Toyoto'dan "yapa zeka" için önemli yatırım

Japonya merkezli dünyanın en büyük otomobil üreticileri arasında yer alan ve özellikle robot teknolojileri konusunda çok önemli çalışmaları bulunan Toyota, Silkon Vadisi'nde "Toyota Research Institute" isimli yeni bir şirket kurdu.

Toyota tarafından Silikon Vadisi'nde Stanford Üniversitesi yanında kurulan şirket, birçok diğer teknoloji firmasının da aktif olarak çalışmalar gösterdiği "yapa zeka" konusuna odaklanacak. Toyota yaptığı açıklamada yapa zekanın gelecek endüstriyel teknolojileri desteklemek adına çok önemli bir konu olduğunu ve gelişmiş sürecinde hem Stanford hem de MIT arasında ortak çalışmalar kurulacağını belirtiyor.

Kısaca TRI olarak adlandırılan şirketin ana görevi yapay zekanın gelişim sürecini hızlandırmak olacak ve konusunun uzmanı birçok araştırmacı ve mühendisi bünyesinde barındıracak. 2016 yılının başında faaliyete başlayacağı belirtilen şirketin, önümüzdeki beş yıl içerisinde 1 milyar dolar yatırım alacağı da Toyota tarafından açıklanan bilgiler arasında yer alıyor.

http://media.toyota.co.uk/2015/11/toyota-to-establish-new-artifical-intelligence-research-and-development-company/