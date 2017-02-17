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Trafik Sigortası’nda yeni dönem: Sürücüler sigortalanacak

Trafik Sigortaları ile ilgili düzenlemeler bir türlü rayına oturtulamadı. Yüksek primlere müdahale eden Maliye Bakanlığı bu kez sistemi baştan sona değiştirecek bir düzenlemeye hazırlanıyor.
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Trafik Sigortası’nda yeni dönem: Sürücüler sigortalanacak
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Zorunlu Trafik Sigortası son birkaç yılda çok konuşulan hususların başında geliyor. Sigorta şirketlerinin değişen düzenlemeler doğrultusunda ciddi anlamda yüksek primler belirlemesi, Maliye Bakanlığını da harekete geçirmiş ve vatandaşa astronomik rakamlar çıkaran şirketlere cezalar kesilmişti.

Tüm bunlar halen tam manasıyla bir çözüme kavuşmuş değilken Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’ten düzenleme sinyali geldi. Eski Maliye Bakanı olan Şimşek, sistemde bazı eksikliklerin olduğunu, bu aksaklıkların da primlerin yükselmesine neden olduğunu dile getiriyor.

Mehmet Şimşek’in açıklamalarına göre Maliye Bakanlığı yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Bu sistemde aracın sigortalanmasının yanı sıra sürücünün de sigortalanması ekseninde birtakım yapılanmalar olacak. Sigortalanan araçların daha tecrübesiz ve risk derecesi yüksek sürücüler tarafından sürülmesi ihtimali nedeniyle sigorta şirketleri primlere bu riskleri de ekliyor. Haliyle bu da rakamları yukarı çekiyor.

Sürücünün de hesaba dahil edileceği yeni sistem sayesinde risk oranı düşük sürücülerin daha düşük prim ödemesi gibi bir durum da ortaya çıkmış olacak ve daha şeffaf bir sistem ortaya konulabilecek. Elbette ki işin detayları bununla sınırlı değildir ancak şimdilik Şimşek’in açıklamalarından bu kadarını biliyoruz. İlerleyen günlerde detaylar daha somut bir hal alacaktır.


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Front-Back 2 yıl en beğenilen
2 sene önceki sistem gayet güzeldi ve herkes halinden memnundu. Ne zaman birşey ile ilgili bir düzenleme yapılıyor işte o zaman işler karışıyor.
Yaptığınız düzenleme üzerine düzenleme derken siz doğru yolu bulana kadar vatandaşın cebinden gereksiz para çıkıyor.
2 sene önceki sistem gayet güzeldi ve herkes halinden memnundu. Ne zaman birşey ile ilgili bir düzenleme yapılıyor işte o zaman işler karışıyor.Yaptığınız ...
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muradisdan 2 yıl
boşuna heveslenmeyin sigorta fiyatları sadece dahada artacak
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mutabek 2 yıl
İnsanları sigortalayana kadar insan gibi araba sürmesini öğretmek lazım. o da bu eğitim sistemi ile olmaz.İnsan olmayı, saygılı olmayı, ahlaklı olmayı öğretin önce. İnsan yetiştirin.insan yetiştirirsen bu insanlar da hem yaya olup yürürken hem de araba direksiyonuna geçip şöfor olunca kaza riski esas o zaman azalır.primler de düşer .insanlar daha yolda yürümeyi bilmiyorken bunları direksiyon başına geçirip iyi araba kullanmalarını beklemek hayal.
bkz. zabıta kuralları içinde yer alır : yolda 2 kişiden fazla yan yana gelip yürümek yasaktır.Cezası vardır. Yaya trafiği aksamasın diye.kol kola girip binadan binaya kadar yolu kapatıp yürüyenlerin ülkesinde iyi şoför çıkmasını beklemek akıl karı değildir.bencil, düşüncesiz, bilgisiz, saygısız, vurdunduymaz, akılsız, vs . insanlardan dolayı primler çıkar inmez.
İnsanları sigortalayana kadar insan gibi araba sürmesini öğretmek lazım. o da bu eğitim sistemi ile olmaz.İnsan olmayı, saygılı olmayı, ahlaklı olmayı öğretin ...
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2 Yanıt Yanıtla +33
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shadowtr 2 yıl
Araba sayısı 20-25 milyonsa sürücü sayısı 40-45 milyon...
Yine vatandaşı söğüşlemeye devam.
Arabayı muayeneye soktum yalan yanlış muayeneye 200 lira, hikayeden egzoz emisyon ölçümüne 50 lira alıyorlar. Gündüz ışığında far ölçümü yapıp kısa far hüzmesi yüksek yazacak kadar embesil teknisyenlere sahipler. İnanın içim acıyor bu saçmalıklara bu kadar para vermek. Gerçekten adam gibi bir muayene yapılıyor olsa neyse.
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mehmetyilmaz77 2 yıl
Bizde düzenleme veya ayarlama, zam anlamına geliyor.
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alks 2 yıl
Aracımın sigorta poliçe fiyatları;
2014 yılı 140,00 tl
2015 yılı 329,00 tl
2016 yılı 440,00 tl
Sigortada en fazla indirimin olduğu 7. basamaktayım, olabilecek en iyi indirim oranlarına sahibim ama anormal fiyat yükselmesi yukarda.

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Nike Tyson 2 yıl alks
alks
Aracımın sigorta poliçe fiyatları;
2014 yılı 140,00 tl
2015 yılı 329,00 tl
2016 yılı 440,00 tl
Sigortada en fazla indirimin olduğu 7. basamaktayım, olabilecek en iyi indirim oranlarına sahibim ama anormal fiyat yükselmesi yukarda.


Ben 2009 model araca hasarsizlik ile birlikte 399 lira oduyorum
.
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Konya_alii8a 2 yıl
böyle saçma sapan kanun çıraçakların hiç bi şey degiştirmeseler daha iyi zaten çıkardıkları şaçma kanunlardan bıktık mi
lletin hayrına hiç birsey çıkarmaz bunlar insanları vergi sömürüsü yetmezmiş gibi tek düşündükleri vergiden kalan parayı nasıl alırız yaptıkları ve yapabildikleri düşündükleri tek ve en iyi yaptıları iş bu hakla hukukla hiç işleri olmaz
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interwap 2 yıl
Ne zaman sigorta fiyatları serbest bırakıldı fiyatlar fırladı. Şimdi de kalkmış fiyatları düşürme ayağı yapmayın. Yapılanlar tam bşr faso fiso. Kimse savunmasın.
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callandor 2 yıl
Selam,
ABD'deki sistemin benzeri sanırsam. Çok genel manada burada sürücü sigortalanıyor. Aynı sigortayı kiralık araç kullanırken de, portföyündeki araçlar için de kullanıyor. Bazı büyük firmalar ehliyetin alınış tarihinden itibaren 3 yıl sonrasında indirime başlıyor. İstediğiniz an daha ucuz teklife geçebiliyorsunuz. Lakin sigortasız kullanılmış bir aracın 2.el fiyatı daha yüksek olabiliyor, risk faktörü yüzünden. Alıcı için çok önemli değil belki fakat satıcı için olumsuz bir durum.
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Dark Territory 2 yıl
Gecenlerde bi ulkede trafik isiklari kazaya sebebiyet verdiginden kaldiriliyodu. İsiklar yokken kaza cok nadir oluyomuş çünkü soforler bilincli, nasil hareket edeceklerini biliyolar. Bizde trafik isiklari 2 dk ariza verip sari yesil kirmizi yanip sonse trafik arap saci oluyo . medeniyet baska bisey
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kadirirdem 2 yıl
Sürücüler bilinçlendirilmesi bence daha mantıklı olur.
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Sanki Bana Pele 2 yıl
O 1218 lira hala içimde.
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TITAN291 2 yıl
yetmez ama evetçiler nerede.




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