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Toyota ve Mazda elektrikli araç geliştirmek için yeni bir şirket kuruyor

Mazda ve Toyota, Denso Corporation ile elektrikli araç teknolojileri geliştirecek yeni bir şirket kurmak üzere bir araya geliyor. Şirket EV Common Architecture Spirit Co Ltd. adına sahip olacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,5b
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13
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz ay Mazda'nın %5 hissesini alan Toyota, ikilinin kurduğu ortaklık sonucunda elektrikli araç geliştirme çalışmalarında ortak stratejiler izleyeceklerini duyurmuştu. İkili yeni yaptıkları duyuruyla Denso Corporation'ın da katılımıyla elektrikli araç teknolojileri geliştirmesi için yeni bir şirket kuracaklarını duyurdu.
Şirketin EV Common Architecture Spirit Co Ltd. adına sahip olacağı belirtilirken, Toyota'nın bu şirketin %90'lık hissesine sahip olacağı, Mazda ve Denso'nun ise %5'er oranda hisse sahibi olacağı belirtiliyor. Yeni kurulan şirket tarafından üretilen araçlar Toyota'nın 2018 Camry ve Prius modellerinde de kullandığı modüler platform mimarisini kullanacak.
Kurulan ortaklık sonucu tamamen elektrikli ve hibrit alanında geride kalan Toyota'nın, rakiplerini tekrar yakalaması ön görülüyor. Yeni içten yanmalı motor teknolojisi SkyActiv-X ile benzinli motorlarında dizel motorlar kadar az yakıt sarfiyatı sunacağını söyleyen Mazda'nın ise bu teknolojiyi piyasaya sürmesi için henüz birkaç yıllık süre var. Bölgesel bazlı emisyon kurallarına uyması gereken üretici, 2019 yılında elektrikli bir araç satışa sunacağını söylemişti.
Elektrikli araç sektörüne yeni oyuncuların katılmaya başladığı son dönemde, Toyota ve Mazda'nın bu hamle sonrası açılan arayı kapaması bekleniyor.

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İstiklalFMK 2 yıl en beğenilen
Elektrikli araç üretimine tam anlamıyla girmedi tamamda. Hybrid alanında geri kaldığını nereden çıkarıyorsunuz? Adam Hybrid satışında yıllardır lider... Milyarlarca dolar ar-ge çalışması, binlerce patenti var( geçen yıl diğer firmalara ücretsiz açtı patentlerini)
Elektrikli araç üretimine tam anlamıyla girmedi tamamda. Hybrid alanında geri kaldığını nereden çıkarıyorsunuz? Adam Hybrid satışında yıllardır lider... Milyarl...
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Yanıtla +25
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Kerim5100 2 yıl
Toyota? Hibrit alanında geri kalmak? Assdfdkjfsdfgsjdfa
Yanıtla +19
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Selçuk ALAGÖZ 2 yıl
Hybrit alanında neye göre kime göre geride kaldı Toyota?
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lansker 2 yıl
G.tü tutuşan firmalar ortaklık kurup elektrikli araç işine giriyor. Anladığım bu.
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FreudeAmFahren 2 yıl
O japonlar yok mu o japonlar sahibine para kazandıran arac bile yaparlarsa şaşırmam. Bizim hükümetin katı maliye politikalarına hodrimeydan diyecek birileri varsa onlar japonlardır.
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pseudofate 2 yıl
toyota hibrit de geri de mi kalmış :) yahu siz bu işi bırakın yazmayın,
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faho 2 yıl
Mazda en son Ford ile 90'larda ortalık işine girmişti,Japonya'daki büyük kriz patlak verince ortaklık feshedilmiş ve iki dev markanın lüks müşteri portföyü hedefleyerek kurduğu " AMATİ " markası öksüz kalmıştı.
Mazda sonradan kendi adı ile,AMATİ platformundan zamanının çok ötesinde olan Xedos 9'u çıkarsa da maalesef muvaffak olamadı.
Ne diyelim,inşallah tarih tekerrür etmez.
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1 Yanıt Yanıtla +1
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cancan_burak 2 yıl faho
faho
Mazda en son Ford ile 90'larda ortalık işine girmişti,Japonya'daki büyük kriz patlak verince ortaklık feshedilmiş ve iki dev markanın lüks müşteri portföyü hedefleyerek kurduğu " AMATİ " markası öksüz kalmıştı.
Mazda sonradan kendi adı ile,AMATİ platformundan zamanının çok ötesinde olan Xedos 9'u çıkarsa da maalesef muvaffak olamadı.
Ne diyelim,inşallah tarih tekerrür etmez.
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Wikipedia gibisiniz hocam
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faniseyler 2 yıl
İsmi Tozda olsun veya mazta:)))
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kadirirdem 2 yıl
Kursunlar artık o pazarda da sağlam rekabet olsun,yoksa Tesla tekele yürüyecek.
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QralCess 2 yıl
Hybridde toyota geride hahah amerikada deli gibi satıyor..Fiat Chryslerin Pacificasi ile yarışıyorlar..
Avrupada zaten toyota hibridde öncü...
Mazdaya yarar bu Toyota zaten zirvede..
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marsli61 2 yıl
Adamlar Tesla ile kafayı bozduğu için dünyada ne olduğundan pek haberdar değiller. Toyota çok değerli bir markadır. Belki bu piyasanın en değerlisi bile olabilir bakmak lazım. Hele hybrid araba üretmekte rakibi olduğunu zannetmiyorum.
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Kerim5100 2 yıl
Toyota? Hibrit alanında geri kalmak? Assdfdkjfsdfgsjdfa
Yanıtla +19
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Selçuk ALAGÖZ 2 yıl
Hybrit alanında neye göre kime göre geride kaldı Toyota?
Yanıtla +14
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