kadar az yakıt sarfiyatı sunacağını söyleyen Mazda'nın ise bu teknolojiyi piyasaya sürmesi için henüz birkaç yıllık süre var. Bölgesel bazlı emisyon kurallarına uyması gereken üretici, 2019 yılında elektrikli bir araç satışa sunacağını söylemişti.

Elektrikli araç sektörüne yeni oyuncuların katılmaya başladığı son dönemde, Toyota ve Mazda'nın bu hamle sonrası açılan arayı kapaması bekleniyor.