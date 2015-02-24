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Toyota'nın araç içi sistem CarPlay'lı otomobilleri yakın zamanda çıkmayacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Toyota'nın araç içi sistem CarPlay'lı otomobilleri yakın zamanda çıkmayacak
Apple'ın araç üreteceği iddiaları zirveye ulaşmışken akıllı telefondan sonraki teknolojiyi domine edecek sektörün elektrikli araç olacağı konuşuluyor. Bununla birlikte araç içi sistemler de büyük önem taşımaya başladı. Apple CarPlay sisteminde bir araç içi sistem geliştirirken Android tarafında ise Android Auto geliştiriliyor. 
New York Times'da yer alan habere göre ise Toyota kısa bir süre içinde bu araç içi sistemleri kullanmayı düşünmüyor. Bir süre daha kendi sistemleriyle devam edecek Toyota'nın ise gelecek yıllarda CarPlay sistemini kullanan arabalar piyasaya süreceği konuşuluyor. Toyota'nın hali hazırda kullandığı vanilla Entune sistemleri bazı Android ve iOS uygulamalarına destek sunabiliyor. Daha önce Ford'da yaptığı bir açıklamada hem Android Auto hem de CarPlay sistemli araçları gelecek yıl piyasaya süreceğini açıklamıştı.

Şimdilik CarPlay ve Android Auto sayfalarındaki partnerlik ilişkileri derlenirse üreticiler ve kullanacağı araç içi sistemler hakkında aşağıdaki gibi bir tablo ortaya çıkıyor.
 
Toyota'nın araç içi sistem CarPlay'lı otomobilleri yakın zamanda çıkmayacak

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doctor_bey 4 yıl
Çıkarmayın, nabalım?
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tavernac1 4 yıl
İyi reklam yapar gene müritleri alır çok fahiş fiyatlarla Samsung gibi....
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CyberBot 4 yıl
Apple folksfağhnn
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DennisLars 4 yıl
Totoya adam gibi dizel motor yapsın ilk önce
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Mesudum 4 yıl DennisLars
Myronides

Totoya adam gibi dizel motor yapsın ilk önce

Hem adında iki "o" olan markasını da düzeltsin! Ne o öyle iki tane "o"?
[>:]
------

Töbe töbe,
lafa bak lafa!


-------

Bu arada, bir ara araç içi yardımcıların performanslarını da yazmıştınız. Keşke ona link verseydiniz de Toyota'nın kendine güveni nereden geliyor, hatırlasaydık.
Keşke

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ozmenakif 4 yıl
Volkswagon
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