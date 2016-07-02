Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toyota’dan şekil değiştirebilir uçan otomobil için patent

Uçan arabalar fikri insanlara her zaman çekici gelmiş ve çoğu zaman gelecek hayallerinin başrol oyunculara olagelmişlerdir. Toyota’nın bu fikre yatırım yaptığı, bir patent ile ortaya çıktı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6b
1
5
Otomobil Teknolojileri
Buğra Ünal
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Uçan arabalar, gerçekleşmesine daha çokça zaman olan metalar olabilirler ancak bu gerçek, çeşitli girişimcilerin ve Toyota gibi otomotiv endüstrisi devlerinin fikre yatırım yapmayacağı anlamına gelmiyor. Toyota’nın Birleşik Devletler Patent ve Alametifarika (Trademark) Ofisi tarafından yayınlanan bir patent başvurusuna göre, Japon otomotiv devi, şekil değiştiren/dönüşen bir uçan otomobil tasarımını tescilletmiş bulunuyor.
Aslında Toyota’nın patenti tam olarak bir uçan otomobil patenti değil. Bu patentin kapsamı daha çok aracın dış kısmını, yani gövdesini içine alıyor. Bunu, alınan patentteki gibi zikretmek gerekirse “şekil değiştiren gövde” dememiz gerekecektir. Biliyoruz, böyle deyince insanın gözünün önüne getirmesi çok kolay olmuyor ancak patent hakkında basitçe şöyle bir tanım kullanabiliriz: Araç sürücüsünün sürme eyleminden uçma eylemine geçişi sırasında gövdede yaşanacak değişiklikler ve bunların olası yöntemleri. Mesela hareket edebilen panellerin, kanatların ortaya çıkması için yer değiştirmesi veya kanatların dışarı doğru açılması veya aracın arkasında bulunan esnek parçaların yavaşça açılıp kanat halini alması gibi... Bütün bu önerilerin tek bir ortak noktası bulunmakta; o da bütün kanat mekanizmalarının bir kuşunkini andıracak şekilde açılması.
Elbette bu patent başvurularının gerçeğe dönüşebilmesi için katedilmesi gereken epey yol bulunmakta, ancak Toyota’nın sektördeki konumu, teknolojisi ve bilgi birikimi düşünüldüğünde bunu gerçeğe dönüştürebilecek kapasitesi olan şirketlerin içinde yer aldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Toyota’nın yanı sıra Aeromobil ve Larry Page’in Zee.Aero’su gibi küçük şirketler de uçan otomobiller fikri üzerinde çalışan firmalar fakat Toyota’nın bu şirketlerle karşılaştırıldığında para getiren kolları olan bir şirket olduğunu söylemek lazım.

Fikrin uygulanabilirliği ne durumda?

Bu soruya iki türlü yaklaşılabilir. Birincisi iyimser yaklaşım. İyimser yaklaşım kapsamında düşünebileceğimiz şeylerden biri, bu fikirle sadece girişimci firmaların değil, yeterli kaynak ve birikime sahip Toyota gibi firmaların da ilgi gösterdiği ve bu alanda çalışmalar yaptığı gerçeği. Ancak bunun kısa vadeli bir plandan ziyade uzun vadeli bir projeksiyon olduğunu belirtmekte de fayda var.
Konuya başka açılardan yaklaşacak olursak, uçan otomobiller gerçeğe dönüşürse aynı zamanda birçok sorunu da beraberinde getirecek. Düşünsenize, bu araçların kullanımı için birçok ülkede değişik kurallar, standartlar ve uygulamalar ortaya çıkacak. Yani standardizasyon süreci çok sancılı olacak. Ayrıca altyapı sıkıntıları da baş gösterecek çünkü bu araçların kalkış ve inişleri için pistler, havada düzenli gitmelerini sağlayacak rotalar ve tüm bu sistemi kontrol edecek hava trafiği denetleyici elemanlarının kurulması gerekecek. Bir diğer yandan, güvenlik de ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkacaktır. Karadaki sistemlerin bile güvenli olarak yürütülmesinin çok zor olduğunu düşünürsek, işin içine çok daha hassas hesapların dahil edileceği bu tarz teknolojilerin güvenli hale gelmesi çokça zaman alacaktır. Son olarak ise maliyet faktörü, uçan otomobillerin gerçekleşmesinin önündeki büyük engellerden biri.
Tüm bunlara rağmen fikrin orijinalliği ve büyük firmaların gelecek planlarının bir köşesinde bu fikrin yer alıyor olması büyük önem arz ediyor. Ancak yukarıda belirtilen sorunlar ve daha fazlası halledilmediği sürece uçan otomobillerin hayatımızda normal otomobiller gibi yer almaları imkansıza yakın görünüyor.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/toyota-s-patent-for-a-shape-shifting-aerocar-body-published-ar173638.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ma95 3 yıl
Patenti alalım kenarda dursun demişler
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
pervaneye for :)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fredydexter 3 yıl
şekil degiştiren araba bir tek onu tanırım oda atv de yayınlanan VİPER dı araç normal bir arabadan gri bir renkde
savaş makinası oluveriyortu eskiler bilirr

youtube.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ma95 3 yıl
Patenti alalım kenarda dursun demişler
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
warranty 3 yıl
Uçsun arabalar biz rahat edelim diyecemde ,maganda kurşunuyla havada ölmemiz kolaylaşır.
arabadan inip levyeyle koşarlar evin çatısına düşerler
hırsızlık artar kaçışlar kolaylaşır
terör havadan ilerler ,başbakan vs öldürülür hergün seçim olur
uçak firmaları kazan kaldırır ,kısıtlama gelir
Adanalılar f 16 ya kafa atar.
Tv de gördüğü adama sinirlenip sınırı geçerler başka memlekete savaş açarlar ( bireysel )
Uçuş pilotu eğitimi için gereken para fazla olduğu için ,pilotlar danıştaya para iadesi davası açar
Havada yanlamalar olur drift atarlar ,evet evet yaparlar bu tofaşcı , bmw'ciler
yurtdışından gelen çalıntı araç sayısı artar.

vs vs..
yapmasınlar abi bu iş sakat :)
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ShadowofDeath06 3 yıl
Ben bu uçan araba olayını pek mantıklı bulmuyorum. Editörün de haberde bahsettiği gibi bir dünya sorunu beraberinde getiriyor. Bunlar yerine elektrikli otomobiller gelişse daha iyi olur kanımca.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Şimdi de Galaxy S7 Edge+ sesleri 3 yıl Buz Devri yeniden mobil platformlarda 3 yıl 2016 Yaz Olimpiyatları sanal gerçeklik ortamında izlenebilecek 3 yıl Mobilite: Telefonlara vergi şoku, Galaxy Note 7 ve dahası... 3 yıl Apple'dan NASA'nın Juno görevine özel muhteşem kısa film (VİDEO) 3 yıl Nissan elektrikli araçlarının pilleri, Fransız veri merkezinde tekrar hayat buluyorlar 3 yıl Tesla’nın karıştığı kaza, otonom araçların yükselişine bir engel teşkil eder mi? 3 yıl 6.6 inçlik Honor V8 Max TENAA sertifikasyonunda görüldü 3 yıl Popüler iPhone uygulamasını ücretsiz indirin 3 yıl Samsung Galaxy S7 edge Olympic Edition modeli 7 Temmuz’da geliyor 3 yıl Uzaylılar sokağınıza saldırsaydı nasıl görünürdü? 3 yıl Ünlü gelecek bilimci Alvin Toffler, hayatını kaybetti 3 yıl AMD’den Radeon RX 480 aşırı güç tüketimi için beklenen açıklama geldi 3 yıl Seagate, 1600 kişiyi işten çıkarıyor 3 yıl HTC, sanal gerçeklik için 30 şirketi bir araya getirdi 3 yıl Lumia 950/950 XL modellerine çift dokunuş ile uyanma özelliği geliyor 3 yıl Jüpiter'in 'Öfkesi': İşte dev gezegenin manyetosferinden gelen sesler 3 yıl Ödüllü platform oyunu Mimpi Dreams, iOS için ücretsiz 3 yıl MSI Geforce GTX 1070 Gaming X 8GB inceleme videosu 3 yıl İşte Plüton kâşifi New Horizons'un yeni durağı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Toyota’dan şekil değiştirebilir uçan otomobil için patent Sonraki Volkswagen ilk pil “Gigafactory” tesisini Çin’de açmaya hazırlanıyor 3 yıl Dell, Android pazarından çekiliyor 3 yıl Microsoft Surface adı altında hepsi bir arada PC modeli çıkarmayı planlıyor 3 yıl Apple, Tidal’i satın almak için görüşüyor 3 yıl Artık herkes Facebook'tan bağış toplayabilecek 3 yıl Rio olimpiyat oyunları Gear VR gözlüklerde 3 yıl HTC’nin Nexus modeli ile ilgili yeni detaylar geldi 3 yıl Google’dan internet sitelerine sanal gerçeklik desteği 3 yıl Sosyal medyada en çok konuşulan film Suicide Squad 3 yıl Sürücüsüz araç girişimi Zoox $200 milyon yatırım topladı 3 yıl İşte Samsung Galaxy Note 7 3 yıl Karşınızda Nvidia GeForce GTX 1060 ve teknik özellikleri 3 yıl Avrupa elektrikli araç satışlarında ilk 3 arasında çetin bir yarış var 3 yıl 2si1 "Vergisiz" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Oracle, Itanium davasında 3 milyar dolar tazminat ödeyecek 3 yıl Hyundai ix35 FUEL CELL, rekor bir hıza ve menzile ulaştı 3 yıl Dört fanlı GeForce GTX 1080'e yakından bakıyoruz 3 yıl Anonymous, İstanbul'daki terör saldırısına karşılık IŞİD’e siber operasyon başlattı 3 yıl Google'ın Madrid ofisine şok polis baskını 3 yıl Kingston MobileLite Wireless G3 kablosuz veri istasyonu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim