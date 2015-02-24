Toyota'nın araç içi sistem CarPlay'lı otomobilleri yakın zamanda çıkmayacak

Apple'ın araç üreteceği iddiaları zirveye ulaşmışken akıllı telefondan sonraki teknolojiyi domine edecek sektörün elektrikli araç olacağı konuşuluyor. Bununla birlikte araç içi sistemler de büyük önem taşımaya başladı. Apple CarPlay sisteminde bir araç içi sistem geliştirirken Android tarafında ise Android Auto geliştiriliyor.

Şimdilik CarPlay ve Android Auto sayfalarındaki partnerlik ilişkileri derlenirse üreticiler ve kullanacağı araç içi sistemler hakkında aşağıdaki gibi bir tablo ortaya çıkıyor.

New York Times'da yer alan habere göre ise Toyota kısa bir süre içinde bu araç içi sistemleri kullanmayı düşünmüyor. Bir süre daha kendi sistemleriyle devam edecek Toyota'nın ise gelecek yıllarda CarPlay sistemini kullanan arabalar piyasaya süreceği konuşuluyor. Toyota'nın hali hazırda kullandığı vanilla Entune sistemleri bazı Android ve iOS uygulamalarına destek sunabiliyor. Daha önce Ford'da yaptığı bir açıklamada hem Android Auto hem de CarPlay sistemli araçları gelecek yıl piyasaya süreceğini açıklamıştı.