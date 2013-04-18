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Tr uzantılı Outlook alan adları yayına giriyor

6 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Tr uzantılı Outlook alan adları yayına giriyor

Uzun yıllardır yüz milyonlarca kişiye hizmet veren Microsoft'un mail hizmeti Hotmail, Windows Phone ile başlayan modern Windows tasarımı projesi kapsamında Outlook olarak değişmiş ve yeni bir görünüm kazanmıştı.

Hotmail uzantısının yanında Outlook.com uzantısı ile de mail adresleri vermeye başlayan Microsoft, kullanıcı sayısını artırmak için yenilikler yapmaya devam ediyor. 

Firmadan yapılan duyuruda Outlook alan adının ülkemiz de dahil olmak üzere 32 ülkeye daha genişletileceğini duyurdu. Hotmail hizmetinde böyle bir genişleme sunmayan Microsoft, Outlook ile yerelleşerek daha fazla kullanıcıya erişmeyi hedefliyor. İlerleyen günlerde Outlook.com.tr uzantılı email adresleri alabilmek mümkün olacak.


http://blogs.office.com/b/microsoft-outlook/archive/2013/04/17/outlook-com-gets-two-step-verification-sign-in-by-alias-and-new-international-domains.aspx Yorum Yaz
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eskiAcik 6 yıl
ikisinide aldim ismime
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SysEdit 6 yıl
Ben de ikisini de aldım...
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talsuv61 6 yıl
eskiden her yerden alırdım şimdiyse hiç gereği yokmuş diyorum.
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Software Developer 6 yıl
Yeni Tasarım çok hoş, ben çok beğendim
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oktayakgoz 6 yıl
hmm bundan da bi tane alalım adımıza ne olur ne olmaz. gerçi yoluma win8 ve winphone 8 ile devam ettiğim için bize şart sayılır
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regaibyigit. 6 yıl
gmail varken gereksiz bence bunlar
(hotmailde genişleme sunuldu diye biliyorum çünkü şuan hotmail.com.tr şeklinde alabiliyoruz.)
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PcExpertt 6 yıl
eskisi daha iyiydi
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GLUKAGON 6 yıl
Gereksiz bir olay bence,tr olmuş olmamış ne fark eder
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