Tr uzantılı Outlook alan adları yayına giriyor

Uzun yıllardır yüz milyonlarca kişiye hizmet veren Microsoft'un mail hizmeti Hotmail, Windows Phone ile başlayan modern Windows tasarımı projesi kapsamında Outlook olarak değişmiş ve yeni bir görünüm kazanmıştı.





Hotmail uzantısının yanında Outlook.com uzantısı ile de mail adresleri vermeye başlayan Microsoft, kullanıcı sayısını artırmak için yenilikler yapmaya devam ediyor.





Firmadan yapılan duyuruda Outlook alan adının ülkemiz de dahil olmak üzere 32 ülkeye daha genişletileceğini duyurdu. Hotmail hizmetinde böyle bir genişleme sunmayan Microsoft, Outlook ile yerelleşerek daha fazla kullanıcıya erişmeyi hedefliyor. İlerleyen günlerde Outlook.com.tr uzantılı email adresleri alabilmek mümkün olacak.