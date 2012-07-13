Toza ve suya dayanıklı Sony Xperia Go, İngiltere'de satışa sunuldu

Haber Editörü
Sony Mobile'ın suya ve toza dayanıklı tasarımıyla ön plana çıkan modeli Xperia Go, İngiltere'nin önemli operatörlerinden O2 tarafından satışa sunuldu.
Pay-as-you-go (kontörlü) sistemiyle 291 Euro'dan, sözleşmeli olarak ise ayda 23.4 Euro'dan ücretsiz satılacak olan Xperia Go, 1 GHz çift çekirdekli ST-Ericsson NovaThor U8500 platfomuna, Mali-400MP grafik birimine, 512 MB RAM'e, Android 2.3 işletim sistemine, 3.5-inç boyutunda ve 320 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana (Reality Display), HD video kaydı yapabilen 5 MP kameraya, 8 GB dahili flash belleğe (32 GB'a kadar arttırılabilir) ve 1305 mAh bataryaya ev sahipliği yapıyor.
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bence biraz daha düşürmeleri lazım 850 iyidir
mali400Mp ne kadar dandikse artık donanımsal iddiası olmayan bir telefonda bile kullanıyor Samsung Fanları da savunsun dursun , mali tegradan iyi diye
hepsiburada.com/...
gsmarena.com/...
Sağlamlığını bir kenara bırakırsak çok daha güçlü cihazlar "Go" dan daha ucuz. Zor satarlar..