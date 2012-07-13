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Toza ve suya dayanıklı Sony Xperia Go, İngiltere'de satışa sunuldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
18,5b
1
30
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Toza ve suya dayanıklı Sony Xperia Go, İngiltere'de satışa sunuldu
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Sony Mobile'ın suya ve toza dayanıklı tasarımıyla ön plana çıkan modeli Xperia Go, İngiltere'nin önemli operatörlerinden O2 tarafından satışa sunuldu.
Pay-as-you-go (kontörlü) sistemiyle 291 Euro'dan, sözleşmeli olarak ise ayda 23.4 Euro'dan ücretsiz satılacak olan Xperia Go, 1 GHz çift çekirdekli ST-Ericsson NovaThor U8500 platfomuna, Mali-400MP grafik birimine, 512 MB RAM'e, Android 2.3 işletim sistemine, 3.5-inç boyutunda ve 320 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana (Reality Display), HD video kaydı yapabilen 5 MP kameraya, 8 GB dahili flash belleğe (32 GB'a kadar arttırılabilir) ve 1305 mAh bataryaya ev sahipliği yapıyor.
Toza ve suya dayanıklı Sony Xperia Go, İngiltere'de satışa sunuldu
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mc_shekil 7 yıl
cihaz türkiyeye geldi sony eurasia garantili satış fiyatı 959 lira.. hepsisony.com/...
bence biraz daha düşürmeleri lazım 850 iyidir
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atroce 7 yıl
Acro S ne zaman gelecek yada gelecek mi:(
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ALPEREN_06 7 yıl
bugün sony center daki bey çok yakın zamanda cihazın ellerinde olacağını söyledi.yani yakın zamanda sony center lardan temin edebileceksiniz telefonu.ayrıca sony center lardaki çalışanların cihazlar hakkındaki bilgisi ve yeterlilikleri beni gerçekten çok şaşırttı.sony bu işin üzerinde adam akıllı duruyor anlaşılan.bayağ iyi eğitim vermişler çalışanlara cihazlar hakkında.malumunuz cihazların işlemci modelleri,ekran ve kamera özellikleri gibi konuları satış elemanları değil bizim gibi meraklılar bilirdi ama 3 farklı şehirdeki 4-5 farklı sony center daki elamanların hemen hemen hepsi cihazlar hakkında detaylı bilgi sahibi olması bende bu kanaati uyandırı.
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Schwartzenius 7 yıl
giris seviyesi icin gayet yeterli.
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gonzales20 7 yıl
almanya fiyatı 250 euro...
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CooperTime 7 yıl ..Knight..
..Knight..




 

Sony Mobile'ın suya ve toza dayanıklı tasarımıyla ön plana çıkan modeli Xperia Go, İngiltere'nin önemli operatörlerinden O2 tarafından satışa sunuldu.

 

Pay-as-you-go (kontörlü) sistemiyle 291 Euro'dan, sözleşmeli olarak ise ayda 23.4 Euro'dan ücretsiz satılacak olan Xperia Go, 1 GHz çift çekirdekli ST-Ericsson NovaThor U8500 platfomuna, Mali-400MP grafik birimine, 512 MB RAM'e, Android 2.3 işletim sistemine, 3.5-inç boyutunda ve 320 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana (Reality Display), HD video kaydı yapabilen 5 MP kameraya, 8 GB dahili flash belleğe (32 GB'a kadar arttırılabilir) ve 1305 mAh bataryaya ev sahipliği yapıyor.

 






mali400Mp ne kadar dandikse artık donanımsal iddiası olmayan bir telefonda bile kullanıyor Samsung Fanları da savunsun dursun , mali tegradan iyi diye
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Maximus Meridus 7 yıl
sony sacmalıyor. Atrixe rakıp telefonunu bekliyorum. 512 de 512 bi sony kullandırtmayacaklar adama!
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-OD- 7 yıl
saçmalık toz ve su koruması için o kadar para verilmez ucuz se al suya düşerse aynısından 2 tane daha alabilirsin
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gonzales20 7 yıl
bence 1150 den asağı olmaz çünkü bundan önceki modeli bile 1000tl civarı
hepsiburada.com/...
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DH Misafiri 7 yıl
sony ericsson xperia active, sony segmentli bu ürünün fiyatı 1000 tl civarında aynı şekilde bu üründe çizilmeye suya toza karşı dayanıklı bir model, xperia go modelininde fiyat olarak aşağı yukarı aynı olacağı kanısındayım 50-100 tl fark eder aralarında diye tahmin ediyorum. .İngilterede yaklaşık 368 dolardan satışa çıkan bu telefon TL olarak 665 liraya denk geliyor fakat vergilerle bu miktar artacak ve 1000 lira civarına çıkacaktır.Örnek verecek olursak ülkemizde en düşük fiyat olarak 1850 tl civarında olan iphone 4s marka telefonlar avrupada 649 dolardan satılmakta ve buda TL olarak 1170 lira gibi bir rakama karşılık gelmektedir geri kalan kısımlar ise vergi paylarından ibarettir.Bir arkadaşın dediği gibi 700 liradan satışa sunulacağını düşünmüyorum ama umarım arkadaş haklı çıkar...
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Tesla Nikola 7 yıl
Sony Xperia acro S cok iyi..

gsmarena.com/...
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interwap 7 yıl
Android 4.1.1 sunulmuş, sen git 2.3'lü cihaz çıkar.
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metoloji 7 yıl
Xperia Go yu bende bekleyenlerdenim, sanırım ilk istanbul bilişim getirmiş, eyvallahta 1200 TL fiyat çok pahalı. :(
Sağlamlığını bir kenara bırakırsak çok daha güçlü cihazlar "Go" dan daha ucuz. Zor satarlar..
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SF01 7 yıl
herkes sony yi pazarlama konusunda eleştiriyor ama adamlar aslında bu politikayla daha telefonu satmadan para kazanıyor,misal sony xperia p ler ilk turkcell de satışa sunuldu adam kendi mgazasına bile telegonu 2 ay sonra getirdi turkcell o telefonu satıp reklamını yapabilmek için sony ye ne paralar döktü allah biir,adamlar işi biliyor valla
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Bukalemun 7 yıl
320x480 :(( !!! mali 400 gibi güçlü bir gpu
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mss12 7 yıl
Xperia Sola donanım olarak Go'dan çok daha iyi olmasına rağmen avea'dan 899 tl'ye çıktı sanırım, su geçirmeme özelliği iyi fakat 400 tl fark yaratır mı?
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Müslümano Ronaldo 7 yıl
pili kötü olmuş akıllı telefonlarda bence en önemli şey pil süresi, bunada motorola hariç kimse dikkta etmiyor ne yazık ki
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