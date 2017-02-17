Trafik Sigortası’nda yeni dönem: Sürücüler sigortalanacak

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Zorunlu Trafik Sigortası son birkaç yılda çok konuşulan hususların başında geliyor. Sigorta şirketlerinin değişen düzenlemeler doğrultusunda ciddi anlamda yüksek primler belirlemesi, Maliye Bakanlığını da harekete geçirmiş ve vatandaşa astronomik rakamlar çıkaran şirketlere cezalar kesilmişti.

Tüm bunlar halen tam manasıyla bir çözüme kavuşmuş değilken Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’ten düzenleme sinyali geldi. Eski Maliye Bakanı olan Şimşek, sistemde bazı eksikliklerin olduğunu, bu aksaklıkların da primlerin yükselmesine neden olduğunu dile getiriyor.

Mehmet Şimşek’in açıklamalarına göre Maliye Bakanlığı yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Bu sistemde aracın sigortalanmasının yanı sıra sürücünün de sigortalanması ekseninde birtakım yapılanmalar olacak. Sigortalanan araçların daha tecrübesiz ve risk derecesi yüksek sürücüler tarafından sürülmesi ihtimali nedeniyle sigorta şirketleri primlere bu riskleri de ekliyor. Haliyle bu da rakamları yukarı çekiyor.

Sürücünün de hesaba dahil edileceği yeni sistem sayesinde risk oranı düşük sürücülerin daha düşük prim ödemesi gibi bir durum da ortaya çıkmış olacak ve daha şeffaf bir sistem ortaya konulabilecek. Elbette ki işin detayları bununla sınırlı değildir ancak şimdilik Şimşek’in açıklamalarından bu kadarını biliyoruz. İlerleyen günlerde detaylar daha somut bir hal alacaktır.