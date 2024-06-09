Türkiye’nin kamu harcamalarını yapay zeka denetleyecek

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Tam Boyutta Gör Türkiye, içinde bulunduğu ekonomik durumdan kurtulmak ve düzlüğe çıkmak için yapay zekayı da kullanmayı planlıyor. Bu bağlamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Erken uyarı sistemiyle kamu harcamalarında verimlilik, kalite, hız ve tasarruf sağlamak amacıyla Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi'ni hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kamu harcamaları yapay zekaya emanet

Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’yle Bakanlık kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor. Bakan Şimşek, hizmet kalitesinin artırılması kapsamında muhasebe hizmetlerinin merkezden, modern bilişim teknolojileri kullanılarak yürütüleceğini ve böylelikle süreçlerin hızlanacağını aktardı. Bu sayede teknoloji ile kamuyu küçültürken hizmet kalitesinden de ödün verilmemesi isteniyor.

Şimşek, kamu harcamalarında verimlilik, kalite, hız ve tasarruf sağlamak amacıyla Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi'ni hayata geçireceklerini söylerken yapay zekayla karar verme ve politika geliştirme süreçlerinin etkinliğinin artırılacağının altını çizdi. Yapay zeka sayesinde verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek ve yeni harcama alanları sınırlandırılacak, kamu harcamalarında verimlilik artırılacak. Proje kapsamında yapay zeka destekli risk odaklı mali denetim altyapısı oluşturularak iç ve dış denetim faaliyetlerinin etkinliğine katkı sağlanacak

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Projenin, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi kapsamında yürütüleceğini aktaran Şimşek, "Yapay zeka giderlerimizi ayrıntılı analiz ederek, tasarruf fırsatlarını belirleyecek ve kurumlarımızın harcama alışkanlıklarını analiz ederek kurumsallaştırılmış harcama önerileri sunacak." ifadesini kullandı.

Yürütülen projede TÜBİTAK BİLGEM'in de desteğiyle muhasebe, ödeme, emanet, tahsilat, mali istatistik, harcama, maaş, taşınır gibi platformlarda geliştirilecek kullanım senaryoları kapsamındaki veriler üzerinde veri analizi ve yapay zeka yöntemlerini kullanılacak. İki ay içinde ön hazırlık çalışmalarının sonlandırılması ve 12 ay gibi kısa bir sürede de harcama ve ödemelerin yapay zeka destekli yapılması hedefleniyor.

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